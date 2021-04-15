من درر السلف ...الحلقة رقم 300

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
ومنها ...
و قال الحافظ محمَّد بنُ طاهرٍ عليه رَحَمَات الله عليه /
سَمِعْتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول بهَرَاة / عُرِضْتُ على السيف خمسَ مرَّاتٍ لا يُقالُ لي : ارجِعْ عن مذهبك ؛ لكِنْ يُقالُ لي / اسكُتْ عمَّنْ خالفك ..
فأقول : لا أسكت . ..
أنظره / السير ج 14 ورقة / 36 ...
ومنها ...
قال العلامة البشير الإبراهيمي عليه رَحَمَات الله /
إبحثوا عن تاريخ الإستعمار العام و استقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب تجدوا فتكها في إستعمال هذا النوع الذي يسمى : الطرق الصوفية ..
و إذا خفي هذا في الشرق أو لم تظهر آثاره جلية في الإستعمار الإنگليزي : فإن الإستعمار الفرنسي ما رَسَت قواعده في الجزائر ..
و في شمال أفريقيا : على العموم ؛ إلاّ على الطرق الصوفية و بواسطتها ..
و لقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمةً أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه قال / إن كسب شيخ طريقة صوفية : أنفع لنا من تجهيز جيش كامل !!! . .. اهـ
أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 36 ...
ومنها ...
( ضلالات الصوفية ) ..
وقال أيضاً /
وفرق آخر بيننا وبينهم أنّنا : نُذَكِّرُ الأُمَّةَ بكتابِ اللّهِ وما صَحَّ من سنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يُذَكِّرونَها بالطّبلِ والمِزمَارِ . ..
أنظره / آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 120 ...
ومنها ...
و القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ الإمام الحافظ /
قَوْله تَعَالَى : ﴿ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ ..
فِيهِ قَوْلَانِ /
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ الشِّرْكِ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..
الثَّانِي : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ..
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ /
يَا بَنِيَّ : لَا تَكُونُوا لَعَّانِينَ ؛ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْعَنْ شَيْئًا قَطُّ ..
قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ قَوْمٌ / مَعْنَاهُ : لَدِيغٌ أَحْرَقَتْهُ الْمَخَاوِفُ وَلَدَغَتْهُ الْخَشْيَةُ ..
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا /
إنَّ مَعْنَاهُ : ( إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) مِنْ الشِّرْكِ ..
فَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَلَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْهَا ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي /
أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم عليه رَحَمَات الله /
مِنَ المروءة : التغافُلُ عن عَثَرَات الناس ..
وإشعارهم أنَّك : لا تعلمُ لأحد منهم عثْرة . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 335 ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
ومنها ...
و قال الحافظ محمَّد بنُ طاهرٍ عليه رَحَمَات الله عليه /
سَمِعْتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول بهَرَاة / عُرِضْتُ على السيف خمسَ مرَّاتٍ لا يُقالُ لي : ارجِعْ عن مذهبك ؛ لكِنْ يُقالُ لي / اسكُتْ عمَّنْ خالفك ..
فأقول : لا أسكت . ..
أنظره / السير ج 14 ورقة / 36 ...
ومنها ...
قال العلامة البشير الإبراهيمي عليه رَحَمَات الله /
إبحثوا عن تاريخ الإستعمار العام و استقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب تجدوا فتكها في إستعمال هذا النوع الذي يسمى : الطرق الصوفية ..
و إذا خفي هذا في الشرق أو لم تظهر آثاره جلية في الإستعمار الإنگليزي : فإن الإستعمار الفرنسي ما رَسَت قواعده في الجزائر ..
و في شمال أفريقيا : على العموم ؛ إلاّ على الطرق الصوفية و بواسطتها ..
و لقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمةً أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه قال / إن كسب شيخ طريقة صوفية : أنفع لنا من تجهيز جيش كامل !!! . .. اهـ
أنظره / آثار البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 36 ...
ومنها ...
( ضلالات الصوفية ) ..
وقال أيضاً /
وفرق آخر بيننا وبينهم أنّنا : نُذَكِّرُ الأُمَّةَ بكتابِ اللّهِ وما صَحَّ من سنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ؛ وهم يُذَكِّرونَها بالطّبلِ والمِزمَارِ . ..
أنظره / آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ج 01 ورقة / 120 ...
ومنها ...
و القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ الإمام الحافظ /
قَوْله تَعَالَى : ﴿ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ ..
فِيهِ قَوْلَانِ /
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ الشِّرْكِ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..
الثَّانِي : أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ..
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ /
يَا بَنِيَّ : لَا تَكُونُوا لَعَّانِينَ ؛ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْعَنْ شَيْئًا قَطُّ ..
قَالَ اللَّهُ : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ قَوْمٌ / مَعْنَاهُ : لَدِيغٌ أَحْرَقَتْهُ الْمَخَاوِفُ وَلَدَغَتْهُ الْخَشْيَةُ ..
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا /
إنَّ مَعْنَاهُ : ( إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) مِنْ الشِّرْكِ ..
فَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَلَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْهَا ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي /
أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ سَلِيمًا إذَا كَانَ : حَقُودًا حَسُودًا مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا ..
وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ : أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ..
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرَحْمَتِهِ . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم عليه رَحَمَات الله /
مِنَ المروءة : التغافُلُ عن عَثَرَات الناس ..
وإشعارهم أنَّك : لا تعلمُ لأحد منهم عثْرة . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 335 ...