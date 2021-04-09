من درر السلف...الحلقة رقم 295

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...ومنها ...( كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب خير صنعته ) ...عن أنس رضي الله عنه قال / قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / صنائع المعروف : تقي مصارع السُّوء و الآفات والهلكات ..وأهل المعروف في الدنيا : هم أهل المعروف في الآخرة . ..رواه الحاكم النيسابوريّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح الجامع برقم / 3795 ..أنظره / صحيح الجامع ج 02 ورقة / 707 ...ومنها ...وقال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /آية واحدة تقرؤها : تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ ..لو استأجرت أكبر الحرّاس وأكثر الحراس على أن يقُوك من الشيطان : ماستطاعوا ..لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمناً بما جاءت به السنة : فإنها ستحميك . ..أنظره / أحكام القرآن ج 02 ورقة / 437 ...ومنها ...قال تعالىوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) /قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /ولقد ضل ضلالاً مبيناً من أساء الظن بربه فقال / لا تكثروا الأولاد : تضيق عليكم الأرزاق !!!كذبوا ورب العرش ؛ فإذا اكثروا من الأولاد : اكثر الله في رزقهم . ..أنظره / شرح ياض الصالحين ج 01 ورقة / 558 ...ومنها ...و قال الشيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /أسوء أنواع الكرم : هو كرمك في إهداء حسناتك للآخرين ..غيبةً ونميمةً وبهتاناً وسباً وشتماً . ..أنظره / مجموعة الفتاوى ج 08 ورقة / 454 ...ومنها ...وقال أيضاً /والمطلوب من النّاس أن يعقلوا : ما بلغه الرسل ..والعقل يتضمن : العلم والعمل ..فمن عرف الخير والشر : فلم يتبع الخير ويحذر الشر : لم يكن عاقلاً ..ولهذا : لا يعد عاقلاً إلاّ من فعل ما ينفعه ؛واجتنب ما يضره .. .أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 108 ...