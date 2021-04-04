من درر السلف...الحلقة رقم 290

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والمواعظ الجسام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العبد إذا تَعَرَّضَ وصَدقَ في الطَّلبِ : ‏رُجِيَ لهُ الظَّفَرُ بمَطلوبهِ ..
🥀 أنظره / مدارج السَّالكين ج 02 ورقة / 310 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاويّ عليه رَحَمَات الله /
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم : من أبرك الأعمال وأفضلها ؛ وأكثرها نفعًا في الدين والدنيا . ..
🥀 أنظره / القول البديع ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن الجوزيّ الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
رحمه الله:
الذّكر لله لَهُ شَرْطَانِ..
الأول / حُضُور الْقلب فِي تحريره ..
الثاني / بذل الْجَسَد فِي تكثيره ..
فإن أحببت أن تكون فِي الراسخين الأقدام فِي هَذَا الْمقَام : فحرر الذّكر على الإحسان ..
وكثره : بِقدر الإمكان . ..
🥀 أنظره / التذكرة في الوعظ ورقة / 69 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سئل شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما معنى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؟؟؟
فأجاب /
معناه / أن الميت إذا بكى أهله عليه : فإنه يعلم بذلك ويتألم ..
وليس المعنى : أن الله يعاقبه بذلك ..
لأن الله تعالى يقول : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) ..
والعذاب : لا يلزم أن يكون عقوبة ألم ..
تر إلى قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :
إن السفر قطعة من العذاب ..
والسفر : ليس بعقوبة ..
لكن : يتأذى به الإنسان ويتعب ..
وهكذا الميت ؛ إذا بكى أهله عليه : فإنه يتألم ويتعب من ذلك ..
وإن كان هذا : ليس بعقوبة من الله عز وجل له ..
وهذا التفسير للحديث : تفسير واضح صريح ..
ولا يرد عليه إشكال ..
ولا يحتاج أن يقال : هذا فيمن أوصى بالنياحة ؛ أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته ..
بل نقول : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاويه ج 17 ورقة / 408 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله :
الدُّنيا أحقر عند الله : من جناحِ البعوضة ..
ولهذا إذا صلَّى اﻹنسانُ ركعتي الفجرِ : صارَ ذلك خيراً من الدُّنيا وما فيها ..
كُلُّ الدُّنيا منذ خلقتْ إلى أن تفنى هاتان الرَّكعتان : خيرٌ منها ..
كم تستوعب الرَّكعتان من الزمن ؟؟؟
خمس دقائق بالوضوء ؟؟؟
خمسُ دقائق : تساوي الدنَّيا كلَّها من أوَّلها إلى آخرها ..
إذن : الدُّنيا لا تساوي عند الله عزَّ وجلَّ شيئاً . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 268 ... 🌾🌾🌾
 
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