من درر السلف....الحلقة رقم 292

الحمد لله ...ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...ومنها ...وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب العالمين /فَلَيْسَ الْعِلْمُ : كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ ..وَلَكِنْ : نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا ..وَحَقِّهَا : مِنْ بَاطِلِهَا ..وَمَا هُوَ : مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ ..وَيَمِيزُ النَّقْدَ الَّذِي عَلَيْهِ سِكَّةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَنًا لِجَنَّتِهِ سِوَاهُ مِنَ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ : سِكَّةُ جَنْكِيزْخَانْ وَنُوَّابِهِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ..وَكُلِّ مَنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ : سِكَّةً وَضَرْبًا وَنَقْدًا يُرَوِّجُهُ بَيْنَ الْعَالَمِ ..فَهَذِهِ الْأَثْمَانُ كُلُّهَا : زُيُوفٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَمَنِ جَنَّتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ..بَلْ تُرَدُّ عَلَى عَامِلِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا وَتَكُونُ : مِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا هَبَاءً مَنْثُورًا ..وَلِصَاحِبِهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ . ..أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسِلامية ج 02 ورقة / 88 - 89 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ينحصر شر الشيطان : في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحداً منها ؛ أو أكثر ..الشر الأول / شر الكفر والشرك ؛ ومعاداة الله ورسوله ..فإذا ظفر بذلك من ابن آدم : برد أنينه ..الشر الثاني / وهي : البدعة ..وهي أحب إليه : من الفسوق والمعاصي ..الشر الثالث / فإن عجز الشيطان من العبد وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال : نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي / الكبائر على اختلاف أنواعها ..الشر الرابع / وهي الصغائر التي إذا اجتمعت : فربما أهلكت صاحبها ..الشر الخامس / إشغاله بالمباحات : التي لا ثواب فيها ولا عقاب ..الشر السادس / أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه : ليزيح عنه الفضيلة . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 799 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) /قال / وهذا عام : في جميع الأولاد ..فإن الإنسان : مفتون بولده ..لأنه ربما عصى الله تعالى : بسببه ..وتناول الحرام : لأجله ..و وقع : في العظائم ..إلاّ : من عصمه الله تعالى . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 892 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح حديث /الدعاء بين الأذان والإقامة : لا يرد .. .قال /كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..ولكن : تلاوة القرآن لها وقت آخر كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء ..والذكر أفضل : لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق ..تلاوة القرآن : مطلقة في كل وقت ..وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار : أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..هذا ينبغي : أن يفطن له . ..أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...