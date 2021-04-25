من درر السلف....الحلقة رقم 310

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,536
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل المفيدة ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ) ..
إن جهنم : هي أقبح مستقر وأقبح مقام ..
وإن الدنيا : هي مطية الآخرة ..
فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..
وإن ملازمة العذاب في الآخرة : على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا ..
فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..
ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب ذلك الملازمة ..
فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ..
وأن يجتنب كل موطن : تلحقه فيه الملامة ..
وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ..
ويلازم مجالس : الطاعة والسنة ..
وأن يسرع بالتوبة :مفارقاً الذنوب ..
وألاّ يصر على شيء : من القبائح والعيوب ..
وأن يكون سريع الرجوع إلى الله : ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..
جعلنا منهم أجمعين آمين .. اهـ . ..
🥀 أنظره / تفسير إبن باديس ج 02 ورقة / 99 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا فاتنا الخَلاصُ : فلا يفوتنا الإعتراف والندم والإستغفار ..
ولا نجمع بين ذنبين : ذنب المعصية ..
وذنب : إستحلالها فيجمع الله علينا خزيين وضِعفين من العذاب ..
ونعوذ بالله من ذلك ولنكن كـ : { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } . ..
🥀 أنظره /التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 152 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أصنَافُ الحمق أكثر من أصنَافِ التَمر . ..
🥀 أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في كلمةٍ في جرحِ الرجل وتعديله وهي كلمة حق /
كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟؟؟
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟؟؟
وجوابه :
أن البدعة على ضربين :
فبدعة صغرى : كغلو التشيع ..
أو كالتشيع : بلا غلو ولا تحرف ..
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ..
فلو رُدَّ حديث هؤلاء : لذهب جملة من الآثار النبوية ..
وهذه مفسدة : بينة ..
ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ..
والحط على : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ..
والدعاء : إلى ذلك ..
فهذا النوع : لا يحتج بهم ولا كرامة . ..
🥀 أنظره / ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 01 ورقة / 05 - 06 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top