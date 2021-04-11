من درر السلف...الحلقة رقم 297

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
قال العَلّامَـة الشيخ زيد المدخلي عليه رَحَمَات رب العالمين /
ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺤﻖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ..
ﻭﻳﻌﻴﻨﻪ : ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ : ﺫﻛّﺮه ؛ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﻳﺬﻛﺮه ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﻳﺴﺪﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ..
ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ : ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻙ !!!
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻴﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻚ !!!
ﻓﺈﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻷﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ..
أنظره / ﻋﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ج 01 ورقة / 166 ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ العلاّمة ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﺎﻙ ﻣﻜﺮﻭﺑﺎ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺃﺑﺸﺮ ؛ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺭأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :
ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ . ..
ﺃﻳﻦ ؟؟؟
ﻓﻲ : ( ﺃﻟﻢ ﻧﺸﺮﺡ ﻟﻚ ﺻﺪﺭﻙ ) ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍً ﺇﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ : ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻻّ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟؟؟
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ / ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﺍﺛﻨﺎﻥ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ( ﺑﺄﻝ ) ..
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ( ﺃﻝ ) : ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ .. .
أنظره / ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ج 04 ورقة / 116 ...
ومنها ...
ما هي السُنة حينما يقال لك : فلان يسلم عليك ؟؟؟
سئل فضيلة الشيخ العلاّمة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
في بلادنا عادة وهي / إذا قيل إن فلاناً يسلم عليك يرد المسلَّم عليه بقوله : الله يسلمك ويسلمه ..
فأجاب بقوله / هذا ليس مطابقاً للسنة ..
وإنما يقول : عليك وعليه السلام ..
وإن كان الله يسلمك ويسلمه : دعاء له بالسلامة ..
ولكن : عليك وعليه السلام هي السنة ..
والإنسان يأتي بالوارد أفضل . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود ج 46 ورقة / 593 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /
مَاذَا حُرِمَ الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ وَاقْتِبَاسِ الْهُدَى مِنْ مِشْكَاتِهَا : مِنَ الْكُنُوزِ وَالذَّخَائِرِ ..
وَمَاذَا فَاتَهُمْ : مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ وَاسْتِنَارَةِ الْبَصَائِرِ ..
قَنِعُوا بِأَقْوَالٍ اسْتَنْبَطَتْهَا : مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فِكْرًا ..
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِهَا : زُبُرًا ..
وَأَوْحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ : زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..
فَاتَّخَذُوا لِأَجْلِ ذَلِكَ : الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ..
دُرَسَتْ مَعَالِمُ الْقُرْآنِ : فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُونَهَا ..
وَدُثِرَتْ مَعَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ : فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا ..
وَوَقَعَتْ أَعْلَامُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ : فَلَيْسُوا يَرْفَعُونَهَا ..
وَأَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ مِنْ آفَاقِهِمْ : فَلَيْسُوا يُبْصِرُونَهَا ..
وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظُلَمِ آرَائِهِمْ وَعُقَدِهَا : فَلَيْسُوا يُثْبِتُونَهَا .. .
أنْظُرهُ / إجتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 ورقة / 91 ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
قال العَلّامَـة الشيخ زيد المدخلي عليه رَحَمَات رب العالمين /
ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺤﻖ : ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ..
ﻭﻳﻌﻴﻨﻪ : ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ : ﺫﻛّﺮه ؛ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﻳﺬﻛﺮه ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﻳﺴﺪﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ..
ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ : ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺖ : ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻙ !!!
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻴﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻚ !!!
ﻓﺈﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ..
ﻷﻧﻪ : ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ . ..
أنظره / ﻋﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ج 01 ورقة / 166 ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ العلاّمة ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺧﺎﻙ ﻣﻜﺮﻭﺑﺎ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺃﺑﺸﺮ ؛ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺭأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ : ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ..
ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ :
ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ . ..
ﺃﻳﻦ ؟؟؟
ﻓﻲ : ( ﺃﻟﻢ ﻧﺸﺮﺡ ﻟﻚ ﺻﺪﺭﻙ ) ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍً ﺇﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ : ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻻّ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ : ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ..
ﻟﻤﺎﺫﺍ ؟؟؟
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ / ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ( ﺑﺄﻝ ) : ﻓﻬﻲ ﺍﺛﻨﺎﻥ ..
ﺍﻟﻌﺴﺮ : ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ( ﺑﺄﻝ ) ..
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ( ﺃﻝ ) : ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮﻳﻦ .. .
أنظره / ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ج 04 ورقة / 116 ...
ومنها ...
ما هي السُنة حينما يقال لك : فلان يسلم عليك ؟؟؟
سئل فضيلة الشيخ العلاّمة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
في بلادنا عادة وهي / إذا قيل إن فلاناً يسلم عليك يرد المسلَّم عليه بقوله : الله يسلمك ويسلمه ..
فأجاب بقوله / هذا ليس مطابقاً للسنة ..
وإنما يقول : عليك وعليه السلام ..
وإن كان الله يسلمك ويسلمه : دعاء له بالسلامة ..
ولكن : عليك وعليه السلام هي السنة ..
والإنسان يأتي بالوارد أفضل . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود ج 46 ورقة / 593 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /
مَاذَا حُرِمَ الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ وَاقْتِبَاسِ الْهُدَى مِنْ مِشْكَاتِهَا : مِنَ الْكُنُوزِ وَالذَّخَائِرِ ..
وَمَاذَا فَاتَهُمْ : مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ وَاسْتِنَارَةِ الْبَصَائِرِ ..
قَنِعُوا بِأَقْوَالٍ اسْتَنْبَطَتْهَا : مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فِكْرًا ..
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِهَا : زُبُرًا ..
وَأَوْحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ : زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..
فَاتَّخَذُوا لِأَجْلِ ذَلِكَ : الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ..
دُرَسَتْ مَعَالِمُ الْقُرْآنِ : فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُونَهَا ..
وَدُثِرَتْ مَعَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ : فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا ..
وَوَقَعَتْ أَعْلَامُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ : فَلَيْسُوا يَرْفَعُونَهَا ..
وَأَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ مِنْ آفَاقِهِمْ : فَلَيْسُوا يُبْصِرُونَهَا ..
وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ ظُلَمِ آرَائِهِمْ وَعُقَدِهَا : فَلَيْسُوا يُثْبِتُونَهَا .. .
أنْظُرهُ / إجتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 ورقة / 91 ...