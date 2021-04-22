من درر السلف...الحلقة رقم 307

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل والدرر المفيدة ...
ومنها ...
وقال علاّمة مصر الشيخ محمود محمد شاكر عليه رَحَمَات الله /
تأمل معنى الصيام من حيث نظرت إليه : هو عِتق النفس الإنسانية من كل رقٍّ ..
من رقِّ الحياة : ومطالبها ..
ومن رقِّ الأبدان وحاجاتها في : مآكلها ومشاربها ..
من رقِّ النفس : وشهواتها ..
ومن رق العقول : ونوازعها ..
ومن رق المخاوف : حاضرها وغائبها . ..
أنظره / جمهرة مقالاته ج 02 ورقة / 93 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض العلماء .. /
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد : فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عز وجل ..
وليس للإنسان ..
وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه : ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئاً . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 266 - 267 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ وإنْ تَوَسَدُوا التُرابَ
ومَضَغُوا الحَصَى : فَهُم أهلُ النِعمَةِ المُطلَقة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الهمة العالية على الهمم : كالطائر العالي على الطيور ..
لا يرضى : بمساقطهم ..
ولا تصل إليه الآفات : التي تصل إليهم ..
فإنّ الهمّة كلما علت : بعُدت عن وصول الآفات إليها ..
وكلما نزلت : قصدتها الآفات من كل مكان ..
فإن الآفات : قواطع وجواذب ..
وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه ؛ وإنما تجتذب : من المكان السافل ..
فعلو همة المرء : عنوان فلاحه ..
وسُفُول همّتهِ : عنوان حرمانه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 171 - 172 ...
ومن المسائل والدرر المفيدة ...
ومنها ...
وقال علاّمة مصر الشيخ محمود محمد شاكر عليه رَحَمَات الله /
تأمل معنى الصيام من حيث نظرت إليه : هو عِتق النفس الإنسانية من كل رقٍّ ..
من رقِّ الحياة : ومطالبها ..
ومن رقِّ الأبدان وحاجاتها في : مآكلها ومشاربها ..
من رقِّ النفس : وشهواتها ..
ومن رق العقول : ونوازعها ..
ومن رق المخاوف : حاضرها وغائبها . ..
أنظره / جمهرة مقالاته ج 02 ورقة / 93 ...
ومنها ...
قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض العلماء .. /
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد : فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلاّ الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء ..
لأنه : لله عز وجل ..
وليس للإنسان ..
وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه : ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئاً . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 266 - 267 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ وإنْ تَوَسَدُوا التُرابَ
ومَضَغُوا الحَصَى : فَهُم أهلُ النِعمَةِ المُطلَقة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الهمة العالية على الهمم : كالطائر العالي على الطيور ..
لا يرضى : بمساقطهم ..
ولا تصل إليه الآفات : التي تصل إليهم ..
فإنّ الهمّة كلما علت : بعُدت عن وصول الآفات إليها ..
وكلما نزلت : قصدتها الآفات من كل مكان ..
فإن الآفات : قواطع وجواذب ..
وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه ؛ وإنما تجتذب : من المكان السافل ..
فعلو همة المرء : عنوان فلاحه ..
وسُفُول همّتهِ : عنوان حرمانه . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 171 - 172 ...