من درر السلف...الحلقة رقم 299

الحمد لله ...ومن المفيد المستفيد من الدرر ...منها ...وقال الإمام محمد ابن عبد الباقي ابن يوسف الزرقانيّ المصريّ الأزهريّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /وَقَدِ اسْتَرَابَ مُرِيبٌ فَقَالَ : نَرَى الْمَعَاصِيَ فِي رَمَضَانَ كَمَا هِيَ فِي غَيْرِهِ ؛ فَمَا هَذَا التَّصْفِيدُ ؟؟؟وَمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ ؟؟؟وَقَدْ كَذِبَ وَجَهِلَ : فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..إِذْ قَدْ يَكُونُ : مِنَ النَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا ..سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ : فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَسْوَسَتِهِ الَّتِي يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ اتِّصَالُهَا بِالنَّفْسِ إِذْ قَدْ يَكُونُ مَعَ بُعْدِهِ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنْ فِعْلِ اللَّهِ ..فَكَمَا يُوجَدُ الْأَلَمُ فِي جَسَدِ الْمَسْحُورِ وَالْمَعْيُونِ عِنْدَ تَكَلُّمِ السَّاحِرِ أَوِ الْعَايِنِ فَكَذَلِكَ : يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَتِهِ مِنْ خَارِجٍ ..أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيَاطِينِ : الْمَرَدَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْكُفْرِ وَالتَّمَرُّدِ طَبَقَاتٌ ؛ فَتُصَفَّدُ الْمَرَدَةُ لَا غَيْرَ فَتَقِلُّ الْمُخَالَفَاتُ ..وَلَا شَكَّ فِي قِلَّتِهَا : فِي رَمَضَانَ ..فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا فِيهِ كَغَيْرِهِ : فَقَدْ بَاهَتْ وَسَقَطَتْ مُكَالَمَتُهُ . انْتَهَى .. .أنظره / شرح الزرقانيّ على الموطأ ج 02 ورقة / 299 ...ومنها ...وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /( حديث ) /( إِذا دخل رَمَضَان سلسلت الشَّيَاطِين ) . ..أَي : جعلت فِي السلَاسِل ..فَإِن قيل : إِذا سلسلت الشَّيَاطِين فَكيف تقع الْمعاصِي ؟؟؟فَالْجَوَاب / أَنّ الْمعاصِي تقع : بميل الطَّبْع إِلَى الشَّهَوَات الْمُحرمَة ..وَلَيْسَ للشَّيْطَان إِلَّا : التزيين والتحريض ..وَإِذا بعد المحرض عَن الْمِقْدَام : لم يبطل إقدامه . ..أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 409 ...ومنها ...وقال أيضاً في حديثٍ /( شَرّ الطَّعَام : طَعَام الْوَلِيمَة ) ..قال / الْوَلِيمَة : طَعَام الْعرس ..قَالَ أَبُو عبيد / الطَّعَام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس : الْوَلِيمَة ..وَالَّذِي عِنْد الإملاك : النقيعة ..وَطَعَام الْبناء : الوكيرة ..وَمَا يصنع عِنْد الْولادَة : فَهُوَ الخرس ..وَمَا يصنع عِنْد الْخِتَان : فَهُوَ الْإِعْذَار ..وكل طَعَام صنع بعد الدعْوَة : فَهُوَ مأدبة ..والنقيعة : مَا صنعه الرجل عِنْد قدومه من سَفَره . ..فَإِن قيل / فَلم قَالَ : شَرّ الطَّعَام ؟؟؟ فَالْجَوَاب / أَنه إِنَّمَا ذكر حَالهَا على الْأَغْلَب ..والأغلب : منع الْفُقَرَاء المحتاجين وَجمع الْأَغْنِيَاء عَلَيْهَا . ..أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 03 ورقة / 418 ...ومنها ...وقال أيضا ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله في حديثٍ /( لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتاً : فِيهِ كلب وَلَا صُورَة ) ..قال / أما امتناعها لأجل الْكَلْب : فلنجاسته وتنجيسه مَا يكون فِي الْبَيْت ..وَأما لأجل الصُّور : فَلِأَن الصُّورَة قد كَانَت تعبد من دون الله عز وَجل ..والتماثيل : جمع تِمْثَال ؛ وَهُو اسْم للشَّيْء الْمَصْنُوع مشبهاً بِخلق الله تَعَالَى ..وأصله : من مثلت الشَّيْء بالشَّيْء إِذا شبهته بِهِ . ..أنظره / كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 02 ورقة / 73 ...