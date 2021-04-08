من درر السلف...الحلقة رقم 294

الحمد لله ...ومن الدرر السَنِيّة وفوائد الفوائد المرضية ...ومنها ...ورقـال الشيخ العلاّمة ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله رب العالمين /فكل من أراد شيئاً من معاصي الله : فقلبه مريض مرض شهوة ..ولو كان صحيحاً : لتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ) ..فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله : فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم ..وليسأل الله الثبات : على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته . ..أنظره / القواعـد الحسان ورقة / 148 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالآداب الحسنة : خير للأولاد حالًا ومآلًا من إ****ٔهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي ..لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة : يرتفعون ..وبها : يسعدون ..وبها : يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد ..وبها : يجتنبون أنواع المضار ..وبها : يتم برهم لوالديهم ..أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..وخطره : خطير . ..أنظره / بهجـة قـلوب الأبـرار ورقة / 162 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /كثيراً ما يشتبه الورع الفاسد : بالجبن والبخل ..فإن كلاهما : فيه ترك ..فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة : جبناً وبخلاً ..وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / شر ما في المرء : شحٌّ هالعٌ وجبنٌ خالع .. .قال الترمذي / حديث صحيح ..كذلك قد يترك الإنسان العمل ظناً أو إظهاراً : أنه ورع ..وإنما هو : كبر وإرادة للعلو ..وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم / إنما الأعمال بالنيات .. .كلمة : جامعة كاملة ..فإن النية للعمل : كالروح للجسد ..وإلاّ فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر : قد وضع جبهته على الأرض ..فصورتهما : واحدة ..ثم هذا أقرب الخلق : إلى الله تعالى ..وهذا : أبعد الخلق عن الله . ..أنظره / السياسة الشرعية ورقة / 58 ...ومنها ...وقال أيضاً /وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان : هو من سنن الإسلام ..فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / من فطر صائماً : فله مثل أجره .. .أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 298 ...ومنها ...وقال أيضاً /فإن الشيطان قصده : أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ..ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا : الإفراط ؛ أو التفريط . ..أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ورقة / 411 ...