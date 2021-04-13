من درر السلف...الحلقة رقم 299

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المفيد المستفيد من الدرر ...
منها ...
وقال الإمام محمد ابن عبد الباقي ابن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَقَدِ اسْتَرَابَ مُرِيبٌ فَقَالَ : نَرَى الْمَعَاصِيَ فِي رَمَضَانَ كَمَا هِيَ فِي غَيْرِهِ ؛ فَمَا هَذَا التَّصْفِيدُ ؟؟؟
وَمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ ؟؟؟
وَقَدْ كَذِبَ وَجَهِلَ : فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..
إِذْ قَدْ يَكُونُ : مِنَ النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا ..
سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ : فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَسْوَسَتِهِ الَّتِي يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ اتِّصَالُهَا بِالنَّفْسِ إِذْ قَدْ يَكُونُ مَعَ بُعْدِهِ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ فِعْلِ اللَّهِ ..
فَكَمَا يُوجَدُ الْأَلَمُ فِي جَسَدِ الْمَسْحُورِ وَالْمَعْيُونِ عِنْدَ تَكَلُّمِ السَّاحِرِ أَوِ الْعَايِنِ فَكَذَلِكَ : يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَتِهِ مِنْ خَارِجٍ ..
أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيَاطِينِ : الْمَرَدَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْكُفْرِ وَالتَّمَرُّدِ طَبَقَاتٌ ؛ فَتُصَفَّدُ الْمَرَدَةُ لَا غَيْرَ فَتَقِلُّ الْمُخَالَفَاتُ ..
وَلَا شَكَّ فِي قِلَّتِهَا : فِي رَمَضَانَ ..
فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا فِيهِ كَغَيْرِهِ : فَقَدْ بَاهَتْ وَسَقَطَتْ مُكَالَمَتُهُ . انْتَهَى .. .
أنظره / شرح الزرقانيّ على الموطأ ج 02 ورقة / 299 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
( حديث ) /
( إِذا دخل رَمَضَان سلسلت الشَّيَاطِين ) . ..
أَي : جعلت فِي السلَاسِل ..
فَإِن قيل : إِذا سلسلت الشَّيَاطِين فَكيف تقع الْمعاصِي ؟؟؟
فَالْجَوَاب / أَنّ الْمعاصِي تقع : بميل الطَّبْع إِلَى الشَّهَوَات الْمُحرمَة ..
وَلَيْسَ للشَّيْطَان إِلَّا : التزيين والتحريض ..
وَإِذا بعد المحرض عَن الْمِقْدَام : لم يبطل إقدامه . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 409 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حديثٍ /
( شَرّ الطَّعَام : طَعَام الْوَلِيمَة ) ..
قال / الْوَلِيمَة : طَعَام الْعرس ..
قَالَ أَبُو عبيد / الطَّعَام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس : الْوَلِيمَة ..
وَالَّذِي عِنْد الإملاك : النقيعة ..
وَطَعَام الْبناء : الوكيرة ..
وَمَا يصنع عِنْد الْولادَة : فَهُوَ الخرس ..
وَمَا يصنع عِنْد الْخِتَان : فَهُوَ الْإِعْذَار ..
وكل طَعَام صنع بعد الدعْوَة : فَهُوَ مأدبة ..
والنقيعة : مَا صنعه الرجل عِنْد قدومه من سَفَره . ..
فَإِن قيل / فَلم قَالَ : شَرّ الطَّعَام ؟؟؟ فَالْجَوَاب / أَنه إِنَّمَا ذكر حَالهَا على الْأَغْلَب ..
والأغلب : منع الْفُقَرَاء المحتاجين وَجمع الْأَغْنِيَاء عَلَيْهَا . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 418 ...
ومنها ...
وقال أيضا ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله في حديثٍ /
( لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتاً : فِيهِ كلب وَلَا صُورَة ) ..
قال / أما امتناعها لأجل الْكَلْب : فلنجاسته وتنجيسه مَا يكون فِي الْبَيْت ..
وَأما لأجل الصُّور : فَلِأَن الصُّورَة قد كَانَت تعبد من دون الله عز وَجل ..
والتماثيل : جمع تِمْثَال ؛ وَهُو اسْم للشَّيْء الْمَصْنُوع مشبهاً بِخلق الله تَعَالَى ..
وأصله : من مثلت الشَّيْء بالشَّيْء إِذا شبهته بِهِ . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 02 ورقة / 73 ...
