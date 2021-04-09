من درر السلف...الحلقة رقم 295

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
( كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب خير صنعته ) ...
عن أنس رضي الله عنه قال / قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / صنائع المعروف : تقي مصارع السُّوء و الآفات والهلكات ..
وأهل المعروف في الدنيا : هم أهل المعروف في الآخرة . ..
رواه الحاكم النيسابوريّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح الجامع برقم / 3795 .. 🥀 أنظره / صحيح الجامع ج 02 ورقة / 707 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
آية واحدة تقرؤها : تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ ..
لو استأجرت أكبر الحرّاس وأكثر الحراس على أن يقُوك من الشيطان : ماستطاعوا ..
لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمناً بما جاءت به السنة : فإنها ستحميك . ..
🥀 أنظره / أحكام القرآن ج 02 ورقة / 437 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى 😞 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) /
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ولقد ضل ضلالاً مبيناً من أساء الظن بربه فقال / لا تكثروا الأولاد : تضيق عليكم الأرزاق !!!
كذبوا ورب العرش ؛ فإذا اكثروا من الأولاد : اكثر الله في رزقهم . ..
🥀 أنظره / شرح ياض الصالحين ج 01 ورقة / 558 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
أسوء أنواع الكرم : هو كرمك في إهداء حسناتك للآخرين ..
غيبةً ونميمةً وبهتاناً وسباً وشتماً . ..
🥀 أنظره / مجموعة الفتاوى ج 08 ورقة / 454 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والمطلوب من النّاس أن يعقلوا : ما بلغه الرسل ..
والعقل يتضمن : العلم والعمل ..
فمن عرف الخير والشر : فلم يتبع الخير ويحذر الشر : لم يكن عاقلاً ..
ولهذا : لا يعد عاقلاً إلاّ من فعل ما ينفعه ؛
واجتنب ما يضره .. .
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 108 ... 🌾🌾🌾
 
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