من درر السلف...الحلقة رقم 301

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والأثر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة : فيجب عليك أن تلاحظ قلبك ..
فإن هذا لا يكون : إلاّ من غفلة القلب عن ذكر الله تعالى ..
ولو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمهم الله ما أنتجوا من المؤلفات ؛ ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات : قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت ..
وذلك بسبب : ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الأحزاب ورقة / 499 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من خصال شهر رمضان : أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا ..
والملائكة : عباد مكرمون عند الله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..
فهم جديرون : بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به ..
والإستغفار : طلب المغفرة ..
وهي : ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها ..
وهي : من أعلى المطالب ؛ وأسمى الغايات . ..
🥀 أنظره / مجالس شهر رمضان ورقة / 10 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم : يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ..
يعني : ما يلزم ؛ لكنه يرغب ..
يقول / من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا : غفر له ما تقدم من ذنبه .. .
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 260 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الرحمن /
‏السنة كلها بمجملها وتفاصيلها : هي في آية واحدة في كتاب الله عزَّ وجلَّ ..
وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ..
يعني : سواء كان آتاكم بالأخبار التي يجب عليكم تصديقها ..
أو بالأوامر والنواهي : التي يجب عليكم الالتزام بها . ..
🥀 أنظره / شرح فضل الإسلام ورقة / 211 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للرجلِ أن يُحسِنَ إلى أهلِ دارِه : حتى يكونَ أحبَّ الناسِ إِليهم . ..
🥀 أنظره / المنتقى شرح الموطأ ج 07 ورقة / 212 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَـالَ الحَـافِظُ ابْـنُ رَجَـبْ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /
فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله : كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان ..
فإن الصائم : يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة ؛ فأطاع ربه ؛ وامتثل أمره ؛ واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ؛ ورغبة في ثوابه ..
فشكر الله تعالى له : ذلك ..
واختص لنفسه عمله هذا : من بين سائر أعماله .. .
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 288 ... 🌾🌾🌾
 
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