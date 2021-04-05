من درر السلف....الحلقة رقم 291

الحمد لله ...ومن الدرر وفوائد الفوائد ...منها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - /ينبغي للإنسان أن يجعل المال : كأنه حمار يركبه ..أو : كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته ..فهذا هو : الزّهد ..وأكثر الناس اليوم يجعلون المال : غاية ..فيركبهم : المال ..ويجعلونه : مقصوداً فيفوتهم خير كثير . ..أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 392 ...( قال بعظهم / قول الشيخ عن ابن تيمية : ... كأنه حمار يركبه إلى آخره /لم أجد له مصدر صحيح في بحثٍ طويل ) ..ومنها ...وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /أهل الطاعة عندهم : إستقرار وعندهم طمأنينة ولو كان الواحد منهم فقيراً ..فإنَّ اللَّهَ يُعطيهُ : سعة بال وقناعة ..وأمّا صاحب المعصية لو أنَّ مالهُ كثيرٌ :فإنَّه في قلق وحيرة . ..أنظره / تفسير سورة المائدة ج 02 ورقة / 90 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام ابن أبي العز الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم : فليتركوا الظلم . ..أنظره / شرح الطحاوية ج 02 ورقة / 543 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /وُرُودَ النَّاسِ الْحَوْضَ وَشُرْبَهُمْ مِنْهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ : بِحَسَبِ وُرُودِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِمْ مِنْهَا ..فَمَنْ وَرَدَهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَشَرِبَ مِنْهَا وَتَضَلَّعَ : وَرَدَ هُنَاكَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وَتَضَلَّعَ ..فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَانِ عَظِيمَانِ / حَوْضٌ فِي الدُّنْيَا : وَهُوَ سُنَّتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ ..وَحَوْضٌ : فِي الْآخِرَةِ ..فَالشَّارِبُونَ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ فِي الدُّنْيَا : هُمُ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..فَشَارِبٌ : وَمَحْرُومٌ ..وَمُسْتَقِلٌّ : وَمُسْتَكْثِرٌ . ..أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 85 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ..وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُفَسَّرِ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..فَقِيلَ / هُوَ الْإِيمَانُ : لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْمَذْكُورِينَ ..وَقِيلَ / هُوَ الْكِتَابُ ؛ فَإِنَّهُ النُّورُ الَّذِي هَدَى بِهِ عِبَادَهُ ..قَالَ شَيْخُنَا ( أراد ابنْ تيميّة ) / وَالصَّوَابُأَنَّهُ عَائِدٌ : عَلَى الرُّوحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..أَيْ : جَعَلْنَا ذَلِكَ الرُّوحَ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ..فَسَمَّى وَحْيَهُ : رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ ..وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةُ فِي الْحَقِيقَةِ وَمَنْ عَدِمَهَا : فَهُوَ مَيْتٌ لَا حَيٌّ ..وَالْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ السَّرْمَدِيَّةُ فِي دَارِ النَّعِيمِ : هِيَ ثَمَرَةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ بِهَذَا الرُّوحِ الَّذِي أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..فَمَنْ لَمْ يَحْيَا بِهِ فِي الدُّنْيَا : فَهُوَ مِمَّنْ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ..وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَيَاةً فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ /دَارِ : الدُّنْيَا ..وَدَارِ : الْبَرْزَخِ ..وَدَارِ : الْجَزَاءِ ..أَعْظَمُهُمْ نَصِيبًا : مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ بِهَذِهِ الرُّوح . ..أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 87 - 88 ...