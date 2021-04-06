اسلام جابر
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يعتبر علاج انسداد الاوعية الدموية في القدم يعرف أيضا بأنه انسداد الشريان الطرفي الذي يحدث في حالة ضيق الشرايين في القدم أو الساق، وذلك يؤدي إلي قلة شريان الدم، وهذا يؤدي إلي إصابة الأنسجة بضرر، مما يؤدي إلي الشعور بألم شديد في القدم خلال المشي.
علاج انسداد الأوعية الدموية في القدم
يمكن أن يتم علاج انسداد الاوعية الدموية بطريقتي، حيث يوجد العديد من العلاجات الأكثر شيوعا ومن تلك العلاجات:
من أحد العلاجات العلاج عن طريق الأدوية والتي تهدف إلي:
• تعمل العلاج بالأدوية الي انخفاض من نسبة الكوليسترول الموجود في الدم.
• تساعد الأدوية على سريان الدم.
• يساعد العلاج بالأدوية في انخفاض الضغط المرتفع الموجود الدم.
• تعمل الأدوية على جعل المريض أكثر استقرارا ويتحسن.
ومن أحد العلاجات التي تساعد في انسداد الأوعية الدموية في القدم العلاج عن طريق الجراحة:
• العلاج عن طريق القسطرة من أحد أنواع العلاج، حيث تستخدم في فتح الشرايين التي تعرضت لانسداد وتساعد على سريان الدم.
• كما يقوم افضل دكتور اوعية دموية فى مصر باستخدام القسطرة في توجيها في مكان انسداد الشرايين.
• تساعد على تحسن حالة التدفق في سريان الدم.
• يقوم الأطباء المتخصصين في علاج هذا الانسداد للأوعية الدموية عن طريق تركيب دعامة.
نصائح وارشادات الأطباء
حتى يتم العلاج بشكل صحيح ولا تحدث أي مشاكل أخرى في القدم التي مصابة بانسداد الأوعية الدموية فإنه يمكن إتباع النصائح القادمة:
• الإقلاع عن التدخين من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة تساعد على استرجاع صحة المريض.
• كما يرشد الطبيب إلي تنظيم ضغط الدم، وممارسة العديد من الرياضة.
ان علاج انسداد الاوعية الدموية في القدم من أحد العلاجات المهمة التي تعالج العديد من المرضى.
علاج انسداد الأوعية الدموية في القدم
يمكن أن يتم علاج انسداد الاوعية الدموية بطريقتي، حيث يوجد العديد من العلاجات الأكثر شيوعا ومن تلك العلاجات:
من أحد العلاجات العلاج عن طريق الأدوية والتي تهدف إلي:
• تعمل العلاج بالأدوية الي انخفاض من نسبة الكوليسترول الموجود في الدم.
• تساعد الأدوية على سريان الدم.
• يساعد العلاج بالأدوية في انخفاض الضغط المرتفع الموجود الدم.
• تعمل الأدوية على جعل المريض أكثر استقرارا ويتحسن.
ومن أحد العلاجات التي تساعد في انسداد الأوعية الدموية في القدم العلاج عن طريق الجراحة:
• العلاج عن طريق القسطرة من أحد أنواع العلاج، حيث تستخدم في فتح الشرايين التي تعرضت لانسداد وتساعد على سريان الدم.
• كما يقوم افضل دكتور اوعية دموية فى مصر باستخدام القسطرة في توجيها في مكان انسداد الشرايين.
• تساعد على تحسن حالة التدفق في سريان الدم.
• يقوم الأطباء المتخصصين في علاج هذا الانسداد للأوعية الدموية عن طريق تركيب دعامة.
نصائح وارشادات الأطباء
حتى يتم العلاج بشكل صحيح ولا تحدث أي مشاكل أخرى في القدم التي مصابة بانسداد الأوعية الدموية فإنه يمكن إتباع النصائح القادمة:
• الإقلاع عن التدخين من خلال اتباع أنظمة غذائية محددة تساعد على استرجاع صحة المريض.
• كما يرشد الطبيب إلي تنظيم ضغط الدم، وممارسة العديد من الرياضة.
ان علاج انسداد الاوعية الدموية في القدم من أحد العلاجات المهمة التي تعالج العديد من المرضى.