من درر السلف....الحلقة رقم 302

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...
منها ...
قَـال العلّامـة الشيخ عبدالرحمن السِّعدي عليه رَحَمَات الله /
الحـازمُ إذا ضاقتْ عليه الدّنيا : لم يَجمعْ على نفسهِ بين ضيقها وفقرها ..
وبين : فقر القلبِ وحسرتهِ وحُـزنهِ ..
بل كـما يَسعى لتحصـيل الرزق : فليـسعَ لراحـةِ القلب وسـكونه وطُـمأنينته . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 150 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ينبغي للإنسان : أن لا يَحتَقِرَ أحدًا ..
فَربَّما كانَ المُحتَقِر : أطهر قلبًا ..
وأزكَى : عملاً ..
وأخلص : نيَّةً ..
فإنّ احتقَار عباد الله : يُورثُ الخُسرَان ..
ويُورِثُ : الذُّلَّ والهَوَان . ..
أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 380 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴾ ..
قال بعض الصُّلحاء /
هذا كتابٌ : لسانك قلمه ..
وريقك : مداده ..
وأعضاؤك : قرطاسه ..
أنت كنت المُملي على حَفَظتك : ما زِيدَ فيه ولا نُقِص منه ..
فاقرأ : مَا أمليت ..
ومتى أنكرتَ منه شيئًا : يكون فيه الشَّاهد منكَ عليك . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الجزائري البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
قبح الله خبزة : أبيع بها ديني ..
وأعق بها : سلفي ..
وأهين بها : نفسي ..
وأهدم بها : شرفي ..
وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي ..
ولكن : أين من يعقل أو من يعي ؟؟؟
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إنَّ هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء : كدرًا ..
وفرَّقه : هدرًا ..
فلا الزُّلال : جمع ..
ولا الأرض : نفع . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 265 ...
ومنها ...
و قال الإمام الحافظ إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
والتحريشُ بين البَهائِم : مَكروه ..
والتحريشُ بين الآدَمِيِّين : حَوبٌ كبير ..
وأبغضُ الخلقِ إلى الله وأبعدهم من رسول صلى الله عليه وسلم : المشّاؤُون بالنمِيمَة ..
المُفَرِّقُون : بين الأحِبَّة ..
المُلتَمِسُون لأهل البِرِّ : العَثَرات . ..
أنظره / الكافي في فقه أهل المدينة ج 02 ورقة / 1144 ...
ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...
منها ...
قَـال العلّامـة الشيخ عبدالرحمن السِّعدي عليه رَحَمَات الله /
الحـازمُ إذا ضاقتْ عليه الدّنيا : لم يَجمعْ على نفسهِ بين ضيقها وفقرها ..
وبين : فقر القلبِ وحسرتهِ وحُـزنهِ ..
بل كـما يَسعى لتحصـيل الرزق : فليـسعَ لراحـةِ القلب وسـكونه وطُـمأنينته . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 150 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ينبغي للإنسان : أن لا يَحتَقِرَ أحدًا ..
فَربَّما كانَ المُحتَقِر : أطهر قلبًا ..
وأزكَى : عملاً ..
وأخلص : نيَّةً ..
فإنّ احتقَار عباد الله : يُورثُ الخُسرَان ..
ويُورِثُ : الذُّلَّ والهَوَان . ..
أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 380 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴾ ..
قال بعض الصُّلحاء /
هذا كتابٌ : لسانك قلمه ..
وريقك : مداده ..
وأعضاؤك : قرطاسه ..
أنت كنت المُملي على حَفَظتك : ما زِيدَ فيه ولا نُقِص منه ..
فاقرأ : مَا أمليت ..
ومتى أنكرتَ منه شيئًا : يكون فيه الشَّاهد منكَ عليك . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الجزائري البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
قبح الله خبزة : أبيع بها ديني ..
وأعق بها : سلفي ..
وأهين بها : نفسي ..
وأهدم بها : شرفي ..
وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي ..
ولكن : أين من يعقل أو من يعي ؟؟؟
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إنَّ هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء : كدرًا ..
وفرَّقه : هدرًا ..
فلا الزُّلال : جمع ..
ولا الأرض : نفع . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 265 ...
ومنها ...
و قال الإمام الحافظ إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
والتحريشُ بين البَهائِم : مَكروه ..
والتحريشُ بين الآدَمِيِّين : حَوبٌ كبير ..
وأبغضُ الخلقِ إلى الله وأبعدهم من رسول صلى الله عليه وسلم : المشّاؤُون بالنمِيمَة ..
المُفَرِّقُون : بين الأحِبَّة ..
المُلتَمِسُون لأهل البِرِّ : العَثَرات . ..
أنظره / الكافي في فقه أهل المدينة ج 02 ورقة / 1144 ...