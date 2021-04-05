تعلم مرضك موضوعات علمية و طبية

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هنية تامر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 فيفري 2021
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
33
محل الإقامة
تونس
الجنس
أنثى

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موقع عربي يهتم بالأمور الطبية والعلمية والبايولوجية وآخر الأخبار حول العالم، يتطرق بصورة علمية للأمراض المزمنة وأفضل النصائح الطبية والاختبارات المختبرية، يشرح أيضا خطوات تعلم اللغات العالمية المختلفة. كذلك يظيف للباحثين المساعدة والمشورة العلمية وتقديم أفضل المصادر العلمية للدراسات البحثية في علم الطب والبيولوجيا.
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حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
847
النقاط
351
العمر
36
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بارك الله فيك ولكن الروابط ممنوعة بالمنتدى
 
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