ومن المفيد المستفيد من الدرر ...
منها ...
وقال الإمام محمد ابن عبد الباقي ابن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَقَدِ اسْتَرَابَ مُرِيبٌ فَقَالَ : نَرَى الْمَعَاصِيَ فِي رَمَضَانَ كَمَا هِيَ فِي غَيْرِهِ ؛ فَمَا هَذَا التَّصْفِيدُ ؟؟؟
وَمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ ؟؟؟
وَقَدْ كَذِبَ وَجَهِلَ : فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..
إِذْ قَدْ يَكُونُ : مِنَ النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا ..
سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ : فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَسْوَسَتِهِ الَّتِي يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ اتِّصَالُهَا بِالنَّفْسِ إِذْ قَدْ يَكُونُ مَعَ بُعْدِهِ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ فِعْلِ اللَّهِ ..
فَكَمَا يُوجَدُ الْأَلَمُ فِي جَسَدِ الْمَسْحُورِ وَالْمَعْيُونِ عِنْدَ تَكَلُّمِ السَّاحِرِ أَوِ الْعَايِنِ فَكَذَلِكَ : يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَتِهِ مِنْ خَارِجٍ ..
أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيَاطِينِ : الْمَرَدَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْكُفْرِ وَالتَّمَرُّدِ طَبَقَاتٌ ؛ فَتُصَفَّدُ الْمَرَدَةُ لَا غَيْرَ فَتَقِلُّ الْمُخَالَفَاتُ ..
وَلَا شَكَّ فِي قِلَّتِهَا : فِي رَمَضَانَ ..
فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا فِيهِ كَغَيْرِهِ : فَقَدْ بَاهَتْ وَسَقَطَتْ مُكَالَمَتُهُ . انْتَهَى .. .
أنظره / شرح الزرقانيّ على الموطأ ج 02 ورقة / 299 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
( حديث ) /
( إِذا دخل رَمَضَان سلسلت الشَّيَاطِين ) . ..
أَي : جعلت فِي السلَاسِل ..
فَإِن قيل : إِذا سلسلت الشَّيَاطِين فَكيف تقع الْمعاصِي ؟؟؟
فَالْجَوَاب / أَنّ الْمعاصِي تقع : بميل الطَّبْع إِلَى الشَّهَوَات الْمُحرمَة ..
وَلَيْسَ للشَّيْطَان إِلَّا : التزيين والتحريض ..
وَإِذا بعد المحرض عَن الْمِقْدَام : لم يبطل إقدامه . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 409 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حديثٍ /
( شَرّ الطَّعَام : طَعَام الْوَلِيمَة ) ..
قال / الْوَلِيمَة : طَعَام الْعرس ..
قَالَ أَبُو عبيد / الطَّعَام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس : الْوَلِيمَة ..
وَالَّذِي عِنْد الإملاك : النقيعة ..
وَطَعَام الْبناء : الوكيرة ..
وَمَا يصنع عِنْد الْولادَة : فَهُوَ الخرس ..
وَمَا يصنع عِنْد الْخِتَان : فَهُوَ الْإِعْذَار ..
وكل طَعَام صنع بعد الدعْوَة : فَهُوَ مأدبة ..
والنقيعة : مَا صنعه الرجل عِنْد قدومه من سَفَره . ..
فَإِن قيل / فَلم قَالَ : شَرّ الطَّعَام ؟؟؟ فَالْجَوَاب / أَنه إِنَّمَا ذكر حَالهَا على الْأَغْلَب ..
والأغلب : منع الْفُقَرَاء المحتاجين وَجمع الْأَغْنِيَاء عَلَيْهَا . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 418 ...
ومنها ...
وقال أيضا ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله في حديثٍ /
( لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتاً : فِيهِ كلب وَلَا صُورَة ) ..
قال / أما امتناعها لأجل الْكَلْب : فلنجاسته وتنجيسه مَا يكون فِي الْبَيْت ..
وَأما لأجل الصُّور : فَلِأَن الصُّورَة قد كَانَت تعبد من دون الله عز وَجل ..
والتماثيل : جمع تِمْثَال ؛ وَهُو اسْم للشَّيْء الْمَصْنُوع مشبهاً بِخلق الله تَعَالَى ..
وأصله : من مثلت الشَّيْء بالشَّيْء إِذا شبهته بِهِ . ..
أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 02 ورقة / 73 ...