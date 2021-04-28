من درر السلف....الحلقة 314

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,588
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قَـال العَلّامَة الإمام السِّعْدِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..
وخطره : خطير ..
أرأيت لو كان لك بستان فَنمَّيته حتى استتمت أشجاره ؛؟وأينعت ثماره ؛ وتزخرفت زروعه وأزهاره ؛ ثم أهملته فلم تحفظه ولم تَسقِه ولم تُنَقِّه من الآفات ؛ وتعده للنموِّ في كل الأوقات : أليس هذا من أعظم الجهل والحمق ؟؟؟
فكيف تهمل : أولادك الذين هم فِلذة كبدك ..
وثمرة : فؤادك ..
ونسخة : روحك ..
والقائمون : مقامك حياً وميتاً ..
الذين بسعادتهم : تتم سعادتك ..
وبفلاحهم ونجاحهم : تدرَك به خيراً كثيراً ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴾ . ..
🥀أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 154 - 155 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من نعمة الله على العبد : أن يُقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ..
ويأمرونه : بالمعروف ..
وينهونه : عن المنكر ..
ويسعون : في سعادته وفلاحه ..
ثم من تمام هذه النعمة أن يُوفّق : لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ . ..
🥀 أنظره / مجموع مؤلفاته ابن السعدي ج 06 ورقة / 323 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً زوجاً لابنتك : كيف يعاملها ؟؟؟
فهل ترضى أن يعاملها : بالجفاء والقسوة ؟؟؟
الجواب / لا ..
إذاً : لا ترضى أن تُعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعَامَل به ابنتك ..
وهذه قاعدة : ينبغي أن يعرفها كل إنسان . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 381 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنّ النبيّ صلىٰ الله عليه وسلم جعل الحزن : مما يستعاذ منه ..
وذلك لأنّ الحزن : يضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلىٰ الشيطان : من حزن المؤمن ..
قال تعالىٰ : { إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا } ..
فالحزن : مرض من أمراض القلب ..
يمنعه : من نهوضه وسيره وتشميره ..
والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلىٰ العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ج 01 ورقة / 279 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الباطِل كلما ظَهرَ فساده وَبطلانه : أَسفَر وَجّهَ الحَقّ وَاستَنارت معالمهُ ..
و وَضحت : سُبله ..
وَتَقَررت : بَراهينه ..
فگسر : الباطل و دَحض حُجَجِهِ ..
وَإقامة الدَليل عَلى بطلانِه : من أَدلة الحَق و بَراهينِه . ..
🥀 أنظره / طَرِيقّ الهجرَتين ج 01 ورقة / 308 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top