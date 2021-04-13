ماهو افضل دكتور علاج القدم السكري وعلاجها بالاعشاب

اسلام جابر
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العديد من الناس قد يصاب بالقدم السكري ولكن لا يعرف، لأنه لا يعرف أثاره وعدم معرفة أية معلومات عنه، ولكنه لابد من اكتشافه ليتم دكتور علاج القدم السكري، لذلك سنقدم إليكم بعض المعلومات عنه.
ما هو علاج القدم السكري
يعرف مرض قدم السكري عند مرضي السكر أنه مرض رفيق سفر، بمعنى انه لابد من التعامل بعناية وحرص دائمًا.
ولكن إذا قمت بالإهمال سوف تتعرض للكثير من المضاعفات، حث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقوموا بالإهمال في التحاليل والمتابعة المستمرة مع الطبيب.
هناك أعراض للقدم السكري وهي:
تختلف درجة تطور القدم السكري من مريض لأخر حيث يوجد حالة بسيطة، حيث يوجد صديد والتهاب في الأعصاب، ولكن بدون أن يحدث انسداد في الشرايين الطرفية.
أما الحالة المتأخرة فتكون قد حدث بها انسداد في الشرايين، في ذلك الحالة لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور.
تمر القدم السكري ببعض المراحل وهي:
مرحلة أولى لا يوجد بها تقرحات مفتوحة والمرحلة الثانية تظهر بها بعض التقرحات السطحية والمرحلة الثالثة زيادة عمق التقرحات، أما المرحلة الرابعة هي تكون الصديد والمرحلة الخامسة هي بداية موت خلايا القدم التي تعمل على تكوين غرغرينا. دكتور علاج القدم السكري
أما المرحلة السادسة فتقوم الغرغرينا بالانتشار في كل القدم.
علاج القدم السكري بالأعشاب
اوراق الزيتون حيث تعتبرمن النباتات التي تعمل على تقليل إفراز الأنسولين، وتعمل أيضًا على زيادة القدرة على دخول السكر إلى الخلايا.
الحلبة حيث تحتوي على الكثير من الفوائد لمرضى السكر، حيث تعمل على انخفاض مستوى الأنسولين في الدم، ومقاومة الأنسولين أيضًا.
نبات العارياء فهي تعتبر من النباتات التي لها دور كبير في تحفيز البنكرياس ليقوم بإنتاج الأنسولين.
نبات الملاكي فهو من أحد النباتات المتواجدة في الهند، الذي لها العديد من الفوائد لمرضى السكر.
ما هو علاج القدم السكري
يعرف مرض قدم السكري عند مرضي السكر أنه مرض رفيق سفر، بمعنى انه لابد من التعامل بعناية وحرص دائمًا.
ولكن إذا قمت بالإهمال سوف تتعرض للكثير من المضاعفات، حث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقوموا بالإهمال في التحاليل والمتابعة المستمرة مع الطبيب.
هناك أعراض للقدم السكري وهي:
تختلف درجة تطور القدم السكري من مريض لأخر حيث يوجد حالة بسيطة، حيث يوجد صديد والتهاب في الأعصاب، ولكن بدون أن يحدث انسداد في الشرايين الطرفية.
أما الحالة المتأخرة فتكون قد حدث بها انسداد في الشرايين، في ذلك الحالة لابد من الذهاب إلى الطبيب على الفور.
تمر القدم السكري ببعض المراحل وهي:
مرحلة أولى لا يوجد بها تقرحات مفتوحة والمرحلة الثانية تظهر بها بعض التقرحات السطحية والمرحلة الثالثة زيادة عمق التقرحات، أما المرحلة الرابعة هي تكون الصديد والمرحلة الخامسة هي بداية موت خلايا القدم التي تعمل على تكوين غرغرينا. دكتور علاج القدم السكري
أما المرحلة السادسة فتقوم الغرغرينا بالانتشار في كل القدم.
علاج القدم السكري بالأعشاب
اوراق الزيتون حيث تعتبرمن النباتات التي تعمل على تقليل إفراز الأنسولين، وتعمل أيضًا على زيادة القدرة على دخول السكر إلى الخلايا.
الحلبة حيث تحتوي على الكثير من الفوائد لمرضى السكر، حيث تعمل على انخفاض مستوى الأنسولين في الدم، ومقاومة الأنسولين أيضًا.
نبات العارياء فهي تعتبر من النباتات التي لها دور كبير في تحفيز البنكرياس ليقوم بإنتاج الأنسولين.
نبات الملاكي فهو من أحد النباتات المتواجدة في الهند، الذي لها العديد من الفوائد لمرضى السكر.