من درر السلف...الحلقة رقم 309

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل والدرر المفيدة النيّرة ...ومنها ...قال الحافظ إبن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /كل قيام لا ينهى عن الفحشاء و المنكر : لا يزيده صاحبه إلا بُعدًا ..وكل صيام لا يُصان عن قول الزور والعمل به : لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 174 ...ومنها ...قال بعض الحكماء /إياك والمشي : في غير أدب ..والضحك : من غير سبب . ..أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله ج 02 ورقة / 223 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /وشهر رمضان بين الشهور : كيُوسف بينَ إخوته ..فَكَمَا أن يُوسف أحب الأولاد إلى يعقوب :كذلكَ رمضَان أحب الشُّهور إلى علام الغيوب . ..أنظره / بستان الواعظين ورقة / 230 ...ومنها ...وقال العلاَّمـةُ أحمد النجمـيّ عليه رَحَمَات الله /وينبغي للمسلم أن يغتنم أيَّام رمضان فإنَّها أيَّام الغنائم ، وفيها فضائلُ عظيمةٌ وأجرٌ كبيرٌ ، وهو أجر الصِّيام ، وأجر القيام ، وأجر الصدقة، وأجر التعليم ، وأجر الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ‏وكلُّ هذه من الأمور التي تُضاعَف للعبد في هذا الشهر . ..أنظره / فضل الصيام ورقة / 46 ...ومنها ...وقال أبو حاتم الحافظ ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /إنّ كرام الناس : أسرعهم مودةً ..وأبطؤهم : عداوةً ..مثل الكوب من الفضة : يبطئ الإنكسار ؛ ويسرع الإنجبار ..وإنّ لئام الناس : أبطؤهم مودةً ..وأسرعهم : عداوةً ..مثل الكوب من الفخار : يسرع الإنكسار ؛ يبطئ الإنجبار . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 184 ...ومنها ...وقال شيخنا محمـد ابـن صــالح الـعثيمينعليه رَحَمَات اللـہ /ولضعف الإيمان أسباب منها /أولاً : الجهل بأسمـــاء الله وصفاتـه ؛ يوجب نقص الإيمان ..لأن الإنســـان إذا نقصت معرفتــه بأسماء الله وصفاتـه : نقص إيمانــه ..ثانياً : الإعــراض عن التّفكيـــر فـي آيات الله الكونيـــة والشرعية ..فإن هذا يسبب : نقص الإيمان ..أو على الأقل : ركـــوده وعدم نمــوّه ..ثالثا : فعل المعصيـــة ..فإنّ للمعصيــة : آثاراً عظيمة على القلب وعلى الإيمان ..ولذلك قال النبـي ّصلى الله عليـہ وسلم / لا يزنـي الزانـي حين يزنـي وهو مؤمـــن . ..الحديث : رواه البخاري ومسلم ..رابعا : ترك الطاعة ..فإن ترك الطاعة : سبب لنقــص الإيمان ..لكـــن إن كانت الطاعــة واجبة وتركها بلا عذر : فهو نقص يلام عليــه ويعاقب ..وإن كانت الطاعة غيـــر واجبة أو واجبة لكن تركها بعــذر : فإنــه نقص لا يلام عليــه . ..أنظره / مجمــو؏ الفتاوى ج 01 ورقة / 52 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /مَتى أقحطت العين من البكاء من خشية اللهفاعلم أنّ قحطها : مِن قسوة القلب ..وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 347 ...