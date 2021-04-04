من درر السلف...الحلقة رقم 290

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان والمواعظ الجسام ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /العبد إذا تَعَرَّضَ وصَدقَ في الطَّلبِ : ‏رُجِيَ لهُ الظَّفَرُ بمَطلوبهِ ..أنظره / مدارج السَّالكين ج 02 ورقة / 310 ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاويّ عليه رَحَمَات الله /الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا . ..أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /رحمه الله:الذّكر لله لَهُ شَرْطَانِ..الأول / حُضُور الْقلب فِي تحريره ..الثاني / بذل الْجَسَد فِي تكثيره ..فإن أحببت أن تكون فِي الراسخين الأقدام فِي هَذَا الْمقَام : فحرر الذّكر على الإحسان ..وكثره : بِقدر الإمكان . ..أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 69 ...ومنها ...سئل شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /ما معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؟؟؟فأجاب /معناه / أن الميت إذا بكى أهله عليه : فإنه يعلم بذلك ويتألم ..وليس المعنى : أن الله يعاقبه بذلك ..لأن الله تعالى يقول : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) ..والعذاب : لا يلزم أن يكون عقوبة ألم ..تر إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :إن السفر قطعة من العذاب ..والسفر : ليس بعقوبة ..لكن : يتأذى به الإنسان ويتعب ..وهكذا الميت ؛ إذا بكى أهله عليه : فإنه يتألم ويتعب من ذلك ..وإن كان هذا : ليس بعقوبة من الله عز وجل له ..وهذا التفسير للحديث : تفسير واضح صريح ..ولا يرد عليه إشكال ..ولا يحتاج أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة ؛ أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته ..بل نقول : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به . ..أنظره / مجموع فتاويه ج 17 ورقة / 408 ...ومنها ...قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله :الدُّنيا أحقر عند الله : من جناحِ البعوضة ..ولهذا إذا صلَّى اﻹنسانُ ركعتي الفجرِ : صارَ ذلك خيراً من الدُّنيا وما فيها ..كُلُّ الدُّنيا منذ خلقتْ إلى أن تفنى هاتان الرَّكعتان : خيرٌ منها ..كم تستوعب الرَّكعتان من الزمن ؟؟؟خمس دقائق بالوضوء ؟؟؟خمسُ دقائق : تساوي الدنَّيا كلَّها من أوَّلها إلى آخرها ..إذن : الدُّنيا لا تساوي عند الله عزَّ وجلَّ شيئاً . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...