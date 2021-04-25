من درر السلف....الحلقة رقم 310

الحمد لله ...ومن الدرر والمسائل المفيدة ...ومنها ...و قال الإمام العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ) ..إن جهنم : هي أقبح مستقر وأقبح مقام ..وإن الدنيا : هي مطية الآخرة ..فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..وإن ملازمة العذاب في الآخرة : على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا ..فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب ذلك الملازمة ..فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ..وأن يجتنب كل موطن : تلحقه فيه الملامة ..وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ..ويلازم مجالس : الطاعة والسنة ..وأن يسرع بالتوبة :مفارقاً الذنوب ..وألاّ يصر على شيء : من القبائح والعيوب ..وأن يكون سريع الرجوع إلى الله : ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..جعلنا منهم أجمعين آمين .. اهـ . ..أنظره / تفسير إبن باديس ج 02 ورقة / 99 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا فاتنا الخَلاصُ : فلا يفوتنا الإعتراف والندم والإستغفار ..ولا نجمع بين ذنبين : ذنب المعصية ..وذنب : إستحلالها فيجمع الله علينا خزيين وضِعفين من العذاب ..ونعوذ بالله من ذلك ولنكن كـ : { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } . ..أنظره /التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 152 ...ومنها ...وقال أيضاً /أصنَافُ الحمق أكثر من أصنَافِ التَمر . ..أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...ومنها ...وقال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في كلمةٍ في جرحِ الرجل وتعديله وهي كلمة حق /كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟؟؟فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟؟؟وجوابه :أن البدعة على ضربين :فبدعة صغرى : كغلو التشيع ..أو كالتشيع : بلا غلو ولا تحرف ..فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ..فلو رُدَّ حديث هؤلاء : لذهب جملة من الآثار النبوية ..وهذه مفسدة : بينة ..ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ..والحط على : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ..والدعاء : إلى ذلك ..فهذا النوع : لا يحتج بهم ولا كرامة . ..أنظره / ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 01 ورقة / 05 - 06 ...