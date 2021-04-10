شركة وايت صرف صحى بالرياض

س

سلمى الزغبي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أفريل 2021
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
25
محل الإقامة
alex
الجنس
أنثى

شركة وايت صرف صحى بالرياض من أفضل شركة وايت في جنوب غرب الرياض تستخدم لشفط وتنظيف المجاري والصرف الصحي بأعلى جودة ونحن أول شركة رائدة في الرياض للعمل في هذا المجال بالإضافة إلى الحصول على الشهادة، فهي تتمتع أيضًا بخبرة سنوات عديدة.
شركة وايت صرف صحى بالرياض
تتمتع الشركة بأعلى مستوى من الخبرة والقدرة الممتازة على أداء أعمال الشفط بأعلى دقة وكفاءة، لذلك اتصل الآن بأفضل شركة وايت في الرياض عندما نجد أن مواسير الصرف الصحي مسدوده ، فإن السبب الرئيسي هو وجود مواد غير سائلة أو وجود دهزن أو بقايا الطعام أو النفايات، مما يجعل دوران المياه أمرًا صعبًا للغاية، وبالتالي تصبح مياه الصرف الصحي تعمل على تكوين الشحوم التي سوف تتراكم وتلتصق بأنبوب الصرف الصحي.
شركة وايت صرف صحى بالرياض

salma fared
المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 08/11/2020

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