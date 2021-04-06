اسلام جابر
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تعتبر عملية تغيير الصمام الميترالي هي أحد العمليات التي تتم في القلب والتي تتطلب الكثير من العوامل من طبيب قلب ممتاز وغيرها من الأدوات التي تستخدم في إجراء تلك العملية.
معلومات عن الصمام الميترالى
يعتبر الصمام الميترالى هو صمام مهم جداً في جسم الإنسان حيث أنه يقوم بنقل الدم بين الاذين الأيسر وكذلك البطين الأيسر كما أنه يقوم بمنع عودة الدم إليهم مرة أخرى، ولكن عندما يصاب هذا الصمام باى مشاكل فإنه لا يتمم الوظيفة الخاصة بالشكل المطلوب.
لذا يتم العمل على إجراء تغيير في هذا الصمام حتى يستطيع أن يقوم بالعمل الخاص به بشكل صحيح، ويتم استبداله بصمام اخر مصنوع من قلب الحيوان أو قلب انسان اخر ويسمي هذا الصمام الصمام البيولوجي، ويستبدل الصمام في الكثير من الأوقات الأخرى بصمام آخر مصنوع من مادة التيتانيوم أو مادة الكربون وهذا صمام يسمى الصمام الميكانيكي.
وتوجد الكثير من العوامل التي تؤثر على قرار اختيار الصمام الذي سوف تتم عملية الاستبدال به، حيث أن الكثير من الحالات تحتاج إلى صمام بيولوجي وحالات أخرى إلى صمام ميكانيكي، ويمكن أن يتم تغيير الصمام الميترالي بصمام آخر غير المطلوب بسبب عدم توافره وهذا الأمر يحدث في الصمام البيولوجي بشكل أكثر.
المتوقع بعد إتمام عملية تغيير الصمام الميترالى
هذا النوع من العمليات يعتبر كبير ولا يمكن أن يتم الاستهانة به على الإطلاق، حيث أنه بمجرد أن تنتهي العملية يظل المريض في العناية المركزة لمدة حتى يتم متابعة الحالة الخاصة به وتقييم ضربات القلب وكيفية تعامل القلب والجسم مع الصمام الجديد عن طريق إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.
تعتبر عملية تغيير الصمام الميترالي من العمليات الصغير جداً والتي تحتاج إلي طبيب مختص في القلب حتى تتم بالشكل الصحيح الخاص بها.
معلومات عن الصمام الميترالى
يعتبر الصمام الميترالى هو صمام مهم جداً في جسم الإنسان حيث أنه يقوم بنقل الدم بين الاذين الأيسر وكذلك البطين الأيسر كما أنه يقوم بمنع عودة الدم إليهم مرة أخرى، ولكن عندما يصاب هذا الصمام باى مشاكل فإنه لا يتمم الوظيفة الخاصة بالشكل المطلوب.
لذا يتم العمل على إجراء تغيير في هذا الصمام حتى يستطيع أن يقوم بالعمل الخاص به بشكل صحيح، ويتم استبداله بصمام اخر مصنوع من قلب الحيوان أو قلب انسان اخر ويسمي هذا الصمام الصمام البيولوجي، ويستبدل الصمام في الكثير من الأوقات الأخرى بصمام آخر مصنوع من مادة التيتانيوم أو مادة الكربون وهذا صمام يسمى الصمام الميكانيكي.
وتوجد الكثير من العوامل التي تؤثر على قرار اختيار الصمام الذي سوف تتم عملية الاستبدال به، حيث أن الكثير من الحالات تحتاج إلى صمام بيولوجي وحالات أخرى إلى صمام ميكانيكي، ويمكن أن يتم تغيير الصمام الميترالي بصمام آخر غير المطلوب بسبب عدم توافره وهذا الأمر يحدث في الصمام البيولوجي بشكل أكثر.
المتوقع بعد إتمام عملية تغيير الصمام الميترالى
هذا النوع من العمليات يعتبر كبير ولا يمكن أن يتم الاستهانة به على الإطلاق، حيث أنه بمجرد أن تنتهي العملية يظل المريض في العناية المركزة لمدة حتى يتم متابعة الحالة الخاصة به وتقييم ضربات القلب وكيفية تعامل القلب والجسم مع الصمام الجديد عن طريق إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.
تعتبر عملية تغيير الصمام الميترالي من العمليات الصغير جداً والتي تحتاج إلي طبيب مختص في القلب حتى تتم بالشكل الصحيح الخاص بها.