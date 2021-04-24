من درر السلف...الحلقة رقم 309

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل والدرر المفيدة النيّرة ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
كل قيام لا ينهى عن الفحشاء و المنكر : لا يزيده صاحبه إلا بُعدًا ..
وكل صيام لا يُصان عن قول الزور والعمل به : لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 174 ...
ومنها ...
قال بعض الحكماء /
إياك والمشي : في غير أدب ..
والضحك : من غير سبب . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله ج 02 ورقة / 223 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وشهر رمضان بين الشهور : كيُوسف بينَ إخوته ..
فَكَمَا أن يُوسف أحب الأولاد إلى يعقوب :
كذلكَ رمضَان أحب الشُّهور إلى علام الغيوب . ..
أنظره / بستان الواعظين ورقة / 230 ...
ومنها ...
وقال العلاَّمـةُ أحمد النجمـيّ عليه رَحَمَات الله /
وينبغي للمسلم أن يغتنم أيَّام رمضان فإنَّها أيَّام الغنائم ، وفيها فضائلُ عظيمةٌ وأجرٌ كبيرٌ ، وهو أجر الصِّيام ، وأجر القيام ، وأجر الصدقة، وأجر التعليم ، وأجر الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وكلُّ هذه من الأمور التي تُضاعَف للعبد في هذا الشهر . ..
أنظره / فضل الصيام ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال أبو حاتم الحافظ ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
إنّ كرام الناس : أسرعهم مودةً ..
وأبطؤهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفضة : يبطئ الإنكسار ؛ ويسرع الإنجبار ..
وإنّ لئام الناس : أبطؤهم مودةً ..
وأسرعهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفخار : يسرع الإنكسار ؛ يبطئ الإنجبار . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 184 ...
ومنها ...
وقال شيخنا محمـد ابـن صــالح الـعثيمين
عليه رَحَمَات اللـہ /
ولضعف الإيمان أسباب منها /
أولاً : الجهل بأسمـــاء الله وصفاتـه ؛ يوجب نقص الإيمان ..
لأن الإنســـان إذا نقصت معرفتــه بأسماء الله وصفاتـه : نقص إيمانــه ..
ثانياً : الإعــراض عن التّفكيـــر فـي آيات الله الكونيـــة والشرعية ..
فإن هذا يسبب : نقص الإيمان ..
أو على الأقل : ركـــوده وعدم نمــوّه ..
ثالثا : فعل المعصيـــة ..
فإنّ للمعصيــة : آثاراً عظيمة على القلب وعلى الإيمان ..
ولذلك قال النبـي ّصلى الله عليـہ وسلم / لا يزنـي الزانـي حين يزنـي وهو مؤمـــن . ..
الحديث : رواه البخاري ومسلم ..
رابعا : ترك الطاعة ..
فإن ترك الطاعة : سبب لنقــص الإيمان ..
لكـــن إن كانت الطاعــة واجبة وتركها بلا عذر : فهو نقص يلام عليــه ويعاقب ..
وإن كانت الطاعة غيـــر واجبة أو واجبة لكن تركها بعــذر : فإنــه نقص لا يلام عليــه . ..
أنظره / مجمــو؏ الفتاوى ج 01 ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله
فاعلم أنّ قحطها : مِن قسوة القلب ..
وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 347 ...
ومن المسائل والدرر المفيدة النيّرة ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
كل قيام لا ينهى عن الفحشاء و المنكر : لا يزيده صاحبه إلا بُعدًا ..
وكل صيام لا يُصان عن قول الزور والعمل به : لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 174 ...
ومنها ...
قال بعض الحكماء /
إياك والمشي : في غير أدب ..
والضحك : من غير سبب . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبليّ عليه رَحَمَات الله ج 02 ورقة / 223 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
وشهر رمضان بين الشهور : كيُوسف بينَ إخوته ..
فَكَمَا أن يُوسف أحب الأولاد إلى يعقوب :
كذلكَ رمضَان أحب الشُّهور إلى علام الغيوب . ..
أنظره / بستان الواعظين ورقة / 230 ...
ومنها ...
وقال العلاَّمـةُ أحمد النجمـيّ عليه رَحَمَات الله /
وينبغي للمسلم أن يغتنم أيَّام رمضان فإنَّها أيَّام الغنائم ، وفيها فضائلُ عظيمةٌ وأجرٌ كبيرٌ ، وهو أجر الصِّيام ، وأجر القيام ، وأجر الصدقة، وأجر التعليم ، وأجر الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وكلُّ هذه من الأمور التي تُضاعَف للعبد في هذا الشهر . ..
أنظره / فضل الصيام ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال أبو حاتم الحافظ ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
إنّ كرام الناس : أسرعهم مودةً ..
وأبطؤهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفضة : يبطئ الإنكسار ؛ ويسرع الإنجبار ..
وإنّ لئام الناس : أبطؤهم مودةً ..
وأسرعهم : عداوةً ..
مثل الكوب من الفخار : يسرع الإنكسار ؛ يبطئ الإنجبار . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 184 ...
ومنها ...
وقال شيخنا محمـد ابـن صــالح الـعثيمين
عليه رَحَمَات اللـہ /
ولضعف الإيمان أسباب منها /
أولاً : الجهل بأسمـــاء الله وصفاتـه ؛ يوجب نقص الإيمان ..
لأن الإنســـان إذا نقصت معرفتــه بأسماء الله وصفاتـه : نقص إيمانــه ..
ثانياً : الإعــراض عن التّفكيـــر فـي آيات الله الكونيـــة والشرعية ..
فإن هذا يسبب : نقص الإيمان ..
أو على الأقل : ركـــوده وعدم نمــوّه ..
ثالثا : فعل المعصيـــة ..
فإنّ للمعصيــة : آثاراً عظيمة على القلب وعلى الإيمان ..
ولذلك قال النبـي ّصلى الله عليـہ وسلم / لا يزنـي الزانـي حين يزنـي وهو مؤمـــن . ..
الحديث : رواه البخاري ومسلم ..
رابعا : ترك الطاعة ..
فإن ترك الطاعة : سبب لنقــص الإيمان ..
لكـــن إن كانت الطاعــة واجبة وتركها بلا عذر : فهو نقص يلام عليــه ويعاقب ..
وإن كانت الطاعة غيـــر واجبة أو واجبة لكن تركها بعــذر : فإنــه نقص لا يلام عليــه . ..
أنظره / مجمــو؏ الفتاوى ج 01 ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله
فاعلم أنّ قحطها : مِن قسوة القلب ..
وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 347 ...