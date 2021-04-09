من درر السلف...الحلقة رقم 295

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
( كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب خير صنعته ) ...
عن أنس رضي الله عنه قال / قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / صنائع المعروف : تقي مصارع السُّوء و الآفات والهلكات ..
وأهل المعروف في الدنيا : هم أهل المعروف في الآخرة . ..
رواه الحاكم النيسابوريّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح الجامع برقم / 3795 .. أنظره / صحيح الجامع ج 02 ورقة / 707 ...
ومنها ...
وقال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
آية واحدة تقرؤها : تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ ..
لو استأجرت أكبر الحرّاس وأكثر الحراس على أن يقُوك من الشيطان : ماستطاعوا ..
لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمناً بما جاءت به السنة : فإنها ستحميك . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 02 ورقة / 437 ...
ومنها ...
قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) /
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ولقد ضل ضلالاً مبيناً من أساء الظن بربه فقال / لا تكثروا الأولاد : تضيق عليكم الأرزاق !!!
كذبوا ورب العرش ؛ فإذا اكثروا من الأولاد : اكثر الله في رزقهم . ..
أنظره / شرح ياض الصالحين ج 01 ورقة / 558 ...
ومنها ...
و قال الشيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
أسوء أنواع الكرم : هو كرمك في إهداء حسناتك للآخرين ..
غيبةً ونميمةً وبهتاناً وسباً وشتماً . ..
أنظره / مجموعة الفتاوى ج 08 ورقة / 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والمطلوب من النّاس أن يعقلوا : ما بلغه الرسل ..
والعقل يتضمن : العلم والعمل ..
فمن عرف الخير والشر : فلم يتبع الخير ويحذر الشر : لم يكن عاقلاً ..
ولهذا : لا يعد عاقلاً إلاّ من فعل ما ينفعه ؛
واجتنب ما يضره .. .
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 108 ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
( كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب خير صنعته ) ...
عن أنس رضي الله عنه قال / قال النبيّ صلى الله عليه وسلم / صنائع المعروف : تقي مصارع السُّوء و الآفات والهلكات ..
وأهل المعروف في الدنيا : هم أهل المعروف في الآخرة . ..
رواه الحاكم النيسابوريّ وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح الجامع برقم / 3795 .. أنظره / صحيح الجامع ج 02 ورقة / 707 ...
ومنها ...
وقال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
آية واحدة تقرؤها : تحميك ولا يزال عليك من الله حافظ ..
لو استأجرت أكبر الحرّاس وأكثر الحراس على أن يقُوك من الشيطان : ماستطاعوا ..
لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمناً بما جاءت به السنة : فإنها ستحميك . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 02 ورقة / 437 ...
ومنها ...
قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) /
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
ولقد ضل ضلالاً مبيناً من أساء الظن بربه فقال / لا تكثروا الأولاد : تضيق عليكم الأرزاق !!!
كذبوا ورب العرش ؛ فإذا اكثروا من الأولاد : اكثر الله في رزقهم . ..
أنظره / شرح ياض الصالحين ج 01 ورقة / 558 ...
ومنها ...
و قال الشيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
أسوء أنواع الكرم : هو كرمك في إهداء حسناتك للآخرين ..
غيبةً ونميمةً وبهتاناً وسباً وشتماً . ..
أنظره / مجموعة الفتاوى ج 08 ورقة / 454 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
والمطلوب من النّاس أن يعقلوا : ما بلغه الرسل ..
والعقل يتضمن : العلم والعمل ..
فمن عرف الخير والشر : فلم يتبع الخير ويحذر الشر : لم يكن عاقلاً ..
ولهذا : لا يعد عاقلاً إلاّ من فعل ما ينفعه ؛
واجتنب ما يضره .. .
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 108 ...