افضل اجهزة كشف المعادن للبيع

سلمى الزغبي
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دائما يبحث جميع المنقبين والباحثين المبتدئين والمحترفين عن افضل أجهزة كشف الذهب والمعادن والكنوز ,
ومع كثرة أجهزة التقليدية نعرض لكم الان افضل الأجهزة المجربة والفعالة :
جهاز كشف الذهب كلايزر ماكس 2D :
يصنف جهاز كلايز ماكس هو افضل جهاز كشف الذهب بالنظام الصوتي , وذلك لان الجهاز يتقدم على جميع الأجهزة بالنظام الصوتي .
يتميز جهاز كشف الذهب كلايزر ماكس بالأداء العالي والدقة في عرض النتائج .
يتم عرض النتيجة البحث مباشرة على شاشة الجهاز ويظهر اسم المعدن المكتشف ويكشف الفراغ أيضا , ويحد العمق بدقة سم .
يعتبر جهاز كلايزر ماكس هو الجهاز الأكثر مبيعا . والجهاز متوفر بعدة لغات ومنها العربية .
ميزات جهاز كلايزر ماكس :
- ميزة التعرف على التربة المزدوج : بمكن معايرة جهاز كلايزر ماكس مع الارض من خلال إعدادات التعرف الآلي أو اليدوي على التربة
- رسم الشاشة ثنائي الأبعاد الفوري : يقوم جهاز كلايزر ماكس بعرض النتائج المستهدفة كرسومات فورية ثنائية الابعاد
- تقنية التميز المتقدمة : التمييز بين الأهداف الموجودة في بأربع طرق مختلفة: مكتوبة ، ومسموعة ، ومعرف (قيمة عددية) ولون.
- القيمة العددية للهدف : يحدد لك الجهاز أيضًا المعادن ذات قيمة و غير قيمة على اساس القيمة العددية.
- كشف الفراغات : يستطيع جهاز كلايزر ماكس تحديد و كشف الفراغات والكهوف و السراديب
- كشف العمق : يستطيع كشف الاهداف لاعماق تصل 3 متر ويختلف العمق باختلاف حجم الهدف.
- ميزة الغاء الحديد : يوفر الجهاز الميزة الهامة وهي خاصية الغاء معدن الحديد.
- قدرة مقاومة الماء : اقراص البحث المخصصة لهذا الجهاز قابلة للعمل تحت الماء والغطس الى عمق 1 متر
وضع البيئة المظلمة : يتيح لك الجهاز البحث ايضا في الليل و ذلك عن طريق أضاءة مكان البحث بفضل مصباحين خلف الشاشة
كن من أصحاب هذه التقنية العالية واحصل على الجهاز بأفضل سعر من المجموعة الأوروبية لتكنولوجيا .
للمزيد عن الجهاز من خلال هذا الرابط : احدث اجهزة كشف الذهب و المعادن 2021 ⋆خدمة الدفع اونلاين⋆ تسليم سريع وأمن
ومع كثرة أجهزة التقليدية نعرض لكم الان افضل الأجهزة المجربة والفعالة :
جهاز كشف الذهب كلايزر ماكس 2D :
يصنف جهاز كلايز ماكس هو افضل جهاز كشف الذهب بالنظام الصوتي , وذلك لان الجهاز يتقدم على جميع الأجهزة بالنظام الصوتي .
يتميز جهاز كشف الذهب كلايزر ماكس بالأداء العالي والدقة في عرض النتائج .
يتم عرض النتيجة البحث مباشرة على شاشة الجهاز ويظهر اسم المعدن المكتشف ويكشف الفراغ أيضا , ويحد العمق بدقة سم .
يعتبر جهاز كلايزر ماكس هو الجهاز الأكثر مبيعا . والجهاز متوفر بعدة لغات ومنها العربية .
ميزات جهاز كلايزر ماكس :
- ميزة التعرف على التربة المزدوج : بمكن معايرة جهاز كلايزر ماكس مع الارض من خلال إعدادات التعرف الآلي أو اليدوي على التربة
- رسم الشاشة ثنائي الأبعاد الفوري : يقوم جهاز كلايزر ماكس بعرض النتائج المستهدفة كرسومات فورية ثنائية الابعاد
- تقنية التميز المتقدمة : التمييز بين الأهداف الموجودة في بأربع طرق مختلفة: مكتوبة ، ومسموعة ، ومعرف (قيمة عددية) ولون.
- القيمة العددية للهدف : يحدد لك الجهاز أيضًا المعادن ذات قيمة و غير قيمة على اساس القيمة العددية.
- كشف الفراغات : يستطيع جهاز كلايزر ماكس تحديد و كشف الفراغات والكهوف و السراديب
- كشف العمق : يستطيع كشف الاهداف لاعماق تصل 3 متر ويختلف العمق باختلاف حجم الهدف.
- ميزة الغاء الحديد : يوفر الجهاز الميزة الهامة وهي خاصية الغاء معدن الحديد.
- قدرة مقاومة الماء : اقراص البحث المخصصة لهذا الجهاز قابلة للعمل تحت الماء والغطس الى عمق 1 متر
وضع البيئة المظلمة : يتيح لك الجهاز البحث ايضا في الليل و ذلك عن طريق أضاءة مكان البحث بفضل مصباحين خلف الشاشة
كن من أصحاب هذه التقنية العالية واحصل على الجهاز بأفضل سعر من المجموعة الأوروبية لتكنولوجيا .
للمزيد عن الجهاز من خلال هذا الرابط : احدث اجهزة كشف الذهب و المعادن 2021 ⋆خدمة الدفع اونلاين⋆ تسليم سريع وأمن