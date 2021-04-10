من درر السلف...الحلقة رقم 296

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الرحمن /
تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام : من أبعدالناس عن الطاعات وعن العبادات ..
وأكسل الناس : عن الصلوات ..
لأن الحرام : ثقُل في بطونهم وقلوبهم فكسّلهم عن الطاعة ..
بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال : فإن ذلك يعينه على طاعةالله ..
ويلين : قلبه ويرققه .. .
أنظره / المنحةالربانية ورقة / 135 ...
ومنها ...
قال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ عليه رَحَمَات الله /
وَاعْلَم رَحِمك الله أَن كَثْرَة الِإشْتِغَال بالدنيا وإفراغ المجهود فِيهَا والميل بالكلبة إِلَيْهَا وحلاوة أحاديثها وَلَذَّة أمانيها : تمنع حرارة ذكر الْمَوْت أَن ترد على الْقلب ..
وَأَن : تلج فِيهِ ..
لِأَن الْقلب إِذا امْتَلَأَ بِشَيْء لم يكن لشَيْء آخر فِيهِ مدْخل : وَلَا لسواه فِيهِ مجَال ..
أَلا ترى أَن الْإِنَاء إِذا ملأته بِشَيْء : لم يمكنك أَن تدخل عَلَيْهِ شَيْئا آخر ..
ووجهك إِذا صرفته إِلَى مَوضِع : صرفته عَن مَوضِع آخر ..
وَمَتى دَامَ الْقلب على هَذَا : لم يكن لذكر الْمَوْت فِيهِ تَأْثِير وَلَا لترداده عَلَيْهِ حلاوة ..
وَكَيف يُؤثر فِيهِ : وَهُوَ لَا يجد مَكَانا ينزل فِيهِ وَلَا موضعاً يتَعَلَّق بِهِ ..
قد ملأَهُ : حب الشَّهَوَات الفانية ..
وَاللَّذَّات : المنصرمة ..
فَهُوَ : شبعان رَيَّان حيران سَكرَان أَصمّ أعمى .. إلى آخره .. .
أنظره / العاقبة في ذكر الموت ورقة / 49 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله رب البريّة /
إن القلوب مجبولة : على حب من أحسن إليها ..
وأي إحسان أعظم : من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ..
وهو يُمِدُّه : بنعمه ..
ويعامله : بألطافه ..
ويُسْبِل عليه : ستره . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 741 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر : لتبقى العشرة طيبة . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 13 ورقة / 168 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسمي أبو عبد الله عز الدين من آل الوزير ابنْ الوزير عليه رَحَمَات الله عليه /
واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة :
شرطين في الإباحة وهما /
أن لا يكون المزجور : مُحِقَّاً في قوله أو فعله ..
وأن لا يكون الزاجرُ : كاذباً في قولهِ ..
فلا يقول لِمن ارتكب مكروهاً : يا عاصي ..
ولا لِمَن ارتكب ذنباً لا يعلم كِبْرَهُ : لا فاسق ..
ولا لصاحب الفسق - مِنَ المسلمين - : يا كافر ..
ونحو ذلك ..
وشرطين في النَّدب وهما :
أن يظنَّ المتكلمُ أنَّ الشدَّة : أقربُ إلى قبولِ الخَصْمِ للحقِّ ..
أو : إلى وضوحِ الدليلِ عليه ..
وأن يفعلَ ذلك : بنيَّةٍ صحيحةٍ ..
ولا يفْعَلُهُ لمجردِ : داعيةِ الطبيعة .. .
أنظره / العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج 01 ورقة / 234 ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الرحمن /
تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام : من أبعدالناس عن الطاعات وعن العبادات ..
وأكسل الناس : عن الصلوات ..
لأن الحرام : ثقُل في بطونهم وقلوبهم فكسّلهم عن الطاعة ..
بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال : فإن ذلك يعينه على طاعةالله ..
ويلين : قلبه ويرققه .. .
أنظره / المنحةالربانية ورقة / 135 ...
ومنها ...
قال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ عليه رَحَمَات الله /
وَاعْلَم رَحِمك الله أَن كَثْرَة الِإشْتِغَال بالدنيا وإفراغ المجهود فِيهَا والميل بالكلبة إِلَيْهَا وحلاوة أحاديثها وَلَذَّة أمانيها : تمنع حرارة ذكر الْمَوْت أَن ترد على الْقلب ..
وَأَن : تلج فِيهِ ..
لِأَن الْقلب إِذا امْتَلَأَ بِشَيْء لم يكن لشَيْء آخر فِيهِ مدْخل : وَلَا لسواه فِيهِ مجَال ..
أَلا ترى أَن الْإِنَاء إِذا ملأته بِشَيْء : لم يمكنك أَن تدخل عَلَيْهِ شَيْئا آخر ..
ووجهك إِذا صرفته إِلَى مَوضِع : صرفته عَن مَوضِع آخر ..
وَمَتى دَامَ الْقلب على هَذَا : لم يكن لذكر الْمَوْت فِيهِ تَأْثِير وَلَا لترداده عَلَيْهِ حلاوة ..
وَكَيف يُؤثر فِيهِ : وَهُوَ لَا يجد مَكَانا ينزل فِيهِ وَلَا موضعاً يتَعَلَّق بِهِ ..
قد ملأَهُ : حب الشَّهَوَات الفانية ..
وَاللَّذَّات : المنصرمة ..
فَهُوَ : شبعان رَيَّان حيران سَكرَان أَصمّ أعمى .. إلى آخره .. .
أنظره / العاقبة في ذكر الموت ورقة / 49 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله رب البريّة /
إن القلوب مجبولة : على حب من أحسن إليها ..
وأي إحسان أعظم : من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ..
وهو يُمِدُّه : بنعمه ..
ويعامله : بألطافه ..
ويُسْبِل عليه : ستره . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 741 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر : لتبقى العشرة طيبة . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 13 ورقة / 168 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسمي أبو عبد الله عز الدين من آل الوزير ابنْ الوزير عليه رَحَمَات الله عليه /
واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة :
شرطين في الإباحة وهما /
أن لا يكون المزجور : مُحِقَّاً في قوله أو فعله ..
وأن لا يكون الزاجرُ : كاذباً في قولهِ ..
فلا يقول لِمن ارتكب مكروهاً : يا عاصي ..
ولا لِمَن ارتكب ذنباً لا يعلم كِبْرَهُ : لا فاسق ..
ولا لصاحب الفسق - مِنَ المسلمين - : يا كافر ..
ونحو ذلك ..
وشرطين في النَّدب وهما :
أن يظنَّ المتكلمُ أنَّ الشدَّة : أقربُ إلى قبولِ الخَصْمِ للحقِّ ..
أو : إلى وضوحِ الدليلِ عليه ..
وأن يفعلَ ذلك : بنيَّةٍ صحيحةٍ ..
ولا يفْعَلُهُ لمجردِ : داعيةِ الطبيعة .. .
أنظره / العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج 01 ورقة / 234 ...