من درر السلف...الحلقة رقم 312

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر والمفيد ...

🥀🥀 ومنها ...
( الإيمان في القلب ) ..
قال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن تعالى /
هذِهِ الكَلِمَة : كثيرًا ما يقولُها بعضَ الجُهَّال أو المُغَالِطِين ..
وهيَ كَلِمَة حق : يُرَادُ بها باطل ..
لِأنَّ قائلها : يُرِيدُ تبرير ما هُوَ عليه مِن المعاصي ..
لِأنَّهُ يَزْعُم أنَّهُ يكفي الإيمان الذي في القلب : عن عمَلِ الطاعات ؛ و ترك المُحرَّمات ..
و هذهِ مُغَالَطَة : مكشُوفَة ..
فَإنَّ الإيمان : ليْسَ في القلب فقط ..
بلِ الإيمان كما عَرَّفَهُ أهل السُنَّة و الجماعة /
قَوْلٌ باللسان ..
واعتِقَادٌ بالقلب ..
و عَمَلٌ بالجَوَارِح . ..
🥀 أنظره / المُنْتَقَى ج 02 ورقة / 11 - 12 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
و قال أيضاً /
يعتقد كثير من الناس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : هو الذي يسقي من ماء ذلك الحوض ..
لذا نسمع و نقرأ في دعائهم : واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا .. .
وهذا الإعتقاد خطأ لأسباب :
الأولى / عدم ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض ..
الثانية / ثبت في الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : من ورد الحوض شرب منه ..
فعلق الشرب في الحديث على وُرُودِه ؛ وليس على سُقْيا النبيّ صلى الله عليه وسلم له ..
الثالثة / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عدد آنيته بعدد نجوم السماء ؛ وهذا يُشير إلى أن كل من يرده يشرب بنفسه . ..
أنظره / شرح العقيدة الطحاوية ، شريط رقم 14

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا ؛ وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا زرعت فيها : لآخرتك . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
يجب على من عـليه نظّارة تمنعه مـن وصول أنفه إلى مكان السجود : أن يـنزعها فـي حال السجـود . ..
🥀 أنظره / مجموع فــتاوى ج 13 ورقة / 186 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
ومن آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته ..
ويرفعه : بالحمد ..
وأن يغطي وجهه : لئلا يبدو من فِيه أو أنفِه ما يؤذي جليسه ..
ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا : يتضرر بذلك . ..
🥀 أتظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 602 ... 🌾🌾🌾
 
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