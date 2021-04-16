تسريحات شعر طويل

طريقه عمل تسريحات شعر الطويل بطريقة سهلة وبسيطةفي حين أنه قد يكون متعبًا في عملية تصفيفه ، إلا أنه يمنحك دائمًا فرصة رائعة للحصول على مجموعة متنوعة من تسريحات الشعر ، مما يعني أنه سيكون لديك مظهر مختلف في كل مرة. نظرًا لأننا نحن الفتيات كنا نرغب دائمًا في التغيير ، كان من الطبيعي أن يكون هناك بحث مستمر عن أفكار تسريحات الشعر الطويل ، جئنا اليوم للتحدث إليكم. حاولنا جمع أكبر عدد ممكن من الأفكار لتسريحات الشعر الطويلة. ممكن ، مما سيمنحك بلا شك نظرة مختلفة كل يوم. كل ما عليك فعله هو القراءة ، ومشاهدة الصور ، واختيار تصفيفة الشعر المفضلة لديك ثم تطبيق ... نقترح عليك تجربتها الآن للحصول على 50 فكرة للشعر الطويل.على الرغم من أن تسريحة ذيل الحصان هي تسريحة شعر شائعة ، إلا أنه ليس من الضروري استخدامها بالطريقة التقليدية. يمكنك حتى إضافة لمسة من التجديد إليها. مثل صنع ذيل حصان متموج أو تسريحة ذيل حصان خارج الكتف أو تلك الكعكة المنخفضة البسيطةفي الواقع ، إذا كان لديك شعر طويل فأنت محظوظ للغاية. ببساطة لأنه يمكنك تطبيق مجموعة متنوعة من تسريحات الشعر على شكل كعكة ، فوضوي ، مرفوع أو مع هذه الضفائر. بدلا من ذلك ...