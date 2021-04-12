من درر السلف....الحلقة رقم 298

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من الفوائد والدرر والمفيد ..

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح عليه رَحَمَات الله /
الشياطين تُسلسل وتُغَلّ في رمضان : على ظاهر الحديث ..
أو المراد : مَرَدة الشياطين ..
وكذا جزمَ به : أبو حاتم ابن حبَّان وغيره من أهل العلم ..
فليس في ذلك : إعدام الشرِّ ..
بل : قلَّة الشرّ لضعفهم ..
وقد أجرى الإمام أحمد هذا على ظاهره ؛ قال عبد الله بن الإمام أحمد / قلتُ لأبي : قد نرى المجنون يُصرَع في شهر رمضان ؟؟؟
قال : هكذا جاء الحديث ؛ ولا تكلَّم في ذلك ..
فإنَّ أصل أحمد : أن لا يتأوَّل من الأحاديث إلا ما تأوَّله السلف ..
وما لم يتأوَّله السلف : لا يتأوله . ..
🥀 أنظره / مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ورقة / 144 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الإمام ابن الملقّن عليه رَحَمَات الله /
قوله / ( فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ) ..
وهو محمول : على الحقيقة فيه وفي غيره ..
وقد أسلفنا أنه ( يعني : تصفيد الشياطين ) حقيقة ..
فيُسَلْسَلون ويقلّ أذاهم ووَسْوَستهم ؛ ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان ..
ويدلُّ عليه ما يُذكَر من تغليل الشياطين ومرَدتهم : بدخول أهل المعاصي كلها في الطاعة ؛ والبعد عما كانوا عليه من الشهوات ..
وذلك : دليلٌ بيِّن . ..
🥀 أنْظُرهُ / التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج 13 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : فيه تُصَفَّد الشياطين .. .
ومع ذلك نرى أناسًا : يُصرَعون في نهار رمضان ..
فكيف تُصَفَّد الشياطين وبعض الناس يُصْرَعون ؟؟؟
فأجاب /
في بعض روايات الحديث : تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين ..
أو : تُغَلّ ؛ وهي عند النسائي ..
ومثل هذا الحديث : من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ..
وأن لا نتكلَّم فيما : وراء ذلك ..
فإنَّ هذا : أسلَم لدِين المَرْء وأحسن عاقبة ..
ولهذا لمّا قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه : إنَّ الإنسان يُصرَع في رمضان ؛ قال الإمام / هكذا الحديث ولا تكلَّم في ذا ..
ثم إنَّ الظاهر : تصفيدهم عن إغواء الناس بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى ابن عثيمين ج 20 ورقة / 75 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَال شيخ الإِسْلام ابن تَيْميّة عليه رَحَمَات الله /
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ : فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ .. .
فَإِنَّ مَجَارِيَ الشَّيَاطِينِ الَّذِي هُوَ الدَّمُ : ضَاقَتْ ..
وَإِذَا ضَاقَتْ إنْبَعَثَتْ الْقُلُوبُ : إلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَإِلَى تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ : الَّتِي بِهَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ : فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ ..
فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا : أَنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ ..
وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُمْ : قُتِلُوا وَلَا مَاتُوا !!!
بَلْ قَالَ : صُفِّدَتْ ..
وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ : قَدْ يُؤْذِي ..
لَكِنَّ هَذَا : أَقَلُّ وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ..
فَهُوَ بِحَسَبِ : كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ ..
فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا : دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ ..
فَهَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ : ظَاهِرَةٌ فِي مَنْعِ الصَّائِمِ مِنْ الْأَكْل . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 246 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : تَنْبَعِثُ الْقُلُوبَ إلَى الْخَيْرِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي بِهَا وَبِسَبَبِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ..
وَيُمْتَنَعُ : مِنْ الشُّرُورِ الَّتِي بِهَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ النَّارِ ..
وَتُصَفَّدُ : الشَّيَاطِينُ ؛ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُونَهُ فِي الْإِفْطَارِ ..
فَإِنَّ الْمُصَفَّدَ : هُوَ الْمُقَيَّدُ ..
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ : بِسَبَبِ الشَّهَوَاتِ ..
فَإِذَا كَفُّوا عَنْ الشَّهَوَاتِ : صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 167 ... 🌾🌾🌾
 
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