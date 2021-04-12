من درر السلف....الحلقة رقم 298

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح عليه رَحَمَات الله /
الشياطين تُسلسل وتُغَلّ في رمضان : على ظاهر الحديث ..
أو المراد : مَرَدة الشياطين ..
وكذا جزمَ به : أبو حاتم ابن حبَّان وغيره من أهل العلم ..
فليس في ذلك : إعدام الشرِّ ..
بل : قلَّة الشرّ لضعفهم ..
وقد أجرى الإمام أحمد هذا على ظاهره ؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد / قلتُ لأبي : قد نرى المجنون يُصرَع في شهر رمضان ؟؟؟
قال : هكذا جاء الحديث ؛ ولا تكلَّم في ذلك ..
فإنَّ أصل أحمد : أن لا يتأوَّل من الأحاديث إلا ما تأوَّله السلف ..
وما لم يتأوَّله السلف : لا يتأوله . ..
أنظره / مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ورقة / 144 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام ابن الملقّن عليه رَحَمَات الله /
قوله / ( فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ) ..
وهو محمول : على الحقيقة فيه وفي غيره ..
وقد أسلفنا أنه ( يعني : تصفيد الشياطين ) حقيقة ..
فيُسَلْسَلون ويقلّ أذاهم ووَسْوَستهم ؛ ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان ..
ويدلُّ عليه ما يُذكَر من تغليل الشياطين ومرَدتهم : بدخول أهل المعاصي كلها في الطاعة ؛ والبعد عما كانوا عليه من الشهوات ..
وذلك : دليلٌ بيِّن . ..
أنْظُرهُ / التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج 13 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : فيه تُصَفَّد الشياطين .. .
ومع ذلك نرى أناسًا : يُصرَعون في نهار رمضان ..
فكيف تُصَفَّد الشياطين وبعض الناس يُصْرَعون ؟؟؟
فأجاب /
في بعض روايات الحديث : تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين ..
أو : تُغَلّ ؛ وهي عند النسائي ..
ومثل هذا الحديث : من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ..
وأن لا نتكلَّم فيما : وراء ذلك ..
فإنَّ هذا : أسلَم لدِين المَرْء وأحسن عاقبة ..
ولهذا لمّا قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه : إنَّ الإنسان يُصرَع في رمضان ؛ قال الإمام / هكذا الحديث ولا تكلَّم في ذا ..
ثم إنَّ الظاهر : تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . ..
أنظره / مجموع فتاوى ابن عثيمين ج 20 ورقة / 75 ...
ومنها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تَيْميّة عليه رَحَمَات الله /
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ : فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ .. .
فَإِنَّ مَجَارِيَ الشَّيَاطِينِ الَّذِي هُوَ الدَّمُ : ضَاقَتْ ..
وَإِذَا ضَاقَتْ إنْبَعَثَتْ الْقُلُوبُ : إلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ : الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ : فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ ..
فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا : أَنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ ..
وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُمْ : قُتِلُوا وَلَا مَاتُوا !!!
بَلْ قَالَ : صُفِّدَتْ ..
وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ : قَدْ يُؤْذِي ..
لَكِنَّ هَذَا : أَقَلُّ وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ..
فَهُوَ بِحَسَبِ : كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ ..
فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا : دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ ..
فَهَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ : ظَاهِرَةٌ فِي مَنْعِ الصَّائِمِ مِنْ الْأَكْل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 246 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : تَنْبَعِثُ الْقُلُوبَ إلَى الْخَيْرِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي بِهَا وَبِسَبَبِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَيُمْتَنَعُ : مِنْ الشُّرُورِ الَّتِي بِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَتُصَفَّدُ : الشَّيَاطِينُ ؛ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُونَهُ فِي الْإِفْطَارِ ..
فَإِنَّ الْمُصَفَّدَ : هُوَ الْمُقَيَّدُ ..
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ : بِسَبَبِ الشَّهَوَاتِ ..
فَإِذَا كَفُّوا عَنْ الشَّهَوَاتِ : صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 167 ...
ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح عليه رَحَمَات الله /
الشياطين تُسلسل وتُغَلّ في رمضان : على ظاهر الحديث ..
أو المراد : مَرَدة الشياطين ..
وكذا جزمَ به : أبو حاتم ابن حبَّان وغيره من أهل العلم ..
فليس في ذلك : إعدام الشرِّ ..
بل : قلَّة الشرّ لضعفهم ..
وقد أجرى الإمام أحمد هذا على ظاهره ؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد / قلتُ لأبي : قد نرى المجنون يُصرَع في شهر رمضان ؟؟؟
قال : هكذا جاء الحديث ؛ ولا تكلَّم في ذلك ..
فإنَّ أصل أحمد : أن لا يتأوَّل من الأحاديث إلا ما تأوَّله السلف ..
وما لم يتأوَّله السلف : لا يتأوله . ..
أنظره / مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ورقة / 144 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام ابن الملقّن عليه رَحَمَات الله /
قوله / ( فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ) ..
وهو محمول : على الحقيقة فيه وفي غيره ..
وقد أسلفنا أنه ( يعني : تصفيد الشياطين ) حقيقة ..
فيُسَلْسَلون ويقلّ أذاهم ووَسْوَستهم ؛ ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان ..
ويدلُّ عليه ما يُذكَر من تغليل الشياطين ومرَدتهم : بدخول أهل المعاصي كلها في الطاعة ؛ والبعد عما كانوا عليه من الشهوات ..
وذلك : دليلٌ بيِّن . ..
أنْظُرهُ / التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج 13 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : فيه تُصَفَّد الشياطين .. .
ومع ذلك نرى أناسًا : يُصرَعون في نهار رمضان ..
فكيف تُصَفَّد الشياطين وبعض الناس يُصْرَعون ؟؟؟
فأجاب /
في بعض روايات الحديث : تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين ..
أو : تُغَلّ ؛ وهي عند النسائي ..
ومثل هذا الحديث : من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ..
وأن لا نتكلَّم فيما : وراء ذلك ..
فإنَّ هذا : أسلَم لدِين المَرْء وأحسن عاقبة ..
ولهذا لمّا قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه : إنَّ الإنسان يُصرَع في رمضان ؛ قال الإمام / هكذا الحديث ولا تكلَّم في ذا ..
ثم إنَّ الظاهر : تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . ..
أنظره / مجموع فتاوى ابن عثيمين ج 20 ورقة / 75 ...
ومنها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تَيْميّة عليه رَحَمَات الله /
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ : فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ .. .
فَإِنَّ مَجَارِيَ الشَّيَاطِينِ الَّذِي هُوَ الدَّمُ : ضَاقَتْ ..
وَإِذَا ضَاقَتْ إنْبَعَثَتْ الْقُلُوبُ : إلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ : الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ : فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ ..
فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا : أَنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ ..
وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُمْ : قُتِلُوا وَلَا مَاتُوا !!!
بَلْ قَالَ : صُفِّدَتْ ..
وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ : قَدْ يُؤْذِي ..
لَكِنَّ هَذَا : أَقَلُّ وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ..
فَهُوَ بِحَسَبِ : كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ ..
فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا : دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ ..
فَهَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ : ظَاهِرَةٌ فِي مَنْعِ الصَّائِمِ مِنْ الْأَكْل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 246 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : تَنْبَعِثُ الْقُلُوبَ إلَى الْخَيْرِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي بِهَا وَبِسَبَبِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَيُمْتَنَعُ : مِنْ الشُّرُورِ الَّتِي بِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَتُصَفَّدُ : الشَّيَاطِينُ ؛ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُونَهُ فِي الْإِفْطَارِ ..
فَإِنَّ الْمُصَفَّدَ : هُوَ الْمُقَيَّدُ ..
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ : بِسَبَبِ الشَّهَوَاتِ ..
فَإِذَا كَفُّوا عَنْ الشَّهَوَاتِ : صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 167 ...