من درر السلف...الحلقة رقم 293

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...

🥀🥀 منها ...
و قال شيخنا الشيخ العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين عند حديث /
من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية ..
وفي لفظ / من العجوة : فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر .. .
قال / بل إن شيخنا إبن سعدي رحمه الله يرى : أن ذلك على سبيل التمثيل ..
وأن المقصود التمر : مطلقاً . اهـ . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 05 ورقة / 123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
و ‏قال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
قولك عن شخص قُتل وهو ( ⁧شهيد ) ⁩: يعتبر شهادة ..
سوف : تسأل عنها يوم القيامة ..
‏سوف يقال لك : هل عندك علم أنه قُتل شهيداً ؟؟؟ . ..
🥀 أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 78 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قـال الإمـام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـى /
لاتصح لك درجة التواضـع : حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ..
فتقبلـه من عدوك : ڪما تقبلـه من وليّك . ..
🥀 أنظره / مدارج السالڪين ج 02 ورقة / 321 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كان شيخ الإسلام ابن تيمية : يسعى في حوائج الناس سعياً شديداً ..
لأنه يعلم أنه كلما أعان غيره : أعانه الله .. .
🥀 أنظره / روضة المحبين ج 01 ورقة / 168 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..
ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..
فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..
وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..
أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ... 🌾🌾🌾
 
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