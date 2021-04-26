من درر السلف...الحلقة رقم 312

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر والمفيد ...ومنها ...( الإيمان في القلب ) ..قال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن تعالى /هذِهِ الكَلِمَة : كثيرًا ما يقولُها بعضَ الجُهَّال أو المُغَالِطِين ..وهيَ كَلِمَة حق : يُرَادُ بها باطل ..لِأنَّ قائلها : يُرِيدُ تبرير ما هُوَ عليه مِن المعاصي ..لِأنَّهُ يَزْعُم أنَّهُ يكفي الإيمان الذي في القلب : عن عمَلِ الطاعات ؛ و ترك المُحرَّمات ..و هذهِ مُغَالَطَة : مكشُوفَة ..فَإنَّ الإيمان : ليْسَ في القلب فقط ..بلِ الإيمان كما عَرَّفَهُ أهل السُنَّة و الجماعة /قَوْلٌ باللسان ..واعتِقَادٌ بالقلب ..و عَمَلٌ بالجَوَارِح . ..أنظره / المُنْتَقَى ج 02 ورقة / 11 - 12 ...منها ...و قال أيضاً /يعتقد كثير من الناس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : هو الذي يسقي من ماء ذلك الحوض ..لذا نسمع و نقرأ في دعائهم : واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا .. .وهذا الإعتقاد خطأ لأسباب :الأولى / عدم ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض ..الثانية / ثبت في الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : من ورد الحوض شرب منه ..فعلق الشرب في الحديث على وُرُودِه ؛ وليس على سُقْيا النبيّ صلى الله عليه وسلم له ..الثالثة / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عدد آنيته بعدد نجوم السماء ؛ وهذا يُشير إلى أن كل من يرده يشرب بنفسه . ..أنظره / شرح العقيدة الطحاوية ، شريط رقم 14ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا ؛ وأنها ليست بشيء ..وأنها مزرعة : للآخرة ..فانظر ماذا زرعت فيها : لآخرتك . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...ومنها ...وقال أيضاً /يجب على من عـليه نظّارة تمنعه مـن وصول أنفه إلى مكان السجود : أن يـنزعها فـي حال السجـود . ..أنظره / مجموع فــتاوى ج 13 ورقة / 186 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /ومن آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته ..ويرفعه : بالحمد ..وأن يغطي وجهه : لئلا يبدو من فِيه أو أنفِه ما يؤذي جليسه ..ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا : يتضرر بذلك . ..أتظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 602 ...