من درر السلف....313

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَإِنَّ النَّفْسَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْغَالِبِ : تَتَرَنَّمُ بِهِ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَرَنَّمْ بِالْقُرْآنِ : تَرَنَّمَ بِالشِّعْرِ ..
وَسَمَاعُ الْقُرْآنِ : هُوَ سَمَاعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَالِمِينَ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ..
وَهَذَا السَّمَاعُ : هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اجْتَمَعُوا : أَمَرُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 533 ...
ومنها ...
و قال الحافظ الإمام أبو الفرج بن الجوزيّ
عليه رَحَمَات الله /
رأيت كثيراً من الناس يتحرزون من رَشاش نجاسةٍ ولايتحاشَوْنَ : من غِيبةٍ ..
ويتهجَّدون بالليل : ويؤخِّرون الفريضةَ عن الوقتِ في أشياءَ يطول عدُها من حِفظِ فروعٍ وتضييع أصولٍ ..
فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين : العادةُ غَلَبَةُ الهوى في تحصيل المطلوبِ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 290 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما الجاهل المقلد : فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله ..
فإنه : كنباح الكلب ..
فلا تجعل للكلب عندك : قدرًا أن ترد عليه كلما نبح عليك ..
ودعه يفرح : بنابحه ..
وأفرح أنت : بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدىٰ ..
واجعل الإعراض عنه من بعض : شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ج 03 ورقة / 1158 ...
ومنها ...
قال شيخنا الإمام مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله /
فمن الناس من لايرفع رأساً : إلى تحسين الصوت بالقرآن ..
ومن الناس من يغلو : كعبد الباسط ؛ فإذا سمعته يقرأ وأنت بعيد لاتدري أهذه أغنية أم هي قراءة قرآن . ..
أنظره / قمع المعاند ورقة / 435 ...
ومنها ...
وسئل عليه رَحَمَات الله أيضاً عن الطريقه الصحيحه لحفظ القرآن فمما قاله /
وكذلك الأخذ من المشايخ والحفظ على أيديهم : فإن لم تجد فأنصح باقتناء أشرطه القراء المتقنين الذين يقرءون قراءة سليمة ؛ ولايمططون كما يصنع عبد الباسط . ..
أنظره / تحفة المجيب ورقة / 157 ...
ومنها ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ذهب إلى إيران ( أي : عبد الباسط ) أذن وقال في أذانه : أشهد أن عليًّا وليّ الله ..
يعمل : بالبدعة النكرة ولايبالي . ..
أنظره / المخرج من الفتنة ورقة / 20 ...
ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَإِنَّ النَّفْسَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْغَالِبِ : تَتَرَنَّمُ بِهِ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَرَنَّمْ بِالْقُرْآنِ : تَرَنَّمَ بِالشِّعْرِ ..
وَسَمَاعُ الْقُرْآنِ : هُوَ سَمَاعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَالِمِينَ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ..
وَهَذَا السَّمَاعُ : هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اجْتَمَعُوا : أَمَرُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ . ..
أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 533 ...
ومنها ...
و قال الحافظ الإمام أبو الفرج بن الجوزيّ
عليه رَحَمَات الله /
رأيت كثيراً من الناس يتحرزون من رَشاش نجاسةٍ ولايتحاشَوْنَ : من غِيبةٍ ..
ويتهجَّدون بالليل : ويؤخِّرون الفريضةَ عن الوقتِ في أشياءَ يطول عدُها من حِفظِ فروعٍ وتضييع أصولٍ ..
فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين : العادةُ غَلَبَةُ الهوى في تحصيل المطلوبِ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 290 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما الجاهل المقلد : فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله ..
فإنه : كنباح الكلب ..
فلا تجعل للكلب عندك : قدرًا أن ترد عليه كلما نبح عليك ..
ودعه يفرح : بنابحه ..
وأفرح أنت : بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدىٰ ..
واجعل الإعراض عنه من بعض : شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك . ..
أنظره / الصواعق المرسلة ج 03 ورقة / 1158 ...
ومنها ...
قال شيخنا الإمام مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله /
فمن الناس من لايرفع رأساً : إلى تحسين الصوت بالقرآن ..
ومن الناس من يغلو : كعبد الباسط ؛ فإذا سمعته يقرأ وأنت بعيد لاتدري أهذه أغنية أم هي قراءة قرآن . ..
أنظره / قمع المعاند ورقة / 435 ...
ومنها ...
وسئل عليه رَحَمَات الله أيضاً عن الطريقه الصحيحه لحفظ القرآن فمما قاله /
وكذلك الأخذ من المشايخ والحفظ على أيديهم : فإن لم تجد فأنصح باقتناء أشرطه القراء المتقنين الذين يقرءون قراءة سليمة ؛ ولايمططون كما يصنع عبد الباسط . ..
أنظره / تحفة المجيب ورقة / 157 ...
ومنها ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ذهب إلى إيران ( أي : عبد الباسط ) أذن وقال في أذانه : أشهد أن عليًّا وليّ الله ..
يعمل : بالبدعة النكرة ولايبالي . ..
أنظره / المخرج من الفتنة ورقة / 20 ...