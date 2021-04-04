فوائد الكراث

يتميز الكراث بإحتوائه على مجموعة عديدة من الفوائد المهمة للجسم، بالإضافة لأنه غني أيضًا بمجموعة كبيرة من المواد الغذائية، كما يتميز بنكهته المميزة وذات رائحة طيبة، ومن الممكن أن يؤكل مسلوق أو ني أو مقلي، ويستخدم الكراث في تحضير مجموعة عديدة من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لأنه يدخل أيضًا في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل،منذ قديم الزمان في الطب البديلاستخدم الكرات وذلك بغرض علاج جميع حالات الضعف الجنسي، ولعل ذلك يرجع لأن الكراث يحتوي على مجموعة هامة من المعادن والأملاح الطبيعية التي تساهم في زيادة الشهوة الجنسية سواء عند الرجال أو النساء أيضًا، كما تلعب أيضًا هذه المعادن أيضًا دور هام في التخلص من مشاكل البرود الجنسي، بالإضافة لأنه تساعد على تسهيل ضخ الدم في جميع أطراف الجسم المختلفة، وبالتالي سوف يساعد ذلك على زيادة قوة انتصاب العضو عند الرجال.الكراث يحتوي على مادة الأليسين التي تعمل على زيادة الحرارة في الجسم وقد ثبت أنها تزيد هرمون التستوستيرون.إنه مفيد للقدرة على التحمل الجنسي، ويستخدمه بناة الجسم لنمو العضلات.استخدم الكراث قديمًا كمنشط جنسي في الدول الآسيوية لأنه يقال إنه يزيد هرمون التستوستيرون.تمامًا مثل الفلفل الحار على لسانك، فهو يساعد في إضافة التوابل إلى حياتك الجنسية. حيث يحتوي الكراثعلى مادة الكابسيسين التي تولد الحرارة وتحسن الدورة الدموية وتدفق الدم من أجل الانتصاب والكراث له تأثير فوري.الكراث يعمل على زيادة الإثارة الجنسية لكل من الرجل والمرأة خلال العلاقة الزوجية، لذلك ينصح به للمتزوجين.