من درر السلف....الحلقة رقم 291

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر وفوائد الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - /
ينبغي للإنسان أن يجعل المال : كأنه حمار يركبه ..
أو : كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجته ..
فهذا هو : الزّهد ..
وأكثر الناس اليوم يجعلون المال : غاية ..
فيركبهم : المال ..
ويجعلونه : مقصوداً فيفوتهم خير كثير . ..
🥀 أنظره / شرح الأربعين النووية ورقة / 392 ... 🌾🌾🌾
( قال بعظهم / قول الشيخ عن ابن تيمية : ... كأنه حمار يركبه إلى آخره /
لم أجد له مصدر صحيح في بحثٍ طويل ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أهل الطاعة عندهم : إستقرار وعندهم طمأنينة ولو كان الواحد منهم فقيراً ..
فإنَّ اللَّهَ يُعطيهُ : سعة بال وقناعة ..
وأمّا صاحب المعصية لو أنَّ مالهُ كثيرٌ :
فإنَّه في قلق وحيرة . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة المائدة ج 02 ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام ابن أبي العز الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم : فليتركوا الظلم . ..
🥀 أنظره / شرح الطحاوية ج 02 ورقة / 543 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب عليه /
وُرُودَ النَّاسِ الْحَوْضَ وَشُرْبَهُمْ مِنْهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ : بِحَسَبِ وُرُودِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُرْبِهِمْ مِنْهَا ..
فَمَنْ وَرَدَهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَشَرِبَ مِنْهَا وَتَضَلَّعَ : وَرَدَ هُنَاكَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ وَتَضَلَّعَ ..
فَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضَانِ عَظِيمَانِ / حَوْضٌ فِي الدُّنْيَا : وَهُوَ سُنَّتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ ..
وَحَوْضٌ : فِي الْآخِرَةِ ..
فَالشَّارِبُونَ مِنْ هَذَا الْحَوْضِ فِي الدُّنْيَا : هُمُ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
فَشَارِبٌ : وَمَحْرُومٌ ..
وَمُسْتَقِلٌّ : وَمُسْتَكْثِرٌ . ..
🥀 أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 85 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ ..
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مُفَسَّرِ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
فَقِيلَ / هُوَ الْإِيمَانُ : لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْمَذْكُورِينَ ..
وَقِيلَ / هُوَ الْكِتَابُ ؛ فَإِنَّهُ النُّورُ الَّذِي هَدَى بِهِ عِبَادَهُ ..
قَالَ شَيْخُنَا ( أراد ابنْ تيميّة ) / وَالصَّوَابُ
أَنَّهُ عَائِدٌ : عَلَى الرُّوحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ ..
أَيْ : جَعَلْنَا ذَلِكَ الرُّوحَ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ..
فَسَمَّى وَحْيَهُ : رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ ..
وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةُ فِي الْحَقِيقَةِ وَمَنْ عَدِمَهَا : فَهُوَ مَيْتٌ لَا حَيٌّ ..
وَالْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ السَّرْمَدِيَّةُ فِي دَارِ النَّعِيمِ : هِيَ ثَمَرَةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ بِهَذَا الرُّوحِ الَّذِي أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
فَمَنْ لَمْ يَحْيَا بِهِ فِي الدُّنْيَا : فَهُوَ مِمَّنْ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ..
وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَيَاةً فِي الدُّورِ الثَّلَاثِ /
دَارِ : الدُّنْيَا ..
وَدَارِ : الْبَرْزَخِ ..
وَدَارِ : الْجَزَاءِ ..
أَعْظَمُهُمْ نَصِيبًا : مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ بِهَذِهِ الرُّوح . ..
🥀 أنظره / إجتماع الجيوش الإسلامية ورقة ج 02 / 87 - 88 ... 🌾🌾🌾
 
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