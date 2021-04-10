من درر السلف...الحلقة رقم 296

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..

🥀🥀 ومنها ...
و قال ‏العلامة الشيخ الفوزان حفظه الرحمن /
تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام : من أبعدالناس عن الطاعات وعن العبادات ..
وأكسل الناس : عن الصلوات ..
لأن الحرام : ثقُل في بطونهم وقلوبهم فكسّلهم عن الطاعة ..
بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال : فإن ذلك يعينه على طاعةالله ..
ويلين : قلبه ويرققه .. .
🥀 أنظره / المنحةالربانية ورقة / 135 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ عليه رَحَمَات الله /
وَاعْلَم رَحِمك الله أَن كَثْرَة الِإشْتِغَال بالدنيا وإفراغ المجهود فِيهَا والميل بالكلبة إِلَيْهَا وحلاوة أحاديثها وَلَذَّة أمانيها : تمنع حرارة ذكر الْمَوْت أَن ترد على الْقلب ..
وَأَن : تلج فِيهِ ..
لِأَن الْقلب إِذا امْتَلَأَ بِشَيْء لم يكن لشَيْء آخر فِيهِ مدْخل : وَلَا لسواه فِيهِ مجَال ..
أَلا ترى أَن الْإِنَاء إِذا ملأته بِشَيْء : لم يمكنك أَن تدخل عَلَيْهِ شَيْئا آخر ..
ووجهك إِذا صرفته إِلَى مَوضِع : صرفته عَن مَوضِع آخر ..
وَمَتى دَامَ الْقلب على هَذَا : لم يكن لذكر الْمَوْت فِيهِ تَأْثِير وَلَا لترداده عَلَيْهِ حلاوة ..
وَكَيف يُؤثر فِيهِ : وَهُوَ لَا يجد مَكَانا ينزل فِيهِ وَلَا موضعاً يتَعَلَّق بِهِ ..
قد ملأَهُ : حب الشَّهَوَات الفانية ..
وَاللَّذَّات : المنصرمة ..
فَهُوَ : شبعان رَيَّان حيران سَكرَان أَصمّ أعمى .. إلى آخره .. .
🥀 أنظره / العاقبة في ذكر الموت ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله رب البريّة /
إن القلوب مجبولة : على حب من أحسن إليها ..
وأي إحسان أعظم : من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ..
وهو يُمِدُّه : بنعمه ..
ويعامله : بألطافه ..
ويُسْبِل عليه : ستره . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 ورقة / 741 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر : لتبقى العشرة طيبة . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 13 ورقة / 168 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسمي أبو عبد الله عز الدين من آل الوزير ابنْ الوزير عليه رَحَمَات الله عليه /
واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة :
شرطين في الإباحة وهما /
أن لا يكون المزجور : مُحِقَّاً في قوله أو فعله ..
وأن لا يكون الزاجرُ : كاذباً في قولهِ ..
فلا يقول لِمن ارتكب مكروهاً : يا عاصي ..
ولا لِمَن ارتكب ذنباً لا يعلم كِبْرَهُ : لا فاسق ..
ولا لصاحب الفسق - مِنَ المسلمين - : يا كافر ..
ونحو ذلك ..
وشرطين في النَّدب وهما :
أن يظنَّ المتكلمُ أنَّ الشدَّة : أقربُ إلى قبولِ الخَصْمِ للحقِّ ..
أو : إلى وضوحِ الدليلِ عليه ..
وأن يفعلَ ذلك : بنيَّةٍ صحيحةٍ ..
ولا يفْعَلُهُ لمجردِ : داعيةِ الطبيعة .. .
🥀 أنظره / العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج 01 ورقة / 234 ... 🌾🌾🌾
 
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