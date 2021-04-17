من درر السلف....الحلقة رقم 302

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المفيدة والفوائد الفريدة ...

🥀🥀 منها ...
قَـال العلّامـة الشيخ عبدالرحمن السِّعدي عليه رَحَمَات الله /
الحـازمُ إذا ضاقتْ عليه الدّنيا : لم يَجمعْ على نفسهِ بين ضيقها وفقرها ..
وبين : فقر القلبِ وحسرتهِ وحُـزنهِ ..
بل كـما يَسعى لتحصـيل الرزق : فليـسعَ لراحـةِ القلب وسـكونه وطُـمأنينته . ..
🥀 أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 150 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ينبغي للإنسان : أن لا يَحتَقِرَ أحدًا ..
فَربَّما كانَ المُحتَقِر : أطهر قلبًا ..
وأزكَى : عملاً ..
وأخلص : نيَّةً ..
فإنّ احتقَار عباد الله : يُورثُ الخُسرَان ..
ويُورِثُ : الذُّلَّ والهَوَان . ..
🥀 أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 380 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴾ ..
قال بعض الصُّلحاء /
هذا كتابٌ : لسانك قلمه ..
وريقك : مداده ..
وأعضاؤك : قرطاسه ..
أنت كنت المُملي على حَفَظتك : ما زِيدَ فيه ولا نُقِص منه ..
فاقرأ : مَا أمليت ..
ومتى أنكرتَ منه شيئًا : يكون فيه الشَّاهد منكَ عليك . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 230 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الجزائري البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله /
قبح الله خبزة : أبيع بها ديني ..
وأعق بها : سلفي ..
وأهين بها : نفسي ..
وأهدم بها : شرفي ..
وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي ..
ولكن : أين من يعقل أو من يعي ؟؟؟
🥀 أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إنَّ هذه الأحزاب كالميزاب جمع الماء : كدرًا ..
وفرَّقه : هدرًا ..
فلا الزُّلال : جمع ..
ولا الأرض : نفع . ..
🥀 أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 265 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام الحافظ إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
والتحريشُ بين البَهائِم : مَكروه ..
والتحريشُ بين الآدَمِيِّين : حَوبٌ كبير ..
وأبغضُ الخلقِ إلى الله وأبعدهم من رسول صلى الله عليه وسلم : المشّاؤُون بالنمِيمَة ..
المُفَرِّقُون : بين الأحِبَّة ..
المُلتَمِسُون لأهل البِرِّ : العَثَرات . ..
🥀 أنظره / الكافي في فقه أهل المدينة ج 02 ورقة / 1144 ... 🌾🌾🌾
 
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