من درر السلف....الحلقة رقم 308

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل والدرر المفيدة ...ومنها ...و قال الشيخ العلاّمة البشير الإبراهيميّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن المغالاة في المهور : أفضت بنا إلى مفسدة عظيمة ..وهي : كساد بناتنا ..وإعراض أبنائنا : عن الزواج ..واندفاعهم : في رذائل يعين عليها الزمان والشيطان . ..أنظره / الآثار ج 03 ورقة / 327 ...ومنها ...وقال أيضاً /وأخس المنازل للرجل : منزلة القول بلا عمل ..وأخس منها أن يكون الرجل : كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة بنصيب ..أو يرمي في معترك الآراء : بالسهم المصيب . ..أنظره / الآثار ج 01 ورقة / 56 ...ومنها ...وقال أيضاً /وتوحيد الله : هو نقطة البدء في طريق الإتصال به ..ومنه : تبدأ الإستقامة أو الإنحراف ..فمن وحَّد الله حق توحيده : قدره حق قدره ..فعرفه عن علم ؛ وعبده عن فهم . ..أنظره / الآثار ج 04 ورقة / 196 ...ومنها ...و قال الإمام العَلم أبو بكر الطرطوشيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /إذا رأيتَ إنسانًا حقودًا لا ينسى الهفواتِ ؛ ويُجازي بعد المُدّة على السَّقَطات : فألحِقْهُ بعالم الجِمَال ..والعرب تقول / فلانٌ : أحقد من جَمَلٍ ..وكما تجتَنِبُ قُرْبَ الجَمَلِ الحقود : فاجتنبْ صُحبةَ الرجلِ الحقود . ..أنظره / سراج الملوك ورقة / 112 ...ومنها ...و قــــال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /إذا كنت رفيقًا نلت بذلك : فائدتين عظيمتين ..أولاً / محبة الله عز وجل ..فإن الله : يحب الرفق وأهل الرفق ..ثانيًا / أنك تنال برفقك : ما لا تنال بعنفك ..فلا : تتعجل ولا تتسرع ..لا تأخذك الغيرة والعاطفة : على عدم الرفق ..تأن في كل : أمورك حتى في نفسك . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 159 ...