من درر السلف...الحلقة رقم 301

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد والأثر ...ومنها ...وقال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة : فيجب عليك أن تلاحظ قلبك ..فإن هذا لا يكون : إلاّ من غفلة القلب عن ذكر الله تعالى ..ولو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمهم الله ما أنتجوا من المؤلفات ؛ ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات : قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت ..وذلك بسبب : ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره . ..أنظره / تفسير سورة الأحزاب ورقة / 499 ...ومنها ...وقال أيضاً /من خصال شهر رمضان : أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا ..والملائكة : عباد مكرمون عند الله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..فهم جديرون : بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به ..والإستغفار : طلب المغفرة ..وهي : ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها ..وهي : من أعلى المطالب ؛ وأسمى الغايات . ..أنظره / مجالس شهر رمضان ورقة / 10 ...ومنها ...وقال أيضاً /فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم : يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ..يعني : ما يلزم ؛ لكنه يرغب ..يقول / من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا : غفر له ما تقدم من ذنبه .. .أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 260 ...ومنها ...و قال العلاّمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الرحمن /‏السنة كلها بمجملها وتفاصيلها : هي في آية واحدة في كتاب الله عزَّ وجلَّ ..وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ..يعني : سواء كان آتاكم بالأخبار التي يجب عليكم تصديقها ..أو بالأوامر والنواهي : التي يجب عليكم الالتزام بها . ..أنظره / شرح فضل الإسلام ورقة / 211 ...ومنها ...قال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله /ينبغي للرجلِ أن يُحسِنَ إلى أهلِ دارِه : حتى يكونَ أحبَّ الناسِ إِليهم . ..أنظره / المنتقى شرح الموطأ ج 07 ورقة / 212 ...ومنها ...قَـالَ الحَـافِظُ ابْـنُ رَجَـبْ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله : كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان ..فإن الصائم : يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة ؛ فأطاع ربه ؛ وامتثل أمره ؛ واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ؛ ورغبة في ثوابه ..فشكر الله تعالى له : ذلك ..واختص لنفسه عمله هذا : من بين سائر أعماله .. .أنظره / لطائف المعارف ورقة / 288 ...