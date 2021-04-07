تحليل البيتكوين Bitcoin متجدد يوميا

سعر البيتكوين و اتجاه غير متوقع عند أقل من 60 ألف دولار 2021
إن عمال المناجم البيتكوين وإن كان تأثيرهم أقل بشكل متزايد ككيانات جانب البيع مقارنة بحجم التجارة اليومية، فإنهم يقومون بتراكم صافي عملات البيتكوين عند المستويات التي شوهدت آخر مرة في ديسمبر 2020.
على الجانب الآخر جمع أصحاب العقود قصيرة الأجل حوالي 440 ألف بيتكوين أكثر مما أنفقه أصحاب العقود طويلة الأجل على مدى الأشهر الستة السابقة، مما يشير إلى تزايد الطلب الجديد في السوق، المشكلة هي أن هذا النوع من نقل الثروة حدث في ذروة عام 2017.
نعم أغلق سعر البيتكوين أعلى من القيمة السوقية البالغة 1 تريليون دولار لمدة عشرة أيام متتالية، لكنها لم تقترب من حل المقاومة الشديدة عند 60.000 دولار.
كملاحظة سجل الرمز المميز أربعة أيام يومية أقل بقليل من المستوى النفسي المهم منذ 20 مارس، مما يعكس التوازن بين العرض والطلب.
لا تزال النظرة طويلة المدى لعملة البيتكوين إيجابية، ولكن من المهم أن نفكر في احتمالية تشكيلها لقمة معقدة على المدى القصير في شكل نمط الوتد الصاعد.
يمكن أن يستمر نمط الوتد لبضعة أسابيع أخرى، ويجب أن يطبع سعر البيتكوين قمة هامشية واحدة على الأقل قبل أن تعود بقوة إلى الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم أولاً عند تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا مع خط الاتجاه السفلي للإسفين عند 54000 دولار، يليه أدنى مستوى في مارس عند 50305 دولارًا.
التصحيح الأعمق يجعل المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم يلعب عند 45.057 دولارًا ثم أدنى مستوى في 28 فبراير عند 43106 دولارًا.
سيؤدي القرار الصعودي للنمط إلى إطلاق سعر البيتكوين لاختبار امتداد 4.618 فيبوناتشي للسوق الهابطة 2017-2018 عند 80541 دولارًا، يجب تقييم الأهداف الأعلى بعد القرار.
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تجاوز زخم التبني أي شيء في الماضي، لكنه لم ينتشر أعلى من سعر البيتكوين مما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان يتم تسعير الأخبار الجيدة.
المصدر : سعر البيتكوين و اتجاه غير متوقع عند أقل من 60 ألف دولار 2021 - سعر البيتكوين و اتجاه غير متوقع عند أقل من 60 ألف دولار 2021
إن عمال المناجم البيتكوين وإن كان تأثيرهم أقل بشكل متزايد ككيانات جانب البيع مقارنة بحجم التجارة اليومية، فإنهم يقومون بتراكم صافي عملات البيتكوين عند المستويات التي شوهدت آخر مرة في ديسمبر 2020.
على الجانب الآخر جمع أصحاب العقود قصيرة الأجل حوالي 440 ألف بيتكوين أكثر مما أنفقه أصحاب العقود طويلة الأجل على مدى الأشهر الستة السابقة، مما يشير إلى تزايد الطلب الجديد في السوق، المشكلة هي أن هذا النوع من نقل الثروة حدث في ذروة عام 2017.
نعم أغلق سعر البيتكوين أعلى من القيمة السوقية البالغة 1 تريليون دولار لمدة عشرة أيام متتالية، لكنها لم تقترب من حل المقاومة الشديدة عند 60.000 دولار.
كملاحظة سجل الرمز المميز أربعة أيام يومية أقل بقليل من المستوى النفسي المهم منذ 20 مارس، مما يعكس التوازن بين العرض والطلب.
لا تزال النظرة طويلة المدى لعملة البيتكوين إيجابية، ولكن من المهم أن نفكر في احتمالية تشكيلها لقمة معقدة على المدى القصير في شكل نمط الوتد الصاعد.
يمكن أن يستمر نمط الوتد لبضعة أسابيع أخرى، ويجب أن يطبع سعر البيتكوين قمة هامشية واحدة على الأقل قبل أن تعود بقوة إلى الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم أولاً عند تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا مع خط الاتجاه السفلي للإسفين عند 54000 دولار، يليه أدنى مستوى في مارس عند 50305 دولارًا.
التصحيح الأعمق يجعل المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم يلعب عند 45.057 دولارًا ثم أدنى مستوى في 28 فبراير عند 43106 دولارًا.
سيؤدي القرار الصعودي للنمط إلى إطلاق سعر البيتكوين لاختبار امتداد 4.618 فيبوناتشي للسوق الهابطة 2017-2018 عند 80541 دولارًا، يجب تقييم الأهداف الأعلى بعد القرار.
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تجاوز زخم التبني أي شيء في الماضي، لكنه لم ينتشر أعلى من سعر البيتكوين مما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان يتم تسعير الأخبار الجيدة.
المصدر : سعر البيتكوين و اتجاه غير متوقع عند أقل من 60 ألف دولار 2021 - سعر البيتكوين و اتجاه غير متوقع عند أقل من 60 ألف دولار 2021