من درر السلف...الحلقة رقم 301

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
ومنها ...
وقال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة : فيجب عليك أن تلاحظ قلبك ..
فإن هذا لا يكون : إلاّ من غفلة القلب عن ذكر الله تعالى ..
ولو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمهم الله ما أنتجوا من المؤلفات ؛ ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات : قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت ..
وذلك بسبب : ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره . ..
أنظره / تفسير سورة الأحزاب ورقة / 499 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من خصال شهر رمضان : أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا ..
والملائكة : عباد مكرمون عند الله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..
فهم جديرون : بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به ..
والإستغفار : طلب المغفرة ..
وهي : ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها ..
وهي : من أعلى المطالب ؛ وأسمى الغايات . ..
أنظره / مجالس شهر رمضان ورقة / 10 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم : يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ..
يعني : ما يلزم ؛ لكنه يرغب ..
يقول / من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا : غفر له ما تقدم من ذنبه .. .
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 260 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الرحمن /
السنة كلها بمجملها وتفاصيلها : هي في آية واحدة في كتاب الله عزَّ وجلَّ ..
وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ..
يعني : سواء كان آتاكم بالأخبار التي يجب عليكم تصديقها ..
أو بالأوامر والنواهي : التي يجب عليكم الالتزام بها . ..
أنظره / شرح فضل الإسلام ورقة / 211 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للرجلِ أن يُحسِنَ إلى أهلِ دارِه : حتى يكونَ أحبَّ الناسِ إِليهم . ..
أنظره / المنتقى شرح الموطأ ج 07 ورقة / 212 ...
ومنها ...
قَـالَ الحَـافِظُ ابْـنُ رَجَـبْ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /
فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله : كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان ..
فإن الصائم : يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة ؛ فأطاع ربه ؛ وامتثل أمره ؛ واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ؛ ورغبة في ثوابه ..
فشكر الله تعالى له : ذلك ..
واختص لنفسه عمله هذا : من بين سائر أعماله .. .
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 288 ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
ومنها ...
وقال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة : فيجب عليك أن تلاحظ قلبك ..
فإن هذا لا يكون : إلاّ من غفلة القلب عن ذكر الله تعالى ..
ولو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمهم الله ما أنتجوا من المؤلفات ؛ ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات : قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت ..
وذلك بسبب : ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره . ..
أنظره / تفسير سورة الأحزاب ورقة / 499 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من خصال شهر رمضان : أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا ..
والملائكة : عباد مكرمون عند الله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..
فهم جديرون : بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به ..
والإستغفار : طلب المغفرة ..
وهي : ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها ..
وهي : من أعلى المطالب ؛ وأسمى الغايات . ..
أنظره / مجالس شهر رمضان ورقة / 10 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم : يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ..
يعني : ما يلزم ؛ لكنه يرغب ..
يقول / من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا : غفر له ما تقدم من ذنبه .. .
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 260 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الرحمن /
السنة كلها بمجملها وتفاصيلها : هي في آية واحدة في كتاب الله عزَّ وجلَّ ..
وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ..
يعني : سواء كان آتاكم بالأخبار التي يجب عليكم تصديقها ..
أو بالأوامر والنواهي : التي يجب عليكم الالتزام بها . ..
أنظره / شرح فضل الإسلام ورقة / 211 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للرجلِ أن يُحسِنَ إلى أهلِ دارِه : حتى يكونَ أحبَّ الناسِ إِليهم . ..
أنظره / المنتقى شرح الموطأ ج 07 ورقة / 212 ...
ومنها ...
قَـالَ الحَـافِظُ ابْـنُ رَجَـبْ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /
فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله : كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان ..
فإن الصائم : يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة ؛ فأطاع ربه ؛ وامتثل أمره ؛ واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ؛ ورغبة في ثوابه ..
فشكر الله تعالى له : ذلك ..
واختص لنفسه عمله هذا : من بين سائر أعماله .. .
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 288 ...