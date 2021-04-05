من درر السلف....الحلقة رقم 291

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر وفوائد الفوائد ...
منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - /
ينبغي للإنسان أن يجعل المال : كأنه حمار يركبه ..
أو : كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته ..
فهذا هو : الزّهد ..
وأكثر الناس اليوم يجعلون المال : غاية ..
فيركبهم : المال ..
ويجعلونه : مقصوداً فيفوتهم خير كثير . ..
أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 392 ...
( قال بعظهم / قول الشيخ عن ابن تيمية : ... كأنه حمار يركبه إلى آخره /
لم أجد له مصدر صحيح في بحثٍ طويل ) ..
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أهل الطاعة عندهم : إستقرار وعندهم طمأنينة ولو كان الواحد منهم فقيراً ..
فإنَّ اللَّهَ يُعطيهُ : سعة بال وقناعة ..
وأمّا صاحب المعصية لو أنَّ مالهُ كثيرٌ :
فإنَّه في قلق وحيرة . ..
أنظره / تفسير سورة المائدة ج 02 ورقة / 90 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام ابن أبي العز الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم : فليتركوا الظلم . ..
أنظره / شرح الطحاوية ج 02 ورقة / 543 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
وُرُودَ النَّاسِ الْحَوْضَ وَشُرْبَهُمْ مِنْهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ : بِحَسَبِ وُرُودِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِمْ مِنْهَا ..
فَمَنْ وَرَدَهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَشَرِبَ مِنْهَا وَتَضَلَّعَ : وَرَدَ هُنَاكَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وَتَضَلَّعَ ..
فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَانِ عَظِيمَانِ / حَوْضٌ فِي الدُّنْيَا : وَهُوَ سُنَّتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ ..
وَحَوْضٌ : فِي الْآخِرَةِ ..
فَالشَّارِبُونَ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ فِي الدُّنْيَا : هُمُ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
فَشَارِبٌ : وَمَحْرُومٌ ..
وَمُسْتَقِلٌّ : وَمُسْتَكْثِرٌ . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 85 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ..
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُفَسَّرِ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
فَقِيلَ / هُوَ الْإِيمَانُ : لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْمَذْكُورِينَ ..
وَقِيلَ / هُوَ الْكِتَابُ ؛ فَإِنَّهُ النُّورُ الَّذِي هَدَى بِهِ عِبَادَهُ ..
قَالَ شَيْخُنَا ( أراد ابنْ تيميّة ) / وَالصَّوَابُ
أَنَّهُ عَائِدٌ : عَلَى الرُّوحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
أَيْ : جَعَلْنَا ذَلِكَ الرُّوحَ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ..
فَسَمَّى وَحْيَهُ : رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ ..
وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةُ فِي الْحَقِيقَةِ وَمَنْ عَدِمَهَا : فَهُوَ مَيْتٌ لَا حَيٌّ ..
وَالْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ السَّرْمَدِيَّةُ فِي دَارِ النَّعِيمِ : هِيَ ثَمَرَةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ بِهَذَا الرُّوحِ الَّذِي أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
فَمَنْ لَمْ يَحْيَا بِهِ فِي الدُّنْيَا : فَهُوَ مِمَّنْ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ..
وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَيَاةً فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ /
دَارِ : الدُّنْيَا ..
وَدَارِ : الْبَرْزَخِ ..
وَدَارِ : الْجَزَاءِ ..
أَعْظَمُهُمْ نَصِيبًا : مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ بِهَذِهِ الرُّوح . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 87 - 88 ...
ومن الدرر وفوائد الفوائد ...
منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - /
ينبغي للإنسان أن يجعل المال : كأنه حمار يركبه ..
أو : كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته ..
فهذا هو : الزّهد ..
وأكثر الناس اليوم يجعلون المال : غاية ..
فيركبهم : المال ..
ويجعلونه : مقصوداً فيفوتهم خير كثير . ..
أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 392 ...
( قال بعظهم / قول الشيخ عن ابن تيمية : ... كأنه حمار يركبه إلى آخره /
لم أجد له مصدر صحيح في بحثٍ طويل ) ..
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أهل الطاعة عندهم : إستقرار وعندهم طمأنينة ولو كان الواحد منهم فقيراً ..
فإنَّ اللَّهَ يُعطيهُ : سعة بال وقناعة ..
وأمّا صاحب المعصية لو أنَّ مالهُ كثيرٌ :
فإنَّه في قلق وحيرة . ..
أنظره / تفسير سورة المائدة ج 02 ورقة / 90 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام ابن أبي العز الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم : فليتركوا الظلم . ..
أنظره / شرح الطحاوية ج 02 ورقة / 543 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
وُرُودَ النَّاسِ الْحَوْضَ وَشُرْبَهُمْ مِنْهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ : بِحَسَبِ وُرُودِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِمْ مِنْهَا ..
فَمَنْ وَرَدَهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَشَرِبَ مِنْهَا وَتَضَلَّعَ : وَرَدَ هُنَاكَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وَتَضَلَّعَ ..
فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَانِ عَظِيمَانِ / حَوْضٌ فِي الدُّنْيَا : وَهُوَ سُنَّتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ ..
وَحَوْضٌ : فِي الْآخِرَةِ ..
فَالشَّارِبُونَ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ فِي الدُّنْيَا : هُمُ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
فَشَارِبٌ : وَمَحْرُومٌ ..
وَمُسْتَقِلٌّ : وَمُسْتَكْثِرٌ . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 85 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ..
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُفَسَّرِ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
فَقِيلَ / هُوَ الْإِيمَانُ : لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْمَذْكُورِينَ ..
وَقِيلَ / هُوَ الْكِتَابُ ؛ فَإِنَّهُ النُّورُ الَّذِي هَدَى بِهِ عِبَادَهُ ..
قَالَ شَيْخُنَا ( أراد ابنْ تيميّة ) / وَالصَّوَابُ
أَنَّهُ عَائِدٌ : عَلَى الرُّوحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
أَيْ : جَعَلْنَا ذَلِكَ الرُّوحَ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ..
فَسَمَّى وَحْيَهُ : رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ ..
وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةُ فِي الْحَقِيقَةِ وَمَنْ عَدِمَهَا : فَهُوَ مَيْتٌ لَا حَيٌّ ..
وَالْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ السَّرْمَدِيَّةُ فِي دَارِ النَّعِيمِ : هِيَ ثَمَرَةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ بِهَذَا الرُّوحِ الَّذِي أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
فَمَنْ لَمْ يَحْيَا بِهِ فِي الدُّنْيَا : فَهُوَ مِمَّنْ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ..
وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَيَاةً فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ /
دَارِ : الدُّنْيَا ..
وَدَارِ : الْبَرْزَخِ ..
وَدَارِ : الْجَزَاءِ ..
أَعْظَمُهُمْ نَصِيبًا : مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ بِهَذِهِ الرُّوح . ..
أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 87 - 88 ...