أفضل مجلة التعليم عن بعد من التخطيط إلى التنفيذ

marooads
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 مارس 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
مجلة دراهمي مجلة عربية متخصصة في الثقافة المالية تخدم أصحاب الأعمال في عالم العربي، تقدم المشورة الغيرة مباشرة عبر نقل المعرفة وخبرات من أرض الواقع من مختلف الدول العربية والإسلامية والعالمية.
بهدف المساهمة في صناعة محتوى عربي هادف يخدم مختلف شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال ونهضة مجتمعاتهم وبلدانهم عبر تنمية مستدامة لأعمالهم ومواهبهم الشخصية.
مجلة دراهمي تحرص على انتقاء وتقديم أفضل مشاركات المعرفة والخبرة من أصحابها عبر لقاءات دورية تقدم في قنوات التواصل الإجتماعي ولقاءات الافتراضية من ورش عمل و ويبينار باللغة العربية.
كما نحرص على توفير الردود على أسئلة الجمهور مع مختلف المسؤولين في شتى القطاعات من خدمات وأنشطة مجتمعية وغيرها.
المشاركة بالأفكار والحلول التي تسهل على الشباب العربي بالنجاح والتفوق عالميا في ثورة الصناعية الرابعة التي ستشكل ثورة اقتصادية وتطور في الحياة الاجتماعية والمعيشية
الرئيسية | دراهمي
بهدف المساهمة في صناعة محتوى عربي هادف يخدم مختلف شرائح المجتمع وأصحاب الأعمال ونهضة مجتمعاتهم وبلدانهم عبر تنمية مستدامة لأعمالهم ومواهبهم الشخصية.
مجلة دراهمي تحرص على انتقاء وتقديم أفضل مشاركات المعرفة والخبرة من أصحابها عبر لقاءات دورية تقدم في قنوات التواصل الإجتماعي ولقاءات الافتراضية من ورش عمل و ويبينار باللغة العربية.
كما نحرص على توفير الردود على أسئلة الجمهور مع مختلف المسؤولين في شتى القطاعات من خدمات وأنشطة مجتمعية وغيرها.
المشاركة بالأفكار والحلول التي تسهل على الشباب العربي بالنجاح والتفوق عالميا في ثورة الصناعية الرابعة التي ستشكل ثورة اقتصادية وتطور في الحياة الاجتماعية والمعيشية
الرئيسية | دراهمي