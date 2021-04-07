من درر السلف...الحلقة رقم 293

الحمد لله ...ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...منها ...و قال شيخنا الشيخ العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين عند حديث /من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية ..وفي لفظ / من العجوة : فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر .. .قال / بل إن شيخنا إبن سعدي رحمه الله يرى : أن ذلك على سبيل التمثيل ..وأن المقصود التمر : مطلقاً . اهـ . ..أنظره / الشرح الممتع ج 05 ورقة / 123 ...منها ...و ‏قال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /قولك عن شخص قُتل وهو ( ⁧شهيد ) ⁩: يعتبر شهادة ..سوف : تسأل عنها يوم القيامة ..‏سوف يقال لك : هل عندك علم أنه قُتل شهيداً ؟؟؟ . ..أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 78 ...ومنها ...و قـال الإمـام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـى /لاتصح لك درجة التواضـع : حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ..فتقبلـه من عدوك : ڪما تقبلـه من وليّك . ..أنظره / مدارج السالڪين ج 02 ورقة / 321 ...ومنها ...وقال أيضاً /كان شيخ الإسلام ابن تيمية : يسعى في حوائج الناس سعياً شديداً ..لأنه يعلم أنه كلما أعان غيره : أعانه الله .. .أنظره / روضة المحبين ج 01 ورقة / 168 ...ومنها ...ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ...