من درر السلف....الحلقة رقم 308

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر المفيدة ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن المغالاة في المهور : أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة ..
وهي : كساد بناتنا ..
وإعراض أبنائنا : عن الزواج ..
واندفاعهم : في رذائل يعين عليها الزمان والشيطان . ..
🥀 أنظره / الآثار ج 03 ورقة / 327 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وأخس المنازل للرجل : منزلة القول بلا عمل ..
وأخس منها أن يكون الرجل : كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيب ..
أو يرمي في معترك الآراء : بالسهم المصيب . ..
🥀 أنظره / الآثار ج 01 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
وقال أيضاً /
وتوحيد الله : هو نقطة البدء في طريق الإتصال به ..
ومنه : تبدأ الإستقامة أو الإنحراف ..
فمن وحَّد الله حق توحيده : قدره حق قدره ..
فعرفه عن علم ؛ وعبده عن فهم . ..
🥀 أنظره / الآثار ج 04 ورقة / 196 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام العَلم أبو بكر الطرطوشيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
إذا رأيتَ إنسانًا حقودًا لا ينسى الهفواتِ ؛ ويُجازي بعد المُدّة على السَّقَطات : فألحِقْهُ بعالم الجِمَال ..
والعرب تقول / فلانٌ : أحقد من جَمَلٍ ..
وكما تجتَنِبُ قُرْبَ الجَمَلِ الحقود : فاجتنبْ صُحبةَ الرجلِ الحقود . ..
🥀 أنظره / سراج الملوك ورقة / 112 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قــــال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا كنت رفيقًا نلت بذلك : فائدتين عظيمتين ..
أولاً / محبة الله عز وجل ..
فإن الله : يحب الرفق وأهل الرفق ..
ثانيًا / أنك تنال برفقك : ما لا تنال بعنفك ..
فلا : تتعجل ولا تتسرع ..
لا تأخذك الغيرة والعاطفة : على عدم الرفق ..
تأن في كل : أمورك حتى في نفسك . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 159 ... 🌾🌾🌾
 
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