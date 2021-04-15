من درر السلف ...الحلقة رقم 300

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد والأثر ...ومنها ...و قال الحافظ محمَّد بنُ طاهرٍ عليه رَحَمَات الله عليه /سَمِعْتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول بهَرَاة / عُرِضْتُ على السيف خمسَ مرَّاتٍ لا يُقالُ لي : ارجِعْ عن مذهبك ؛ لكِنْ يُقالُ لي / اسكُتْ عمَّنْ خالفك ..فأقول : لا أسكت . ..أنظره / السير ج 14 ورقة / 36 ...ومنها ...قال العلامة البشير الإبراهيمي عليه رَحَمَات الله /إبحثوا عن تاريخ الإستعمار العام و استقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب تجدوا فتكها في إستعمال هذا النوع الذي يسمى : الطرق الصوفية ..و إذا خفي هذا في الشرق أو لم تظهر آثاره جلية في الإستعمار الإنگليزي : فإن الإستعمار الفرنسي ما رَسَت قواعده في الجزائر ..و في شمال أفريقيا : على العموم ؛ إلاّ على الطرق الصوفية و بواسطتها ..و لقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمةً أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه قال / إن كسب شيخ طريقة صوفية : أنفع لنا من تجهيز جيش كامل !!! . .. اهـأنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 36 ...ومنها ...( ضلالات الصوفية ) ..وقال أيضاً /وفرق آخر بيننا وبينهم أنّنا : نُذَكِّرُ الأُمَّةَ بكتابِ اللّهِ وما صَحَّ من سنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يُذَكِّرونَها بالطّبلِ والمِزمَارِ . ..أنظره / آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 120 ...ومنها ...و القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ الإمام الحافظ /قَوْله تَعَالَى : ﴿ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ ..فِيهِ قَوْلَانِ /أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ الشِّرْكِ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..الثَّانِي : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ..فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ /يَا بَنِيَّ : لَا تَكُونُوا لَعَّانِينَ ؛ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْعَنْ شَيْئًا قَطُّ ..قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ..وَقَالَ قَوْمٌ / مَعْنَاهُ : لَدِيغٌ أَحْرَقَتْهُ الْمَخَاوِفُ وَلَدَغَتْهُ الْخَشْيَةُ ..وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا /إنَّ مَعْنَاهُ : ( إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) مِنْ الشِّرْكِ ..فَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَلَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْهَا ..وَاَلَّذِي عِنْدِي /أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم عليه رَحَمَات الله /مِنَ المروءة : التغافُلُ عن عَثَرَات الناس ..وإشعارهم أنَّك : لا تعلمُ لأحد منهم عثْرة . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 335 ...