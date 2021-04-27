من درر السلف....313

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,573
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /
فَإِنَّ النَّفْسَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْغَالِبِ : تَتَرَنَّمُ بِهِ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَرَنَّمْ بِالْقُرْآنِ : تَرَنَّمَ بِالشِّعْرِ ..
وَسَمَاعُ الْقُرْآنِ : هُوَ سَمَاعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَالِمِينَ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ..
وَهَذَا السَّمَاعُ : هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ ..
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اجْتَمَعُوا : أَمَرُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 533 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ الإمام أبو الفرج بن الجوزيّ
عليه رَحَمَات الله /
رأيت كثيراً من الناس يتحرزون من رَشاش نجاسةٍ ولايتحاشَوْنَ : من غِيبةٍ ..
ويتهجَّدون بالليل : ويؤخِّرون الفريضةَ عن الوقتِ في أشياءَ يطول عدُها من حِفظِ فروعٍ وتضييع أصولٍ ..
فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين : العادةُ غَلَبَةُ الهوى في تحصيل المطلوبِ . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 290 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما الجاهل المقلد : فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله ..
فإنه : كنباح الكلب ..
فلا تجعل للكلب عندك : قدرًا أن ترد عليه كلما نبح عليك ..
ودعه يفرح : بنابحه ..
وأفرح أنت : بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدىٰ ..
واجعل الإعراض عنه من بعض : شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك . ..
🥀 أنظره / الصواعق المرسلة ج 03 ورقة / 1158 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الإمام مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله /
فمن الناس من لايرفع رأساً : إلى تحسين الصوت بالقرآن ..
ومن الناس من يغلو : كعبد الباسط ؛ فإذا سمعته يقرأ وأنت بعيد لاتدري أهذه أغنية أم هي قراءة قرآن . ..
🥀 أنظره / قمع المعاند ورقة / 435 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وسئل عليه رَحَمَات الله أيضاً عن الطريقه الصحيحه لحفظ القرآن فمما قاله /
وكذلك الأخذ من المشايخ والحفظ على أيديهم : فإن لم تجد فأنصح باقتناء أشرطه القراء المتقنين الذين يقرءون قراءة سليمة ؛ ولايمططون كما يصنع عبد الباسط . ..
🥀 أنظره / تحفة المجيب ورقة / 157 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ذهب إلى إيران ( أي : عبد الباسط ) أذن وقال في أذانه : أشهد أن عليًّا وليّ الله ..
يعمل : بالبدعة النكرة ولايبالي . ..
🥀 أنظره / المخرج من الفتنة ورقة / 20 ... 🌾🌾🌾
 
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