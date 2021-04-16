اسباب واعراض وطرق علاج سرطان المثانة

اميرة ابى
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أفريل 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الرياض
- الجنس
- أنثى
يعتبر سرطان المثانة (Bladder cancer) بمثابة الورم الرابع من حيث نسبة الانتشار لدى الرجال، والثامن لدى النساء. يتم سنويا، في الولايات المتحدة، تشخيص قرابة 50،000 حالة جديدة، يتوفى ما يقارب خمسهم، بسبب سرطان المثانة. لدى قرابة 80% من المرضى، يتم اكتشاف ورم سطحي لا يخترق عضلات المثانة، بينما لدى 20% يتم اكتشاف سرطان المثانة في مراحل متقدمة.
على الرغم من علاج سرطان المثانة ، يميل الورم السطحي إلى الرجوع (Recurrence)، بل يرجع، أحيانا، بعد مرور سنوات كثيرة، لم يظهر خلالها أي دليل لسرطان المثانة. إن التطور من مرض سطحي إلى مرض متقدم، يتعلق بمرحلة المرض ودرجة التمايُز (Differentiation). لدى 3% من المصابين بالمرض السطحي، يظهر الورم، لاحقًا، في نظام التوزيع (distributer system) العلوي (الحالب، والحُويضة - Ureter and renal pelvis)، وفي حالة مواجهة المرضى لخطر متزايد، تزداد النسبة حتى 38% خلال المتابعة طويلة الأمد.
أسباب سرطان المثانة:
بالرغم من عدم وجود طريقة مضمونة للوقاية من سرطان المثانة، يمكنك أخذ خطوات للمساعدة في تقليل خطر إصابتك به. على سبيل المثال:
يجب على المريض الذي تم تشخيص بيلة دموية لديه (دم في البول) لا يصاحبها الألم، إجراء فحص للبول للتأكد من وجود خلايا خبيثة، وإجراء تصوير وريدي للجهاز البولي، وإجراء تنظير للمثانة (Cystoscopy) بأسرع ما يمكن. إذا أظهر تنظير المثانة وجود آفة، يجب مواصلة الاستئصال عبر الإحليل (Transurethral Resection of Bladder TumorTUR - BT). وإذا ما ظهر في التشخيص بأن الآفة هي سرطان مثانة يخترق العضلة فيجب استكمال الفحص بهدف نفي إمكانية وجود إنتشار نَقيلِيّ (Metastatic). إن الفحوصات اللازمة لذلك هي تصوير مقطعي محوسب (Computational tomography) للبطن والحوض، تصوير القفص الصدري، مسح للعظام وفحوصات دم لأداء الكبد، وفحص فُسْفات قَلَوِي (Alkaline phosphatase) – وتهدف هذه الفحوصات لنفي احتمال انتشار عُقد الليمفا في الحوض وفي الفراغ الخلفي الصفاقي (peritonaei)، للرئتين، الكبد والهيكل (Skeleton).
عافانا الله واياكم من جميع الامراض وسئ الاسقام اللهم امين يارب العالمين .
على الرغم من علاج سرطان المثانة ، يميل الورم السطحي إلى الرجوع (Recurrence)، بل يرجع، أحيانا، بعد مرور سنوات كثيرة، لم يظهر خلالها أي دليل لسرطان المثانة. إن التطور من مرض سطحي إلى مرض متقدم، يتعلق بمرحلة المرض ودرجة التمايُز (Differentiation). لدى 3% من المصابين بالمرض السطحي، يظهر الورم، لاحقًا، في نظام التوزيع (distributer system) العلوي (الحالب، والحُويضة - Ureter and renal pelvis)، وفي حالة مواجهة المرضى لخطر متزايد، تزداد النسبة حتى 38% خلال المتابعة طويلة الأمد.
أسباب سرطان المثانة:
- التدخين واستخدام منتجات التبغ الأخرى
- التعرض للمواد الكيميائية، وخاصة التعرض المهني للمواد الكيميائية
- وجود تاريخ من التعرض للإشعاع
- تهيج مزمن للجدار الداخلي للمثانة
- الالتهابات التي تسببها الطفيليات، خاصة للأشخاص الذين يعيشون أو يزورون بلدانا معينة خارج الولايات المتحدة.
- سبب سرطان المثانة ليس واضحا دائما، وبعض الحالات المصابة بسرطان المثانة ليس لديها عوامل خطر واضحة.
بالرغم من عدم وجود طريقة مضمونة للوقاية من سرطان المثانة، يمكنك أخذ خطوات للمساعدة في تقليل خطر إصابتك به. على سبيل المثال:
- لا تُدخن. يؤدي عدم التدخين إلى عدم إمكانية تجمع المواد الكيميائية المسببة للسرطان التي يحتويها الدخان في المثانة. إذا كنت لا تُدخن، فلا تشرع بالتدخين. إذا كنت تدخن، فتحدث مع طبيبك بخصوص خطة تساعدك على التوقف عن التدخين. قد تساعد مجموعات الدعم والأدوية وغيرها من الطرق الأخرى في الإقلاع عن التدخين.
- يُرجى توخي الحذر عند التعامل مع مواد كيميائية. إذا كنت تعمل في مكان به مواد كيميائية، فاتبع جمع تعليمات السلامة لتجنب التعرض لها.
- اختر مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات. اختر نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات الملونة. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضروات في تقليل خطر إصابتك بالسرطان.
يجب على المريض الذي تم تشخيص بيلة دموية لديه (دم في البول) لا يصاحبها الألم، إجراء فحص للبول للتأكد من وجود خلايا خبيثة، وإجراء تصوير وريدي للجهاز البولي، وإجراء تنظير للمثانة (Cystoscopy) بأسرع ما يمكن. إذا أظهر تنظير المثانة وجود آفة، يجب مواصلة الاستئصال عبر الإحليل (Transurethral Resection of Bladder TumorTUR - BT). وإذا ما ظهر في التشخيص بأن الآفة هي سرطان مثانة يخترق العضلة فيجب استكمال الفحص بهدف نفي إمكانية وجود إنتشار نَقيلِيّ (Metastatic). إن الفحوصات اللازمة لذلك هي تصوير مقطعي محوسب (Computational tomography) للبطن والحوض، تصوير القفص الصدري، مسح للعظام وفحوصات دم لأداء الكبد، وفحص فُسْفات قَلَوِي (Alkaline phosphatase) – وتهدف هذه الفحوصات لنفي احتمال انتشار عُقد الليمفا في الحوض وفي الفراغ الخلفي الصفاقي (peritonaei)، للرئتين، الكبد والهيكل (Skeleton).
عافانا الله واياكم من جميع الامراض وسئ الاسقام اللهم امين يارب العالمين .