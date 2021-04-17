من درر السلف....الحلقة رقم 302

الحمد لله ...ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...منها ...قَـال العلّامـة الشيخ عبدالرحمن السِّعدي عليه رَحَمَات الله /الحـازمُ إذا ضاقتْ عليه الدّنيا : لم يَجمعْ على نفسهِ بين ضيقها وفقرها ..وبين : فقر القلبِ وحسرتهِ وحُـزنهِ ..بل كـما يَسعى لتحصـيل الرزق : فليـسعَ لراحـةِ القلب وسـكونه وطُـمأنينته . ..أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 150 ...ومنها ...و قال العلاّمة الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ينبغي للإنسان : أن لا يَحتَقِرَ أحدًا ..فَربَّما كانَ المُحتَقِر : أطهر قلبًا ..وأزكَى : عملاً ..وأخلص : نيَّةً ..فإنّ احتقَار عباد الله : يُورثُ الخُسرَان ..ويُورِثُ : الذُّلَّ والهَوَان . ..أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 380 ...ومنها ...قال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴾ ..قال بعض الصُّلحاء /هذا كتابٌ : لسانك قلمه ..وريقك : مداده ..وأعضاؤك : قرطاسه ..أنت كنت المُملي على حَفَظتك : ما زِيدَ فيه ولا نُقِص منه ..فاقرأ : مَا أمليت ..ومتى أنكرتَ منه شيئًا : يكون فيه الشَّاهد منكَ عليك . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 230 ...ومنها ...قال العلاّمة الجزائري البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /قبح الله خبزة : أبيع بها ديني ..وأعق بها : سلفي ..وأهين بها : نفسي ..وأهدم بها : شرفي ..وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي ..ولكن : أين من يعقل أو من يعي ؟؟؟أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 ...ومنها ...وقال أيضاً /إنَّ هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء : كدرًا ..وفرَّقه : هدرًا ..فلا الزُّلال : جمع ..ولا الأرض : نفع . ..أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 265 ...ومنها ...و قال الإمام الحافظ إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /والتحريشُ بين البَهائِم : مَكروه ..والتحريشُ بين الآدَمِيِّين : حَوبٌ كبير ..وأبغضُ الخلقِ إلى الله وأبعدهم من رسول صلى الله عليه وسلم : المشّاؤُون بالنمِيمَة ..المُفَرِّقُون : بين الأحِبَّة ..المُلتَمِسُون لأهل البِرِّ : العَثَرات . ..أنظره / الكافي في فقه أهل المدينة ج 02 ورقة / 1144 ...