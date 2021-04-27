من درر السلف....313

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...منها ...قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى /فَإِنَّ النَّفْسَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْغَالِبِ : تَتَرَنَّمُ بِهِ ..فَمَنْ لَمْ يَتَرَنَّمْ بِالْقُرْآنِ : تَرَنَّمَ بِالشِّعْرِ ..وَسَمَاعُ الْقُرْآنِ : هُوَ سَمَاعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَالِمِينَ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ..وَهَذَا السَّمَاعُ : هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ ..وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اجْتَمَعُوا : أَمَرُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ . ..أنظرهُ / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 533 ...ومنها ...و قال الحافظ الإمام أبو الفرج بن الجوزيّعليه رَحَمَات الله /رأيت كثيراً من الناس يتحرزون من رَشاش نجاسةٍ ولايتحاشَوْنَ : من غِيبةٍ ..ويتهجَّدون بالليل : ويؤخِّرون الفريضةَ عن الوقتِ في أشياءَ يطول عدُها من حِفظِ فروعٍ وتضييع أصولٍ ..فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين : العادةُ غَلَبَةُ الهوى في تحصيل المطلوبِ . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 290 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /أما الجاهل المقلد : فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله ..فإنه : كنباح الكلب ..فلا تجعل للكلب عندك : قدرًا أن ترد عليه كلما نبح عليك ..ودعه يفرح : بنابحه ..وأفرح أنت : بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدىٰ ..واجعل الإعراض عنه من بعض : شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك . ..أنظره / الصواعق المرسلة ج 03 ورقة / 1158 ...ومنها ...قال شيخنا الإمام مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله /فمن الناس من لايرفع رأساً : إلى تحسين الصوت بالقرآن ..ومن الناس من يغلو : كعبد الباسط ؛ فإذا سمعته يقرأ وأنت بعيد لاتدري أهذه أغنية أم هي قراءة قرآن . ..أنظره / قمع المعاند ورقة / 435 ...ومنها ...وسئل عليه رَحَمَات الله أيضاً عن الطريقه الصحيحه لحفظ القرآن فمما قاله /وكذلك الأخذ من المشايخ والحفظ على أيديهم : فإن لم تجد فأنصح باقتناء أشرطه القراء المتقنين الذين يقرءون قراءة سليمة ؛ ولايمططون كما يصنع عبد الباسط . ..أنظره / تحفة المجيب ورقة / 157 ...ومنها ...و قال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ذهب إلى إيران ( أي : عبد الباسط ) أذن وقال في أذانه : أشهد أن عليًّا وليّ الله ..يعمل : بالبدعة النكرة ولايبالي . ..أنظره / المخرج من الفتنة ورقة / 20 ...