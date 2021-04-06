من درر السلف....الحلقة رقم 292

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...
ومنها ...
وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب العالمين /
فَلَيْسَ الْعِلْمُ : كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ ..
وَلَكِنْ : نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا ..
وَحَقِّهَا : مِنْ بَاطِلِهَا ..
وَمَا هُوَ : مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ ..
وَيَمِيزُ النَّقْدَ الَّذِي عَلَيْهِ سِكَّةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَنًا لِجَنَّتِهِ سِوَاهُ مِنَ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ : سِكَّةُ جَنْكِيزْخَانْ وَنُوَّابِهِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ..
وَكُلِّ مَنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ : سِكَّةً وَضَرْبًا وَنَقْدًا يُرَوِّجُهُ بَيْنَ الْعَالَمِ ..
فَهَذِهِ الْأَثْمَانُ كُلُّهَا : زُيُوفٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَمَنِ جَنَّتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ..
بَلْ تُرَدُّ عَلَى عَامِلِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا وَتَكُونُ : مِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا هَبَاءً مَنْثُورًا ..
وَلِصَاحِبِهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ . ..
أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسِلامية ج 02 ورقة / 88 - 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينحصر شر الشيطان : في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحداً منها ؛ أو أكثر ..
الشر الأول / شر الكفر والشرك ؛ ومعاداة الله ورسوله ..
فإذا ظفر بذلك من ابن آدم : برد أنينه ..
الشر الثاني / وهي : البدعة ..
وهي أحب إليه : من الفسوق والمعاصي ..
الشر الثالث / فإن عجز الشيطان من العبد وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال : نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي / الكبائر على اختلاف أنواعها ..
الشر الرابع / وهي الصغائر التي إذا اجتمعت : فربما أهلكت صاحبها ..
الشر الخامس / إشغاله بالمباحات : التي لا ثواب فيها ولا عقاب ..
الشر السادس / أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه : ليزيح عنه الفضيلة . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 799 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) /
قال / وهذا عام : في جميع الأولاد ..
فإن الإنسان : مفتون بولده ..
لأنه ربما عصى الله تعالى : بسببه ..
وتناول الحرام : لأجله ..
و وقع : في العظائم ..
إلاّ : من عصمه الله تعالى . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 892 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح حديث /
الدعاء بين الأذان والإقامة : لا يرد .. .
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن : تلاوة القرآن لها وقت آخر كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء ..
والذكر أفضل : لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن : مطلقة في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار : أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...
ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...
ومنها ...
وقال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب العالمين /
فَلَيْسَ الْعِلْمُ : كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ ..
وَلَكِنْ : نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا ..
وَحَقِّهَا : مِنْ بَاطِلِهَا ..
وَمَا هُوَ : مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ ..
وَيَمِيزُ النَّقْدَ الَّذِي عَلَيْهِ سِكَّةُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَنًا لِجَنَّتِهِ سِوَاهُ مِنَ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ : سِكَّةُ جَنْكِيزْخَانْ وَنُوَّابِهِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ..
وَكُلِّ مَنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ : سِكَّةً وَضَرْبًا وَنَقْدًا يُرَوِّجُهُ بَيْنَ الْعَالَمِ ..
فَهَذِهِ الْأَثْمَانُ كُلُّهَا : زُيُوفٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ثَمَنِ جَنَّتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ..
بَلْ تُرَدُّ عَلَى عَامِلِهَا أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا وَتَكُونُ : مِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا هَبَاءً مَنْثُورًا ..
وَلِصَاحِبِهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ . ..
أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسِلامية ج 02 ورقة / 88 - 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينحصر شر الشيطان : في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحداً منها ؛ أو أكثر ..
الشر الأول / شر الكفر والشرك ؛ ومعاداة الله ورسوله ..
فإذا ظفر بذلك من ابن آدم : برد أنينه ..
الشر الثاني / وهي : البدعة ..
وهي أحب إليه : من الفسوق والمعاصي ..
الشر الثالث / فإن عجز الشيطان من العبد وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال : نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي / الكبائر على اختلاف أنواعها ..
الشر الرابع / وهي الصغائر التي إذا اجتمعت : فربما أهلكت صاحبها ..
الشر الخامس / إشغاله بالمباحات : التي لا ثواب فيها ولا عقاب ..
الشر السادس / أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه : ليزيح عنه الفضيلة . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 799 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) /
قال / وهذا عام : في جميع الأولاد ..
فإن الإنسان : مفتون بولده ..
لأنه ربما عصى الله تعالى : بسببه ..
وتناول الحرام : لأجله ..
و وقع : في العظائم ..
إلاّ : من عصمه الله تعالى . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 892 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن في شرح حديث /
الدعاء بين الأذان والإقامة : لا يرد .. .
قال /
كثير من الناس : يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة ويشتغلون بتلاوة القرآن ..
تلاوة القرآن لا شك : أنها عمل جليل ..
ولكن : تلاوة القرآن لها وقت آخر كونك تستغل هذا الوقت بالدعاء ..
والذكر أفضل : لأن الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق ..
تلاوة القرآن : مطلقة في كل وقت ..
وهذا الوقت : مخصص للدعاء ..
فكونك تشتغل بالدعاء والذكر والإستغفار : أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت ..
هذا ينبغي : أن يفطن له . ..
أنظره / تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام ج 06 ورقة / 326 ...