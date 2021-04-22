من درر السلف...الحلقة رقم 307

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر المفيدة ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال علاّمة مصر الشيخ محمود محمد شاكر عليه رَحَمَات الله /
تأمل معنى الصيام من حيث نظرت إليه : هو عِتق النفس الإنسانية من كل رقٍّ ..
من رقِّ الحياة : ومطالبها ..
ومن رقِّ الأبدان وحاجاتها في : مآكلها ومشاربها ..
من رقِّ النفس : وشهواتها ..
ومن رق العقول : ونوازعها ..
ومن رق المخاوف : حاضرها وغائبها . ..
🥀 أنظره / جمهرة مقالاته ج 02 ورقة / 93 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض العلماء .. /
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد : فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عز وجل ..
وليس للإنسان ..
وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه : ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئاً . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 266 - 267 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ وإنْ تَوَسَدُوا التُرابَ
ومَضَغُوا الحَصَى : فَهُم أهلُ النِعمَةِ المُطلَقة . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 293 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الهمة العالية على الهمم : كالطائر العالي على الطيور ..
لا يرضى : بمساقطهم ..
ولا تصل إليه الآفات : التي تصل إليهم ..
فإنّ الهمّة كلما علت : بعُدت عن وصول الآفات إليها ..
وكلما نزلت : قصدتها الآفات من كل مكان ..
فإن الآفات : قواطع وجواذب ..
وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه ؛ وإنما تجتذب : من المكان السافل ..
فعلو همة المرء : عنوان فلاحه ..
وسُفُول همّتهِ : عنوان حرمانه . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 171 - 172 ... 🌾🌾🌾
 
عبدالرؤوف بوجمع

عبدالرؤوف بوجمع

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18 أفريل 2021
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
شكرا جزيلا أخي على الموضوع القيم، هذه هي المواضيع التي نحتاجها، المواضيع تفقهنا وتقربنا من ديننا، سلمت يداك أخي إلياس
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,479
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف بوجمع:
شكرا جزيلا أخي على الموضوع القيم، هذه هي المواضيع التي نحتاجها، المواضيع تفقهنا وتقربنا من ديننا، سلمت يداك أخي إلياس
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