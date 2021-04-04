تحتوي الفراولة على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يحتاج إليها الجسم لكي ينمو بصورة أفضل، فضلاً عن مذاقها اللذيذ والمميز الذي يجعلها تدخل في تحضير الكثير من أصناف الحلويات مثل الكيك والآيس كريم وكذلك المربى، ولكن قد يرى البعض في منامه تناول الفراولة الناضجة في غير موسمها بحيث تدل على الخير والرزق الذي يصيب صاحب الرؤيا، ولكن إذا كانت عطبة أو عفنة فيدل ذلك على المرض الذي يصيبه في الفترة الحالية، فدعونا نتعرف على مزيد من التفسيرات في السطور التالية.



تناول الفراولة كناية عن الرزق والخير الوفير الذي يعُم على صاحبه في الفترة الحالية، فإذا كان الشخص مقبل على الزواج ولا يجد ما ينفق أو يمكنه من تأسيس منزل الزوجية ورأى الفراولة في المنام فهو دلالة على الأموال التي يحصل عليها عن طريق الحلال وتساعده على تأسيس المنزل



تفسير حلم اكل الفراولة للعزباء







أما عن رؤية الفتاة العزباء في المنام نفسها وهي تتناول ثمار الفراولة الطازجة والناضجة فهو دلالة على تقدم شاب لخطبتها به كافة المواصفات والمزايا التي تحلم بها وبالتالي تشعر بالفرح والسعادة، وإذا وجدت مشقة في ذلك فيدل على الشعور بالفراغ العاطفي وعدم القدرة على إيجاد شريك الحياة المناسب لها.



وفي حال كون الفراولة على شكل عصير فإنها تدل على خطبتها بالفعل وشعورها بالتردد والقلق بشأن تلك الخطبة، وإذا كانت فاسدة أو عفنه وقامت بتناولها فيدل على الإنفصال عن حبيبها أو خطيبها بعد علاقة دامت لعدة سنوات.



وإذا كانت متزوجة فيدل على شعورها بالسعادة وراحة البال وتكوين أسرة متماسكة وإذا كانت حامل فيدل على وجود انثى بين احشائها ولذلك ترى الفراولة في المنام.