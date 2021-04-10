من درر السلف...الحلقة رقم 296

الحمد لله ...ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..ومنها ...و قال ‏العلامة الشيخ الفوزان حفظه الرحمن /تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام : من أبعدالناس عن الطاعات وعن العبادات ..وأكسل الناس : عن الصلوات ..لأن الحرام : ثقُل في بطونهم وقلوبهم فكسّلهم عن الطاعة ..بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال : فإن ذلك يعينه على طاعةالله ..ويلين : قلبه ويرققه .. .أنظره / المنحةالربانية ورقة / 135 ...ومنها ...قال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ عليه رَحَمَات الله /وَاعْلَم رَحِمك الله أَن كَثْرَة الِإشْتِغَال بالدنيا وإفراغ المجهود فِيهَا والميل بالكلبة إِلَيْهَا وحلاوة أحاديثها وَلَذَّة أمانيها : تمنع حرارة ذكر الْمَوْت أَن ترد على الْقلب ..وَأَن : تلج فِيهِ ..لِأَن الْقلب إِذا امْتَلَأَ بِشَيْء لم يكن لشَيْء آخر فِيهِ مدْخل : وَلَا لسواه فِيهِ مجَال ..أَلا ترى أَن الْإِنَاء إِذا ملأته بِشَيْء : لم يمكنك أَن تدخل عَلَيْهِ شَيْئا آخر ..ووجهك إِذا صرفته إِلَى مَوضِع : صرفته عَن مَوضِع آخر ..وَمَتى دَامَ الْقلب على هَذَا : لم يكن لذكر الْمَوْت فِيهِ تَأْثِير وَلَا لترداده عَلَيْهِ حلاوة ..وَكَيف يُؤثر فِيهِ : وَهُوَ لَا يجد مَكَانا ينزل فِيهِ وَلَا موضعاً يتَعَلَّق بِهِ ..قد ملأَهُ : حب الشَّهَوَات الفانية ..وَاللَّذَّات : المنصرمة ..فَهُوَ : شبعان رَيَّان حيران سَكرَان أَصمّ أعمى .. إلى آخره .. .أنظره / العاقبة في ذكر الموت ورقة / 49 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله رب البريّة /إن القلوب مجبولة : على حب من أحسن إليها ..وأي إحسان أعظم : من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ..وهو يُمِدُّه : بنعمه ..ويعامله : بألطافه ..ويُسْبِل عليه : ستره . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 741 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر : لتبقى العشرة طيبة . ..أنظره / الشرح الممتع ج 13 ورقة / 168 ...ومنها ...وقال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسمي أبو عبد الله عز الدين من آل الوزير ابنْ الوزير عليه رَحَمَات الله عليه /واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة :شرطين في الإباحة وهما /أن لا يكون المزجور : مُحِقَّاً في قوله أو فعله ..وأن لا يكون الزاجرُ : كاذباً في قولهِ ..فلا يقول لِمن ارتكب مكروهاً : يا عاصي ..ولا لِمَن ارتكب ذنباً لا يعلم كِبْرَهُ : لا فاسق ..ولا لصاحب الفسق - مِنَ المسلمين - : يا كافر ..ونحو ذلك ..وشرطين في النَّدب وهما :أن يظنَّ المتكلمُ أنَّ الشدَّة : أقربُ إلى قبولِ الخَصْمِ للحقِّ ..أو : إلى وضوحِ الدليلِ عليه ..وأن يفعلَ ذلك : بنيَّةٍ صحيحةٍ ..ولا يفْعَلُهُ لمجردِ : داعيةِ الطبيعة .. .أنظره / العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج 01 ورقة / 234 ...