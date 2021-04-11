من درر السلف...الحلقة رقم 297

الحمد لله ...ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..ومنها ...قال العَلّامَـة الشيخ زيد المدخلي عليه رَحَمَات رب العالمين /ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺤﻖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ..ﻭﻳﻌﻴﻨﻪ : ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ..ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ : ﺫﻛّﺮه ؛ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﻳﺬﻛﺮه ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﻳﺴﺪﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ..ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ..ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ : ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻙ !!!ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻴﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻚ !!!ﻓﺈﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..ﻷﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ..أنظره / ﻋﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ج 01 ورقة / 166 ...ومنها ...و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ العلاّمة ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﺎﻙ ﻣﻜﺮﻭﺑﺎ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺃﺑﺸﺮ ؛ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻗﺮﻳﺐ ..ﻭﺇﺫﺍ ﺭأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ..ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ‏ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ ‏. ..ﺃﻳﻦ ؟؟؟ﻓﻲ : ( ﺃﻟﻢ ﻧﺸﺮﺡ ﻟﻚ ﺻﺪﺭﻙ ) ..ﻓﺈﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍً ﺇﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ ..ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ : ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻻّ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟؟؟ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ / ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﺍﺛﻨﺎﻥ ..ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ( ﺑﺄﻝ ) ..ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ..ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ( ﺃﻝ ) : ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ..ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ .. .أنظره / ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ج 04 ورقة / 116 ...ومنها ...ما هي السُنة حينما يقال لك : فلان يسلم عليك ؟؟؟سئل فضيلة الشيخ العلاّمة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /في بلادنا عادة وهي / إذا قيل إن فلاناً يسلم عليك يرد المسلَّم عليه بقوله : الله يسلمك ويسلمه ..فأجاب بقوله / هذا ليس مطابقاً للسنة ..وإنما يقول : عليك وعليه السلام ..وإن كان الله يسلمك ويسلمه : دعاء له بالسلامة ..ولكن : عليك وعليه السلام هي السنة ..والإنسان يأتي بالوارد أفضل . ..أنظره / شرح سنن أبي داود ج 46 ورقة / 593 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /مَاذَا حُرِمَ الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ وَاقْتِبَاسِ الْهُدَى مِنْ مِشْكَاتِهَا : مِنَ الْكُنُوزِ وَالذَّخَائِرِ ..وَمَاذَا فَاتَهُمْ : مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ وَاسْتِنَارَةِ الْبَصَائِرِ ..قَنِعُوا بِأَقْوَالٍ اسْتَنْبَطَتْهَا : مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فِكْرًا ..وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِهَا : زُبُرًا ..وَأَوْحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ : زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..فَاتَّخَذُوا لِأَجْلِ ذَلِكَ : الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ..دُرَسَتْ مَعَالِمُ الْقُرْآنِ : فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُونَهَا ..وَدُثِرَتْ مَعَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ : فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا ..وَوَقَعَتْ أَعْلَامُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ : فَلَيْسُوا يَرْفَعُونَهَا ..وَأَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ مِنْ آفَاقِهِمْ : فَلَيْسُوا يُبْصِرُونَهَا ..وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظُلَمِ آرَائِهِمْ وَعُقَدِهَا : فَلَيْسُوا يُثْبِتُونَهَا .. .أنْظُرهُ / إجتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 ورقة / 91 ...