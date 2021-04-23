من درر السلف....الحلقة رقم 308

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل والدرر المفيدة ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن المغالاة في المهور : أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة ..
وهي : كساد بناتنا ..
وإعراض أبنائنا : عن الزواج ..
واندفاعهم : في رذائل يعين عليها الزمان والشيطان . ..
أنظره / الآثار ج 03 ورقة / 327 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وأخس المنازل للرجل : منزلة القول بلا عمل ..
وأخس منها أن يكون الرجل : كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيب ..
أو يرمي في معترك الآراء : بالسهم المصيب . ..
أنظره / الآثار ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وتوحيد الله : هو نقطة البدء في طريق الإتصال به ..
ومنه : تبدأ الإستقامة أو الإنحراف ..
فمن وحَّد الله حق توحيده : قدره حق قدره ..
فعرفه عن علم ؛ وعبده عن فهم . ..
أنظره / الآثار ج 04 ورقة / 196 ...
ومنها ...
و قال الإمام العَلم أبو بكر الطرطوشيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا رأيتَ إنسانًا حقودًا لا ينسى الهفواتِ ؛ ويُجازي بعد المُدّة على السَّقَطات : فألحِقْهُ بعالم الجِمَال ..
والعرب تقول / فلانٌ : أحقد من جَمَلٍ ..
وكما تجتَنِبُ قُرْبَ الجَمَلِ الحقود : فاجتنبْ صُحبةَ الرجلِ الحقود . ..
أنظره / سراج الملوك ورقة / 112 ...
ومنها ...
و قــــال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كنت رفيقًا نلت بذلك : فائدتين عظيمتين ..
أولاً / محبة الله عز وجل ..
فإن الله : يحب الرفق وأهل الرفق ..
ثانيًا / أنك تنال برفقك : ما لا تنال بعنفك ..
فلا : تتعجل ولا تتسرع ..
لا تأخذك الغيرة والعاطفة : على عدم الرفق ..
تأن في كل : أمورك حتى في نفسك . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 159 ...
ومن المسائل والدرر المفيدة ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن المغالاة في المهور : أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة ..
وهي : كساد بناتنا ..
وإعراض أبنائنا : عن الزواج ..
واندفاعهم : في رذائل يعين عليها الزمان والشيطان . ..
أنظره / الآثار ج 03 ورقة / 327 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وأخس المنازل للرجل : منزلة القول بلا عمل ..
وأخس منها أن يكون الرجل : كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيب ..
أو يرمي في معترك الآراء : بالسهم المصيب . ..
أنظره / الآثار ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وتوحيد الله : هو نقطة البدء في طريق الإتصال به ..
ومنه : تبدأ الإستقامة أو الإنحراف ..
فمن وحَّد الله حق توحيده : قدره حق قدره ..
فعرفه عن علم ؛ وعبده عن فهم . ..
أنظره / الآثار ج 04 ورقة / 196 ...
ومنها ...
و قال الإمام العَلم أبو بكر الطرطوشيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا رأيتَ إنسانًا حقودًا لا ينسى الهفواتِ ؛ ويُجازي بعد المُدّة على السَّقَطات : فألحِقْهُ بعالم الجِمَال ..
والعرب تقول / فلانٌ : أحقد من جَمَلٍ ..
وكما تجتَنِبُ قُرْبَ الجَمَلِ الحقود : فاجتنبْ صُحبةَ الرجلِ الحقود . ..
أنظره / سراج الملوك ورقة / 112 ...
ومنها ...
و قــــال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كنت رفيقًا نلت بذلك : فائدتين عظيمتين ..
أولاً / محبة الله عز وجل ..
فإن الله : يحب الرفق وأهل الرفق ..
ثانيًا / أنك تنال برفقك : ما لا تنال بعنفك ..
فلا : تتعجل ولا تتسرع ..
لا تأخذك الغيرة والعاطفة : على عدم الرفق ..
تأن في كل : أمورك حتى في نفسك . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 159 ...