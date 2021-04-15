من درر السلف ...الحلقة رقم 300

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ محمَّد بنُ طاهرٍ عليه رَحَمَات الله عليه /
سَمِعْتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول بهَرَاة / عُرِضْتُ على السيف خمسَ مرَّاتٍ لا يُقالُ لي : ارجِعْ عن مذهبك ؛ لكِنْ يُقالُ لي / اسكُتْ عمَّنْ خالفك ..
فأقول : لا أسكت . ..
🥀 أنظره / السير ج 14 ورقة / 36 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلامة البشير الإبراهيمي عليه رَحَمَات الله /
إبحثوا عن تاريخ الإستعمار العام و استقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب تجدوا فتكها في إستعمال هذا النوع الذي يسمى : الطرق الصوفية ..
و إذا خفي هذا في الشرق أو لم تظهر آثاره جلية في الإستعمار الإنگليزي : فإن الإستعمار الفرنسي ما رَسَت قواعده في الجزائر ..
و في شمال أفريقيا : على العموم ؛ إلاّ على الطرق الصوفية و بواسطتها ..
و لقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمةً أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه قال / إن كسب شيخ طريقة صوفية : أنفع لنا من تجهيز جيش كامل !!! . .. اهـ
🥀 أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 36 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
( ضلالات الصوفية ) ..
وقال أيضاً /
وفرق آخر بيننا وبينهم أنّنا : نُذَكِّرُ الأُمَّةَ بكتابِ اللّهِ وما صَحَّ من سنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يُذَكِّرونَها بالطّبلِ والمِزمَارِ . ..
🥀 أنظره / آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 120 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ الإمام الحافظ /
قَوْله تَعَالَى : ﴿ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ ..
فِيهِ قَوْلَانِ /
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ الشِّرْكِ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..
الثَّانِي : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ..
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ /
يَا بَنِيَّ : لَا تَكُونُوا لَعَّانِينَ ؛ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْعَنْ شَيْئًا قَطُّ ..
قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ قَوْمٌ / مَعْنَاهُ : لَدِيغٌ أَحْرَقَتْهُ الْمَخَاوِفُ وَلَدَغَتْهُ الْخَشْيَةُ ..
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا /
إنَّ مَعْنَاهُ : ( إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) مِنْ الشِّرْكِ ..
فَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَلَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْهَا ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي /
أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
🥀 أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم عليه رَحَمَات الله /
مِنَ المروءة : التغافُلُ عن عَثَرَات الناس ..
وإشعارهم أنَّك : لا تعلمُ لأحد منهم عثْرة . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 335 ... 🌾🌾🌾
 
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