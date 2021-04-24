من درر السلف...الحلقة رقم 309

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر المفيدة النيّرة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
كل قيام لا ينهى عن الفحشاء و المنكر : لا يزيده صاحبه إلا بُعدًا ..
وكل صيام لا يُصان عن قول الزور والعمل به : لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 174 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال بعض الحكماء /
إياك والمشي : في غير أدب ..
والضحك : من غير سبب . ..
🥀 أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله ج 02 ورقة / 223 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وشهر رمضان بين الشهور : كيُوسف بينَ إخوته ..
فَكَمَا أن يُوسف أحب الأولاد إلى يعقوب :
كذلكَ رمضَان أحب الشُّهور إلى علام الغيوب . ..
🥀 أنظره / بستان الواعظين ورقة / 230 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاَّمـةُ أحمد النجمـيّ عليه رَحَمَات الله /
وينبغي للمسلم أن يغتنم أيَّام رمضان فإنَّها أيَّام الغنائم ، وفيها فضائلُ عظيمةٌ وأجرٌ كبيرٌ ، وهو أجر الصِّيام ، وأجر القيام ، وأجر الصدقة، وأجر التعليم ، وأجر الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ‏وكلُّ هذه من الأمور التي تُضاعَف للعبد في هذا الشهر . ..
🥀 أنظره / فضل الصيام ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو حاتم الحافظ ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
إنّ كرام الناس : أسرعهم مودةً ..
وأبطؤهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفضة : يبطئ الإنكسار ؛ ويسرع الإنجبار ..
وإنّ لئام الناس : أبطؤهم مودةً ..
وأسرعهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفخار : يسرع الإنكسار ؛ يبطئ الإنجبار . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 184 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
وقال شيخنا محمـد ابـن صــالح الـعثيمين
عليه رَحَمَات اللـہ /
ولضعف الإيمان أسباب منها /
أولاً : الجهل بأسمـــاء الله وصفاتـه ؛ يوجب نقص الإيمان ..
لأن الإنســـان إذا نقصت معرفتــه بأسماء الله وصفاتـه : نقص إيمانــه ..
ثانياً : الإعــراض عن التّفكيـــر فـي آيات الله الكونيـــة والشرعية ..
فإن هذا يسبب : نقص الإيمان ..
أو على الأقل : ركـــوده وعدم نمــوّه ..
ثالثا : فعل المعصيـــة ..
فإنّ للمعصيــة : آثاراً عظيمة على القلب وعلى الإيمان ..
ولذلك قال النبـي ّصلى الله عليـہ وسلم / لا يزنـي الزانـي حين يزنـي وهو مؤمـــن . ..
الحديث : رواه البخاري ومسلم ..
رابعا : ترك الطاعة ..
فإن ترك الطاعة : سبب لنقــص الإيمان ..
لكـــن إن كانت الطاعــة واجبة وتركها بلا عذر : فهو نقص يلام عليــه ويعاقب ..
وإن كانت الطاعة غيـــر واجبة أو واجبة لكن تركها بعــذر : فإنــه نقص لا يلام عليــه . ..
🥀 أنظره / مجمــو؏ الفتاوى ج 01 ورقة / 52 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله
فاعلم أنّ قحطها : مِن قسوة القلب ..
وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 347 ... 🌾🌾🌾
 
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