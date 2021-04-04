من درر السلف...الحلقة رقم 290

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان والمواعظ الجسام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العبد إذا تَعَرَّضَ وصَدقَ في الطَّلبِ : رُجِيَ لهُ الظَّفَرُ بمَطلوبهِ ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 02 ورقة / 310 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا . ..
أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
رحمه الله:
الذّكر لله لَهُ شَرْطَانِ..
الأول / حُضُور الْقلب فِي تحريره ..
الثاني / بذل الْجَسَد فِي تكثيره ..
فإن أحببت أن تكون فِي الراسخين الأقدام فِي هَذَا الْمقَام : فحرر الذّكر على الإحسان ..
وكثره : بِقدر الإمكان . ..
أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 69 ...
ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؟؟؟
فأجاب /
معناه / أن الميت إذا بكى أهله عليه : فإنه يعلم بذلك ويتألم ..
وليس المعنى : أن الله يعاقبه بذلك ..
لأن الله تعالى يقول : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) ..
والعذاب : لا يلزم أن يكون عقوبة ألم ..
تر إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن السفر قطعة من العذاب ..
والسفر : ليس بعقوبة ..
لكن : يتأذى به الإنسان ويتعب ..
وهكذا الميت ؛ إذا بكى أهله عليه : فإنه يتألم ويتعب من ذلك ..
وإن كان هذا : ليس بعقوبة من الله عز وجل له ..
وهذا التفسير للحديث : تفسير واضح صريح ..
ولا يرد عليه إشكال ..
ولا يحتاج أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة ؛ أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته ..
بل نقول : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به . ..
أنظره / مجموع فتاويه ج 17 ورقة / 408 ...
ومنها ...
قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله :
الدُّنيا أحقر عند الله : من جناحِ البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسانُ ركعتي الفجرِ : صارَ ذلك خيراً من الدُّنيا وما فيها ..
كُلُّ الدُّنيا منذ خلقتْ إلى أن تفنى هاتان الرَّكعتان : خيرٌ منها ..
كم تستوعب الرَّكعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء ؟؟؟
خمسُ دقائق : تساوي الدنَّيا كلَّها من أوَّلها إلى آخرها ..
إذن : الدُّنيا لا تساوي عند الله عزَّ وجلَّ شيئاً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...
ومن الدرر الحسان والمواعظ الجسام ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العبد إذا تَعَرَّضَ وصَدقَ في الطَّلبِ : رُجِيَ لهُ الظَّفَرُ بمَطلوبهِ ..
أنظره / مدارج السَّالكين ج 02 ورقة / 310 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا . ..
أنظره / القول البديع ورقة / 109 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
رحمه الله:
الذّكر لله لَهُ شَرْطَانِ..
الأول / حُضُور الْقلب فِي تحريره ..
الثاني / بذل الْجَسَد فِي تكثيره ..
فإن أحببت أن تكون فِي الراسخين الأقدام فِي هَذَا الْمقَام : فحرر الذّكر على الإحسان ..
وكثره : بِقدر الإمكان . ..
أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 69 ...
ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؟؟؟
فأجاب /
معناه / أن الميت إذا بكى أهله عليه : فإنه يعلم بذلك ويتألم ..
وليس المعنى : أن الله يعاقبه بذلك ..
لأن الله تعالى يقول : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) ..
والعذاب : لا يلزم أن يكون عقوبة ألم ..
تر إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن السفر قطعة من العذاب ..
والسفر : ليس بعقوبة ..
لكن : يتأذى به الإنسان ويتعب ..
وهكذا الميت ؛ إذا بكى أهله عليه : فإنه يتألم ويتعب من ذلك ..
وإن كان هذا : ليس بعقوبة من الله عز وجل له ..
وهذا التفسير للحديث : تفسير واضح صريح ..
ولا يرد عليه إشكال ..
ولا يحتاج أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة ؛ أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته ..
بل نقول : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به . ..
أنظره / مجموع فتاويه ج 17 ورقة / 408 ...
ومنها ...
قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله :
الدُّنيا أحقر عند الله : من جناحِ البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسانُ ركعتي الفجرِ : صارَ ذلك خيراً من الدُّنيا وما فيها ..
كُلُّ الدُّنيا منذ خلقتْ إلى أن تفنى هاتان الرَّكعتان : خيرٌ منها ..
كم تستوعب الرَّكعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء ؟؟؟
خمسُ دقائق : تساوي الدنَّيا كلَّها من أوَّلها إلى آخرها ..
إذن : الدُّنيا لا تساوي عند الله عزَّ وجلَّ شيئاً . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ...