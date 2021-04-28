من درر السلف....الحلقة 314

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 14,588
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن المستفيد من الدرر ...
ومنها ...
قَـال العَلّامَة الإمام السِّعْدِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..
وخطره : خطير ..
أرأيت لو كان لك بستان فَنمَّيته حتى استتمت أشجاره ؛؟وأينعت ثماره ؛ وتزخرفت زروعه وأزهاره ؛ ثم أهملته فلم تحفظه ولم تَسقِه ولم تُنَقِّه من الآفات ؛ وتعده للنموِّ في كل الأوقات : أليس هذا من أعظم الجهل والحمق ؟؟؟
فكيف تهمل : أولادك الذين هم فِلذة كبدك ..
وثمرة : فؤادك ..
ونسخة : روحك ..
والقائمون : مقامك حياً وميتاً ..
الذين بسعادتهم : تتم سعادتك ..
وبفلاحهم ونجاحهم : تدرَك به خيراً كثيراً ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴾ . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 154 - 155 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعمة الله على العبد : أن يُقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ..
ويأمرونه : بالمعروف ..
وينهونه : عن المنكر ..
ويسعون : في سعادته وفلاحه ..
ثم من تمام هذه النعمة أن يُوفّق : لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ . ..
أنظره / مجموع مؤلفاته ابن السعدي ج 06 ورقة / 323 ...
ومنها ...
و قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً زوجاً لابنتك : كيف يعاملها ؟؟؟
فهل ترضى أن يعاملها : بالجفاء والقسوة ؟؟؟
الجواب / لا ..
إذاً : لا ترضى أن تُعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعَامَل به ابنتك ..
وهذه قاعدة : ينبغي أن يعرفها كل إنسان . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 381 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنّ النبيّ صلىٰ الله عليه وسلم جعل الحزن : مما يستعاذ منه ..
وذلك لأنّ الحزن : يضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلىٰ الشيطان : من حزن المؤمن ..
قال تعالىٰ : { إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا } ..
فالحزن : مرض من أمراض القلب ..
يمنعه : من نهوضه وسيره وتشميره ..
والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلىٰ العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما . ..
أنظره / طريق الهجرتين ج 01 ورقة / 279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الباطِل كلما ظَهرَ فساده وَبطلانه : أَسفَر وَجّهَ الحَقّ وَاستَنارت معالمهُ ..
و وَضحت : سُبله ..
وَتَقَررت : بَراهينه ..
فگسر : الباطل و دَحض حُجَجِهِ ..
وَإقامة الدَليل عَلى بطلانِه : من أَدلة الحَق و بَراهينِه . ..
أنظره / طَرِيقّ الهجرَتين ج 01 ورقة / 308 ...
ومن المستفيد من الدرر ...
ومنها ...
قَـال العَلّامَة الإمام السِّعْدِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..
وخطره : خطير ..
أرأيت لو كان لك بستان فَنمَّيته حتى استتمت أشجاره ؛؟وأينعت ثماره ؛ وتزخرفت زروعه وأزهاره ؛ ثم أهملته فلم تحفظه ولم تَسقِه ولم تُنَقِّه من الآفات ؛ وتعده للنموِّ في كل الأوقات : أليس هذا من أعظم الجهل والحمق ؟؟؟
فكيف تهمل : أولادك الذين هم فِلذة كبدك ..
وثمرة : فؤادك ..
ونسخة : روحك ..
والقائمون : مقامك حياً وميتاً ..
الذين بسعادتهم : تتم سعادتك ..
وبفلاحهم ونجاحهم : تدرَك به خيراً كثيراً ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴾ . ..
أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 154 - 155 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعمة الله على العبد : أن يُقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ..
ويأمرونه : بالمعروف ..
وينهونه : عن المنكر ..
ويسعون : في سعادته وفلاحه ..
ثم من تمام هذه النعمة أن يُوفّق : لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ . ..
أنظره / مجموع مؤلفاته ابن السعدي ج 06 ورقة / 323 ...
ومنها ...
و قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً زوجاً لابنتك : كيف يعاملها ؟؟؟
فهل ترضى أن يعاملها : بالجفاء والقسوة ؟؟؟
الجواب / لا ..
إذاً : لا ترضى أن تُعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعَامَل به ابنتك ..
وهذه قاعدة : ينبغي أن يعرفها كل إنسان . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 381 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنّ النبيّ صلىٰ الله عليه وسلم جعل الحزن : مما يستعاذ منه ..
وذلك لأنّ الحزن : يضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلىٰ الشيطان : من حزن المؤمن ..
قال تعالىٰ : { إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا } ..
فالحزن : مرض من أمراض القلب ..
يمنعه : من نهوضه وسيره وتشميره ..
والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلىٰ العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما . ..
أنظره / طريق الهجرتين ج 01 ورقة / 279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الباطِل كلما ظَهرَ فساده وَبطلانه : أَسفَر وَجّهَ الحَقّ وَاستَنارت معالمهُ ..
و وَضحت : سُبله ..
وَتَقَررت : بَراهينه ..
فگسر : الباطل و دَحض حُجَجِهِ ..
وَإقامة الدَليل عَلى بطلانِه : من أَدلة الحَق و بَراهينِه . ..
أنظره / طَرِيقّ الهجرَتين ج 01 ورقة / 308 ...