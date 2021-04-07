من درر السلف...الحلقة رقم 293

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...
منها ...
و قال شيخنا الشيخ العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين عند حديث /
من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية ..
وفي لفظ / من العجوة : فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر .. .
قال / بل إن شيخنا إبن سعدي رحمه الله يرى : أن ذلك على سبيل التمثيل ..
وأن المقصود التمر : مطلقاً . اهـ . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 05 ورقة / 123 ...
منها ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
قولك عن شخص قُتل وهو ( شهيد ) : يعتبر شهادة ..
سوف : تسأل عنها يوم القيامة ..
سوف يقال لك : هل عندك علم أنه قُتل شهيداً ؟؟؟ . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 78 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـى /
لاتصح لك درجة التواضـع : حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ..
فتقبلـه من عدوك : ڪما تقبلـه من وليّك . ..
أنظره / مدارج السالڪين ج 02 ورقة / 321 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان شيخ الإسلام ابن تيمية : يسعى في حوائج الناس سعياً شديداً ..
لأنه يعلم أنه كلما أعان غيره : أعانه الله .. .
أنظره / روضة المحبين ج 01 ورقة / 168 ...
ومنها ...
ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..
ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..
فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..
وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..
أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ...
ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...
منها ...
و قال شيخنا الشيخ العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين عند حديث /
من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية ..
وفي لفظ / من العجوة : فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر .. .
قال / بل إن شيخنا إبن سعدي رحمه الله يرى : أن ذلك على سبيل التمثيل ..
وأن المقصود التمر : مطلقاً . اهـ . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 05 ورقة / 123 ...
منها ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
قولك عن شخص قُتل وهو ( شهيد ) : يعتبر شهادة ..
سوف : تسأل عنها يوم القيامة ..
سوف يقال لك : هل عندك علم أنه قُتل شهيداً ؟؟؟ . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 78 ...
ومنها ...
و قـال الإمـام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـى /
لاتصح لك درجة التواضـع : حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ..
فتقبلـه من عدوك : ڪما تقبلـه من وليّك . ..
أنظره / مدارج السالڪين ج 02 ورقة / 321 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان شيخ الإسلام ابن تيمية : يسعى في حوائج الناس سعياً شديداً ..
لأنه يعلم أنه كلما أعان غيره : أعانه الله .. .
أنظره / روضة المحبين ج 01 ورقة / 168 ...
ومنها ...
ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..
ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..
فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..
وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..
أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ...