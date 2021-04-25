من درر السلف....الحلقة رقم 310

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والمسائل المفيدة ...
ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ) ..
إن جهنم : هي أقبح مستقر وأقبح مقام ..
وإن الدنيا : هي مطية الآخرة ..
فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..
وإن ملازمة العذاب في الآخرة : على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا ..
فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..
ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب ذلك الملازمة ..
فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ..
وأن يجتنب كل موطن : تلحقه فيه الملامة ..
وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ..
ويلازم مجالس : الطاعة والسنة ..
وأن يسرع بالتوبة :مفارقاً الذنوب ..
وألاّ يصر على شيء : من القبائح والعيوب ..
وأن يكون سريع الرجوع إلى الله : ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..
جعلنا منهم أجمعين آمين .. اهـ . ..
أنظره / تفسير إبن باديس ج 02 ورقة / 99 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا فاتنا الخَلاصُ : فلا يفوتنا الإعتراف والندم والإستغفار ..
ولا نجمع بين ذنبين : ذنب المعصية ..
وذنب : إستحلالها فيجمع الله علينا خزيين وضِعفين من العذاب ..
ونعوذ بالله من ذلك ولنكن كـ : { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } . ..
أنظره /التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 152 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أصنَافُ الحمق أكثر من أصنَافِ التَمر . ..
أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في كلمةٍ في جرحِ الرجل وتعديله وهي كلمة حق /
كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟؟؟
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟؟؟
وجوابه :
أن البدعة على ضربين :
فبدعة صغرى : كغلو التشيع ..
أو كالتشيع : بلا غلو ولا تحرف ..
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ..
فلو رُدَّ حديث هؤلاء : لذهب جملة من الآثار النبوية ..
وهذه مفسدة : بينة ..
ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ..
والحط على : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ..
والدعاء : إلى ذلك ..
فهذا النوع : لا يحتج بهم ولا كرامة . ..
أنظره / ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 01 ورقة / 05 - 06 ...
ومن الدرر والمسائل المفيدة ...
ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ) ..
إن جهنم : هي أقبح مستقر وأقبح مقام ..
وإن الدنيا : هي مطية الآخرة ..
فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..
وإن ملازمة العذاب في الآخرة : على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا ..
فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..
ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب ذلك الملازمة ..
فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ..
وأن يجتنب كل موطن : تلحقه فيه الملامة ..
وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ..
ويلازم مجالس : الطاعة والسنة ..
وأن يسرع بالتوبة :مفارقاً الذنوب ..
وألاّ يصر على شيء : من القبائح والعيوب ..
وأن يكون سريع الرجوع إلى الله : ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..
جعلنا منهم أجمعين آمين .. اهـ . ..
أنظره / تفسير إبن باديس ج 02 ورقة / 99 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا فاتنا الخَلاصُ : فلا يفوتنا الإعتراف والندم والإستغفار ..
ولا نجمع بين ذنبين : ذنب المعصية ..
وذنب : إستحلالها فيجمع الله علينا خزيين وضِعفين من العذاب ..
ونعوذ بالله من ذلك ولنكن كـ : { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } . ..
أنظره /التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 152 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أصنَافُ الحمق أكثر من أصنَافِ التَمر . ..
أنظره / الإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله في كلمةٍ في جرحِ الرجل وتعديله وهي كلمة حق /
كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟؟؟
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟؟؟
وجوابه :
أن البدعة على ضربين :
فبدعة صغرى : كغلو التشيع ..
أو كالتشيع : بلا غلو ولا تحرف ..
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ..
فلو رُدَّ حديث هؤلاء : لذهب جملة من الآثار النبوية ..
وهذه مفسدة : بينة ..
ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه ..
والحط على : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ..
والدعاء : إلى ذلك ..
فهذا النوع : لا يحتج بهم ولا كرامة . ..
أنظره / ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 01 ورقة / 05 - 06 ...