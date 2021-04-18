من درر السلف...الحلقة رقم 303

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل المتناثرة ...ومنها ...وقال علاّمة الجزائر البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ له /أيها الشبّان : إنكم لا تخدمون وطنكم وأمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا ..فيصبح لكم : عرضٌ تدافعون عنه ..وزوجات : تحامون عنهن ..وأولاد يوسعون : الآمال ..هنالك تتدربون : على المسؤوليات وتشعرون بها ..وتعظم الحياة : في أعينكم ..وبذلك تزداد القومية : قوة في نفوسكم ..إن الزوجة والأولاد : حبال تربط الوطنى بوطنه ..وتزيد : في إيمانه ..وإن الإعراض عن الزواج : فرارٌ من أعظم مسؤولية في الحياة ..ولمن تُخدمُ الأوطان : إذا لم يكن ذلك لحماية من على ظهرها من أولاد وحُرَم ؛ ومن في بطنها من رفات ورمم . ..أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 296 ...ومنها ...وقال أيضاً /ولقد كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم : صخر وجندلة ..وكانوا غصصًا وسمومًا يوم كان فيهم : مرّة وحنظلة ..وكانوا أشواكًا وأحساكًا يوم كان فيهم : قتادة وعوسجة ..فانظر : ما هم اليوم ..وانظر أيّ أثر تتركه : الأسماء في المسمّيات ..واعتبر ذلك في كلمة : ( سيدي ) ؛ وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة ..وأفلتت من أيدينا : القيادة ..ولماذا لم تشِع في المسلمين : يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ..ولو قالها قائل لعمر : لهاجت شرّته ..ولبادرت : بالجواب درّته . ..أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 541 ...ومنها ...ذكر الإمام أبو بكر محمد ابن محمد ابن الوليد الفهريّ الطرطوشيّ المالكيّ قصة قال عليه رَحَمَات الله /ولما دخلَ مُحمّد بن واسع سيّد العُبّاد في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه قال له بلال : ما هذه الشّهرة يا ابن واسع ؟؟؟فقال له ابن واسع : أنتم شهرتُمّونا ..هكذا كان لباس : من مضى ..وإنّما أنتم طوّلتم ذُيولكم : فصارت السنّة بينكم بِدعةً وشُهرةً . ..أنظره / سراج الملوك ورقة / 36 ...ومنها ...وقال الإمام أبو محمد القاسم بن فِيرُّه بن أحمد الشَّاطِبِيُّ الرُّعَيْنِيُّ عليه رَحَمَات الله /الماشي إلى المبتدع والموقر له : معين على هدم الإسلام . ..أنظره / الإعتصام ورقة / 151 ...ومنها ...و قال الحافظ الإمام إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /وإذاكان القرآنُ الـمُيسرُ للذكرِ كالِإبلَ الـمُعَقَّلةِ من تَعَاهدَها أَمسكَها : فكيفَ بِسَائِر العُلُوم ؟؟؟ . ..أنظره / التمهيد ج 03 ورقة / 202 ...ومنها ...قال ابن الحاج المالكيّ عليه رَحَمَات الله /مخالفة السنة : لا تأتي بخير ..والخير كله في اﻹتباع له عليه الصلاة والسلام : في الدقيق والجليل . ..أنظره / المدخل ج 02 ورقة / 218 ...