من درر السلف...الحلقة رقم 297

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..

🥀🥀 ومنها ...
قال العَلّامَـة الشيخ زيد المدخلي عليه رَحَمَات رب العالمين /
ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺤﻖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ..
ﻭﻳﻌﻴﻨﻪ : ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ : ﺫﻛّﺮه ؛ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﻳﺬﻛﺮه ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﻳﺴﺪﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ..
ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ : ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻙ !!!
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻴﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻚ !!!
ﻓﺈﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻷﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ..
🥀 أنظره / ﻋﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ج 01 ورقة / 166 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ العلاّمة ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﺎﻙ ﻣﻜﺮﻭﺑﺎ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺃﺑﺸﺮ ؛ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺭأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ‏
ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ ‏. ..
ﺃﻳﻦ ؟؟؟
ﻓﻲ : ( ﺃﻟﻢ ﻧﺸﺮﺡ ﻟﻚ ﺻﺪﺭﻙ ) ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍً ﺇﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ : ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻻّ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟؟؟
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ / ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﺍﺛﻨﺎﻥ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ( ﺑﺄﻝ ) ..
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ( ﺃﻝ ) : ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ .. .
🥀 أنظره / ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ج 04 ورقة / 116 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ما هي السُنة حينما يقال لك : فلان يسلم عليك ؟؟؟
سئل فضيلة الشيخ العلاّمة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
في بلادنا عادة وهي / إذا قيل إن فلاناً يسلم عليك يرد المسلَّم عليه بقوله : الله يسلمك ويسلمه ..
فأجاب بقوله / هذا ليس مطابقاً للسنة ..
وإنما يقول : عليك وعليه السلام ..
وإن كان الله يسلمك ويسلمه : دعاء له بالسلامة ..
ولكن : عليك وعليه السلام هي السنة ..
والإنسان يأتي بالوارد أفضل . ..
🥀 أنظره / شرح سنن أبي داود ج 46 ورقة / 593 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /
مَاذَا حُرِمَ الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ وَاقْتِبَاسِ الْهُدَى مِنْ مِشْكَاتِهَا : مِنَ الْكُنُوزِ وَالذَّخَائِرِ ..
وَمَاذَا فَاتَهُمْ : مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ وَاسْتِنَارَةِ الْبَصَائِرِ ..
قَنِعُوا بِأَقْوَالٍ اسْتَنْبَطَتْهَا : مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فِكْرًا ..
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِهَا : زُبُرًا ..
وَأَوْحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ : زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..
فَاتَّخَذُوا لِأَجْلِ ذَلِكَ : الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ..
دُرَسَتْ مَعَالِمُ الْقُرْآنِ : فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُونَهَا ..
وَدُثِرَتْ مَعَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ : فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا ..
وَوَقَعَتْ أَعْلَامُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ : فَلَيْسُوا يَرْفَعُونَهَا ..
وَأَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ مِنْ آفَاقِهِمْ : فَلَيْسُوا يُبْصِرُونَهَا ..
وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظُلَمِ آرَائِهِمْ وَعُقَدِهَا : فَلَيْسُوا يُثْبِتُونَهَا .. .
🥀 أنْظُرهُ / إجتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 ورقة / 91 ... 🌾🌾🌾
 
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