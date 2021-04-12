من درر السلف....الحلقة رقم 298

الحمد لله ...ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..ومنها ...و قال الشيخ العلاّمة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح عليه رَحَمَات الله /الشياطين تُسلسل وتُغَلّ في رمضان : على ظاهر الحديث ..أو المراد : مَرَدة الشياطين ..وكذا جزمَ به : أبو حاتم ابن حبَّان وغيره من أهل العلم ..فليس في ذلك : إعدام الشرِّ ..بل : قلَّة الشرّ لضعفهم ..وقد أجرى الإمام أحمد هذا على ظاهره ؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد / قلتُ لأبي : قد نرى المجنون يُصرَع في شهر رمضان ؟؟؟قال : هكذا جاء الحديث ؛ ولا تكلَّم في ذلك ..فإنَّ أصل أحمد : أن لا يتأوَّل من الأحاديث إلا ما تأوَّله السلف ..وما لم يتأوَّله السلف : لا يتأوله . ..أنظره / مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ورقة / 144 ...ومنها ...وقال الحافظ الإمام ابن الملقّن عليه رَحَمَات الله /قوله / ( فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ) ..وهو محمول : على الحقيقة فيه وفي غيره ..وقد أسلفنا أنه ( يعني : تصفيد الشياطين ) حقيقة ..فيُسَلْسَلون ويقلّ أذاهم ووَسْوَستهم ؛ ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان ..ويدلُّ عليه ما يُذكَر من تغليل الشياطين ومرَدتهم : بدخول أهل المعاصي كلها في الطاعة ؛ والبعد عما كانوا عليه من الشهوات ..وذلك : دليلٌ بيِّن . ..أنْظُرهُ / التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج 13 ورقة / 56 ...ومنها ...وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : فيه تُصَفَّد الشياطين .. .ومع ذلك نرى أناسًا : يُصرَعون في نهار رمضان ..فكيف تُصَفَّد الشياطين وبعض الناس يُصْرَعون ؟؟؟فأجاب /في بعض روايات الحديث : تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين ..أو : تُغَلّ ؛ وهي عند النسائي ..ومثل هذا الحديث : من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ..وأن لا نتكلَّم فيما : وراء ذلك ..فإنَّ هذا : أسلَم لدِين المَرْء وأحسن عاقبة ..ولهذا لمّا قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه : إنَّ الإنسان يُصرَع في رمضان ؛ قال الإمام / هكذا الحديث ولا تكلَّم في ذا ..ثم إنَّ الظاهر : تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . ..أنظره / مجموع فتاوى ابن عثيمين ج 20 ورقة / 75 ...ومنها ...قَال شيخ الإِسْلام ابن تَيْميّة عليه رَحَمَات الله /قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ : فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ..وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ .. .فَإِنَّ مَجَارِيَ الشَّيَاطِينِ الَّذِي هُوَ الدَّمُ : ضَاقَتْ ..وَإِذَا ضَاقَتْ إنْبَعَثَتْ الْقُلُوبُ : إلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ : الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ : فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ ..فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا : أَنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ ..وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُمْ : قُتِلُوا وَلَا مَاتُوا !!!بَلْ قَالَ : صُفِّدَتْ ..وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ : قَدْ يُؤْذِي ..لَكِنَّ هَذَا : أَقَلُّ وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ..فَهُوَ بِحَسَبِ : كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ ..فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا : دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ ..فَهَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ : ظَاهِرَةٌ فِي مَنْعِ الصَّائِمِ مِنْ الْأَكْل . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 246 ...ومنها ...وقال أيضاً /فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : تَنْبَعِثُ الْقُلُوبَ إلَى الْخَيْرِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي بِهَا وَبِسَبَبِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..وَيُمْتَنَعُ : مِنْ الشُّرُورِ الَّتِي بِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..وَتُصَفَّدُ : الشَّيَاطِينُ ؛ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُونَهُ فِي الْإِفْطَارِ ..فَإِنَّ الْمُصَفَّدَ : هُوَ الْمُقَيَّدُ ..لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ : بِسَبَبِ الشَّهَوَاتِ ..فَإِذَا كَفُّوا عَنْ الشَّهَوَاتِ : صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 167 ...