من درر السلف...الحلقة رقم 312

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر والمفيد ...
ومنها ...
( الإيمان في القلب ) ..
قال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن تعالى /
هذِهِ الكَلِمَة : كثيرًا ما يقولُها بعضَ الجُهَّال أو المُغَالِطِين ..
وهيَ كَلِمَة حق : يُرَادُ بها باطل ..
لِأنَّ قائلها : يُرِيدُ تبرير ما هُوَ عليه مِن المعاصي ..
لِأنَّهُ يَزْعُم أنَّهُ يكفي الإيمان الذي في القلب : عن عمَلِ الطاعات ؛ و ترك المُحرَّمات ..
و هذهِ مُغَالَطَة : مكشُوفَة ..
فَإنَّ الإيمان : ليْسَ في القلب فقط ..
بلِ الإيمان كما عَرَّفَهُ أهل السُنَّة و الجماعة /
قَوْلٌ باللسان ..
واعتِقَادٌ بالقلب ..
و عَمَلٌ بالجَوَارِح . ..
أنظره / المُنْتَقَى ج 02 ورقة / 11 - 12 ...
منها ...
و قال أيضاً /
يعتقد كثير من الناس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : هو الذي يسقي من ماء ذلك الحوض ..
لذا نسمع و نقرأ في دعائهم : واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا .. .
وهذا الإعتقاد خطأ لأسباب :
الأولى / عدم ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض ..
الثانية / ثبت في الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : من ورد الحوض شرب منه ..
فعلق الشرب في الحديث على وُرُودِه ؛ وليس على سُقْيا النبيّ صلى الله عليه وسلم له ..
الثالثة / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عدد آنيته بعدد نجوم السماء ؛ وهذا يُشير إلى أن كل من يرده يشرب بنفسه . ..
أنظره / شرح العقيدة الطحاوية ، شريط رقم 14
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا ؛ وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا زرعت فيها : لآخرتك . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يجب على من عـليه نظّارة تمنعه مـن وصول أنفه إلى مكان السجود : أن يـنزعها فـي حال السجـود . ..
أنظره / مجموع فــتاوى ج 13 ورقة / 186 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
ومن آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته ..
ويرفعه : بالحمد ..
وأن يغطي وجهه : لئلا يبدو من فِيه أو أنفِه ما يؤذي جليسه ..
ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا : يتضرر بذلك . ..
أتظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 602 ...
ومن الفوائد والدرر والمفيد ...
ومنها ...
( الإيمان في القلب ) ..
قال شيخنا العلاّمة صالح الفوزان حفظه الرحمن تعالى /
هذِهِ الكَلِمَة : كثيرًا ما يقولُها بعضَ الجُهَّال أو المُغَالِطِين ..
وهيَ كَلِمَة حق : يُرَادُ بها باطل ..
لِأنَّ قائلها : يُرِيدُ تبرير ما هُوَ عليه مِن المعاصي ..
لِأنَّهُ يَزْعُم أنَّهُ يكفي الإيمان الذي في القلب : عن عمَلِ الطاعات ؛ و ترك المُحرَّمات ..
و هذهِ مُغَالَطَة : مكشُوفَة ..
فَإنَّ الإيمان : ليْسَ في القلب فقط ..
بلِ الإيمان كما عَرَّفَهُ أهل السُنَّة و الجماعة /
قَوْلٌ باللسان ..
واعتِقَادٌ بالقلب ..
و عَمَلٌ بالجَوَارِح . ..
أنظره / المُنْتَقَى ج 02 ورقة / 11 - 12 ...
منها ...
و قال أيضاً /
يعتقد كثير من الناس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : هو الذي يسقي من ماء ذلك الحوض ..
لذا نسمع و نقرأ في دعائهم : واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا .. .
وهذا الإعتقاد خطأ لأسباب :
الأولى / عدم ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض ..
الثانية / ثبت في الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : من ورد الحوض شرب منه ..
فعلق الشرب في الحديث على وُرُودِه ؛ وليس على سُقْيا النبيّ صلى الله عليه وسلم له ..
الثالثة / أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عدد آنيته بعدد نجوم السماء ؛ وهذا يُشير إلى أن كل من يرده يشرب بنفسه . ..
أنظره / شرح العقيدة الطحاوية ، شريط رقم 14
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا ؛ وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا زرعت فيها : لآخرتك . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يجب على من عـليه نظّارة تمنعه مـن وصول أنفه إلى مكان السجود : أن يـنزعها فـي حال السجـود . ..
أنظره / مجموع فــتاوى ج 13 ورقة / 186 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
ومن آداب العاطس : أن يخفض بالعطس صوته ..
ويرفعه : بالحمد ..
وأن يغطي وجهه : لئلا يبدو من فِيه أو أنفِه ما يؤذي جليسه ..
ولا يلوي عنقه يميناً ولا شمالاً لئلا : يتضرر بذلك . ..
أتظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 602 ...