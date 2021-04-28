من درر السلف....الحلقة 314

الحمد لله ...ومن المستفيد من الدرر ...ومنها ...قَـال العَلّامَة الإمام السِّعْدِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أما إهمال الأولاد : فضرره كبير ..وخطره : خطير ..أرأيت لو كان لك بستان فَنمَّيته حتى استتمت أشجاره ؛؟وأينعت ثماره ؛ وتزخرفت زروعه وأزهاره ؛ ثم أهملته فلم تحفظه ولم تَسقِه ولم تُنَقِّه من الآفات ؛ وتعده للنموِّ في كل الأوقات : أليس هذا من أعظم الجهل والحمق ؟؟؟فكيف تهمل : أولادك الذين هم فِلذة كبدك ..وثمرة : فؤادك ..ونسخة : روحك ..والقائمون : مقامك حياً وميتاً ..الذين بسعادتهم : تتم سعادتك ..وبفلاحهم ونجاحهم : تدرَك به خيراً كثيراً ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴾ . ..أنظره / بهجة قلوب الأبرار ورقة / 154 - 155 ...ومنها ...وقال أيضاً /من نعمة الله على العبد : أن يُقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ..ويأمرونه : بالمعروف ..وينهونه : عن المنكر ..ويسعون : في سعادته وفلاحه ..ثم من تمام هذه النعمة أن يُوفّق : لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ . ..أنظره / مجموع مؤلفاته ابن السعدي ج 06 ورقة / 323 ...ومنها ...و قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً زوجاً لابنتك : كيف يعاملها ؟؟؟فهل ترضى أن يعاملها : بالجفاء والقسوة ؟؟؟الجواب / لا ..إذاً : لا ترضى أن تُعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعَامَل به ابنتك ..وهذه قاعدة : ينبغي أن يعرفها كل إنسان . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 12 ورقة / 381 ...ومنها ...و قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنّ النبيّ صلىٰ الله عليه وسلم جعل الحزن : مما يستعاذ منه ..وذلك لأنّ الحزن : يضعف القلب ..ويوهن : العزم ..ويضر : الإرادة ..ولا شيء أحب إلىٰ الشيطان : من حزن المؤمن ..قال تعالىٰ : { إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا } ..فالحزن : مرض من أمراض القلب ..يمنعه : من نهوضه وسيره وتشميره ..والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلىٰ العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما . ..أنظره / طريق الهجرتين ج 01 ورقة / 279 ...ومنها ...وقال أيضاً /الباطِل كلما ظَهرَ فساده وَبطلانه : أَسفَر وَجّهَ الحَقّ وَاستَنارت معالمهُ ..و وَضحت : سُبله ..وَتَقَررت : بَراهينه ..فگسر : الباطل و دَحض حُجَجِهِ ..وَإقامة الدَليل عَلى بطلانِه : من أَدلة الحَق و بَراهينِه . ..أنظره / طَرِيقّ الهجرَتين ج 01 ورقة / 308 ...