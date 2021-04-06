من درر السلف....الحلقة رقم 292

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,054
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب العالمين /
فَلَيْسَ الْعِلْمُ : كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ ..
وَلَكِنْ : نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا ..
وَحَقِّهَا : مِنْ بَاطِلِهَا ..
وَمَا هُوَ : مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ ..
وَيَمِيزُ النَّقْدَ الَّذِي عَلَيْهِ سِكَّةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَنًا لِجَنَّتِهِ سِوَاهُ مِنَ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ : سِكَّةُ جَنْكِيزْخَانْ وَنُوَّابِهِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ..
وَكُلِّ مَنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ : سِكَّةً وَضَرْبًا وَنَقْدًا يُرَوِّجُهُ بَيْنَ الْعَالَمِ ..
فَهَذِهِ الْأَثْمَانُ كُلُّهَا : زُيُوفٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَمَنِ جَنَّتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ..
بَلْ تُرَدُّ عَلَى عَامِلِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا وَتَكُونُ : مِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا هَبَاءً مَنْثُورًا ..
وَلِصَاحِبِهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسِلامية ج 02 ورقة / 88 - 89 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينحصر شر الشيطان : في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحداً منها ؛ أو أكثر ..
الشر الأول / شر الكفر والشرك ؛ ومعاداة الله ورسوله ..
فإذا ظفر بذلك من ابن آدم : برد أنينه ..
الشر الثاني / وهي : البدعة ..
وهي أحب إليه : من الفسوق والمعاصي ..
الشر الثالث / فإن عجز الشيطان من العبد وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال : نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي / الكبائر على اختلاف أنواعها ..
الشر الرابع / وهي الصغائر التي إذا اجتمعت : فربما أهلكت صاحبها ..
الشر الخامس / إشغاله بالمباحات : التي لا ثواب فيها ولا عقاب ..
الشر السادس / أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه : ليزيح عنه الفضيلة . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 799 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) /
قال / وهذا عام : في جميع الأولاد ..
فإن الإنسان : مفتون بولده ..
لأنه ربما عصى الله تعالى : بسببه ..
وتناول الحرام : لأجله ..
و وقع : في العظائم ..
إلاّ : من عصمه الله تعالى . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 892 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح حديث /
الدعاء بين الأذان والإقامة : لا يرد .. .
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن : تلاوة القرآن لها وقت آخر كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء ..
والذكر أفضل : لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن : مطلقة في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار : أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
🥀 أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top