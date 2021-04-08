من درر السلف...الحلقة رقم 294

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...

🥀🥀 ومنها ...
ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..
ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..
فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..
وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..
أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالآداب الحسنة : خير للأولاد حالًا ومآلًا من إ****ٔهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي ..
لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة : يرتفعون ..
وبها : يسعدون ..
وبها : يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد ..
وبها : يجتنبون أنواع المضار ..
وبها : يتم برهم لوالديهم ..
أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..
وخطره : خطير . ..
🥀 أنظره / بهجـة قـلوب الأبـرار ورقة / 162 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
كثيراً ما يشتبه الورع الفاسد : بالجبن والبخل ..
فإن كلاهما : فيه ترك ..
فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة : جبناً وبخلاً ..
وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / شر ما في المرء : شحٌّ هالعٌ وجبنٌ خالع .. .
قال الترمذي / حديث صحيح ..
كذلك قد يترك الإنسان العمل ظناً أو إظهاراً : أنه ورع ..
وإنما هو : كبر وإرادة للعلو ..
وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم / إنما الأعمال بالنيات .. .
كلمة : جامعة كاملة ..
فإن النية للعمل : كالروح للجسد ..
وإلاّ فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر : قد وضع جبهته على الأرض ..
فصورتهما : واحدة ..
ثم هذا أقرب الخلق : إلى الله تعالى ..
وهذا : أبعد الخلق عن الله . ..
🥀 أنظره / السياسة الشرعية ورقة / 58 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان : هو من سنن الإسلام ..
فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / من فطر صائماً : فله مثل أجره .. .
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 298 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن الشيطان قصده : أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ..
ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا : الإفراط ؛ أو التفريط . ..
🥀 أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ورقة / 411 ... 🌾🌾🌾
 
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