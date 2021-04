اثبات دفعتي 15 من هذا الموقع الرائع، حصلت على 92.66 دولارًا

دفعتي 15 من هذا الموقع الرائع ، إثبات الدفع لهذا اليوم ، تلقيت 92.66 دولارًا أمريكيًا (moham113)1- REGISTER2- LOGIN3- - You go to EARN MONEY, a menu appears for you, you click on VIEW ADVERTISEMENTS, then a list of ads appears, so you click on all ads