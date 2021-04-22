من درر السلف...الحلقة رقم 307

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل والدرر المفيدة ...ومنها ...وقال علاّمة مصر الشيخ محمود محمد شاكر عليه رَحَمَات الله /تأمل معنى الصيام من حيث نظرت إليه : هو عِتق النفس الإنسانية من كل رقٍّ ..من رقِّ الحياة : ومطالبها ..ومن رقِّ الأبدان وحاجاتها في : مآكلها ومشاربها ..من رقِّ النفس : وشهواتها ..ومن رق العقول : ونوازعها ..ومن رق المخاوف : حاضرها وغائبها . ..أنظره / جمهرة مقالاته ج 02 ورقة / 93 ...ومنها ...قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /قال بعض العلماء .. /إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد : فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..لأنه : لله عز وجل ..وليس للإنسان ..وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه : ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئاً . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 266 - 267 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ وإنْ تَوَسَدُوا التُرابَومَضَغُوا الحَصَى : فَهُم أهلُ النِعمَةِ المُطلَقة . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 293 ...ومنها ...وقال أيضاً /الهمة العالية على الهمم : كالطائر العالي على الطيور ..لا يرضى : بمساقطهم ..ولا تصل إليه الآفات : التي تصل إليهم ..فإنّ الهمّة كلما علت : بعُدت عن وصول الآفات إليها ..وكلما نزلت : قصدتها الآفات من كل مكان ..فإن الآفات : قواطع وجواذب ..وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه ؛ وإنما تجتذب : من المكان السافل ..فعلو همة المرء : عنوان فلاحه ..وسُفُول همّتهِ : عنوان حرمانه . ..أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 171 - 172 ...