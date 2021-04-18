من درر السلف...الحلقة رقم 303

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل المتناثرة ...
ومنها ...
وقال علاّمة الجزائر البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ له /
أيها الشبّان : إنكم لا تخدمون وطنكم وأمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا ..
فيصبح لكم : عرضٌ تدافعون عنه ..
وزوجات : تحامون عنهن ..
وأولاد يوسعون : الآمال ..
هنالك تتدربون : على المسؤوليات وتشعرون بها ..
وتعظم الحياة : في أعينكم ..
وبذلك تزداد القومية : قوة في نفوسكم ..
إن الزوجة والأولاد : حبال تربط الوطنى بوطنه ..
وتزيد : في إيمانه ..
وإن الإعراض عن الزواج : فرارٌ من أعظم مسؤولية في الحياة ..
ولمن تُخدمُ الأوطان : إذا لم يكن ذلك لحماية من على ظهرها من أولاد وحُرَم ؛ ومن في بطنها من رفات ورمم . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 296 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ولقد كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم : صخر وجندلة ..
وكانوا غصصًا وسمومًا يوم كان فيهم : مرّة وحنظلة ..
وكانوا أشواكًا وأحساكًا يوم كان فيهم : قتادة وعوسجة ..
فانظر : ما هم اليوم ..
وانظر أيّ أثر تتركه : الأسماء في المسمّيات ..
واعتبر ذلك في كلمة : ( سيدي ) ؛ وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة ..
وأفلتت من أيدينا : القيادة ..
ولماذا لم تشِع في المسلمين : يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ..
ولو قالها قائل لعمر : لهاجت شرّته ..
ولبادرت : بالجواب درّته . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 541 ...
ومنها ...
ذكر الإمام أبو بكر محمد ابن محمد ابن الوليد الفهريّ الطرطوشيّ المالكيّ قصة قال عليه رَحَمَات الله /
ولما دخلَ مُحمّد بن واسع سيّد العُبّاد في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه قال له بلال : ما هذه الشّهرة يا ابن واسع ؟؟؟
فقال له ابن واسع : أنتم شهرتُمّونا ..
هكذا كان لباس : من مضى ..
وإنّما أنتم طوّلتم ذُيولكم : فصارت السنّة بينكم بِدعةً وشُهرةً . ..
أنظره / سراج الملوك ورقة / 36 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو محمد القاسم بن فِيرُّه بن أحمد الشَّاطِبِيُّ الرُّعَيْنِيُّ عليه رَحَمَات الله /
الماشي إلى المبتدع والموقر له : معين على هدم الإسلام . ..
أنظره / الإعتصام ورقة / 151 ...
ومنها ...
و قال الحافظ الإمام إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وإذاكان القرآنُ الـمُيسرُ للذكرِ كالِإبلَ الـمُعَقَّلةِ من تَعَاهدَها أَمسكَها : فكيفَ بِسَائِر العُلُوم ؟؟؟ . ..
أنظره / التمهيد ج 03 ورقة / 202 ...
ومنها ...
قال ابن الحاج المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
مخالفة السنة : لا تأتي بخير ..
والخير كله في اﻹتباع له عليه الصلاة والسلام : في الدقيق والجليل . ..
أنظره / المدخل ج 02 ورقة / 218 ...