من درر السلف...الحلقة رقم 303

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل المتناثرة ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال علاّمة الجزائر البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله في كلامٍ جميلٍ له /
أيها الشبّان : إنكم لا تخدمون وطنكم وأمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا ..
فيصبح لكم : عرضٌ تدافعون عنه ..
وزوجات : تحامون عنهن ..
وأولاد يوسعون : الآمال ..
هنالك تتدربون : على المسؤوليات وتشعرون بها ..
وتعظم الحياة : في أعينكم ..
وبذلك تزداد القومية : قوة في نفوسكم ..
إن الزوجة والأولاد : حبال تربط الوطنى بوطنه ..
وتزيد : في إيمانه ..
وإن الإعراض عن الزواج : فرارٌ من أعظم مسؤولية في الحياة ..
ولمن تُخدمُ الأوطان : إذا لم يكن ذلك لحماية من على ظهرها من أولاد وحُرَم ؛ ومن في بطنها من رفات ورمم . ..
🥀 أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 296 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ولقد كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم : صخر وجندلة ..
وكانوا غصصًا وسمومًا يوم كان فيهم : مرّة وحنظلة ..
وكانوا أشواكًا وأحساكًا يوم كان فيهم : قتادة وعوسجة ..
فانظر : ما هم اليوم ..
وانظر أيّ أثر تتركه : الأسماء في المسمّيات ..
واعتبر ذلك في كلمة : ( سيدي ) ؛ وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة ..
وأفلتت من أيدينا : القيادة ..
ولماذا لم تشِع في المسلمين : يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ..
ولو قالها قائل لعمر : لهاجت شرّته ..
ولبادرت : بالجواب درّته . ..
🥀 أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 541 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ذكر الإمام أبو بكر محمد ابن محمد ابن الوليد الفهريّ الطرطوشيّ المالكيّ قصة قال عليه رَحَمَات الله /
ولما دخلَ مُحمّد بن واسع سيّد العُبّاد في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه قال له بلال : ما هذه الشّهرة يا ابن واسع ؟؟؟
فقال له ابن واسع : أنتم شهرتُمّونا ..
هكذا كان لباس : من مضى ..
وإنّما أنتم طوّلتم ذُيولكم : فصارت السنّة بينكم بِدعةً وشُهرةً . ..
🥀 أنظره / سراج الملوك ورقة / 36 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام أبو محمد القاسم بن فِيرُّه بن أحمد الشَّاطِبِيُّ الرُّعَيْنِيُّ عليه رَحَمَات الله /
الماشي إلى المبتدع والموقر له : معين على هدم الإسلام . ..
🥀 أنظره / الإعتصام ورقة / 151 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
و قال الحافظ الإمام إبن عبدالبّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وإذاكان القرآنُ الـمُيسرُ للذكرِ كالِإبلَ الـمُعَقَّلةِ من تَعَاهدَها أَمسكَها : فكيفَ بِسَائِر العُلُوم ؟؟؟ . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 03 ورقة / 202 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال ابن الحاج المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
مخالفة السنة : لا تأتي بخير ..
والخير كله في اﻹتباع له عليه الصلاة والسلام : في الدقيق والجليل . ..
🥀 أنظره / المدخل ج 02 ورقة / 218 ... 🌾🌾🌾
 
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