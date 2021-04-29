من درر السلف....الحلقة رقم 315

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والدرر ...
ومنها ...
ذكر الحافظ ابن عبدُ البّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله عن عمر بن عبد العزيز عليه رَحَمَات الله أنه قال /
قائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه : أفلس يوم القيامة . ..
أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 443 ...
ومنها ...
و قالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله /
فَالنَّصَارَى يَفْرَحُونَ بِمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْلُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُوَافِقُ دِينَهُمْ وَيُشَابِهُونَهُمْ فِيهِ ..
وَيُحِبُّونَ : أَنْ يَقْوَى ذَلِكَ وَيَكْثُرَ ..
وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجْعَلُوا رُهْبَانَهُمْ مِثْلَ عُبَّادِ الْمُسْلِمِينَ وَقِسِّيسِيهِمْ : مِثْلَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ويضاهئون الْمُسْلِمِينَ ..
فَإِنَّ عُقَلَاءَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ : صِحَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ..
بَلْ يَقُولُونَ : هَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ؛ وَهَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يَسْهُلُ : إظْهَارُ الْإِسْلَامِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ ..
فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى : كَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ..
بَلْ يُسَمُّونَ الْمِلَلَ : مَذَاهِبَ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَذَاهِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ : دِينُهُمْ وَاحِدٌ ..
وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وُسْعِهِ : كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 27 ورقة / 462 ...
ومنها ...
قال الشيخ الإمام عبد السلام ابن برجس عليه رَحَمَات الله /
وقد بُلينا في هذا الزمن بشرذمةٍ قليلةٍ ولله الحمد : يقرؤون كتاباً أو كتابين ..
ويحفظون : مسألة أو مسألتين ..
ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب : يصبحون مجتهدين ..
وليتهم يقتصرون على هذا الخيال : الكاسد ..
بل يستصغرون : غيرهم من العلماء ..
بل : طلبة العلم والدعاة ؛ ويرون لأنفسهم مكاناً عالياً لا يصل إليه أحد ..
يظهر ذلك : على ملابسهم ومشيهم وكلامهم ..
فإنا لله وإنا إليه راجعون ..
ما أعظم : ضررهم ..
وأقلّ : نفعهم ..
وأمتن : جهلهم ..
نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل . ..
أنظره / عـوائـق الطلـب ورقة / 40 ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺪَّﺛﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﺑﺄﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻱ : ﺃﻻّ ﺗﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ..
ﺑﻞ : ﺗﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻟﻢ ﻳَﻤُﺮَّ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺗﺮﻳﻪ : ﺃﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃَﻟِﺒَّﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ..
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ : ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺤَﺪِّﺙ ..
ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ : ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ : ﺑﻨﻔﺴﻚ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ : ﺍﻷﺩﺏ ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ : ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ . ..
أنظره / ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ورقة / 548 ...
ومن الدرر والفوائد والدرر ...
ومنها ...
ذكر الحافظ ابن عبدُ البّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله عن عمر بن عبد العزيز عليه رَحَمَات الله أنه قال /
قائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه : أفلس يوم القيامة . ..
أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 443 ...
ومنها ...
و قالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله /
فَالنَّصَارَى يَفْرَحُونَ بِمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْلُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُوَافِقُ دِينَهُمْ وَيُشَابِهُونَهُمْ فِيهِ ..
وَيُحِبُّونَ : أَنْ يَقْوَى ذَلِكَ وَيَكْثُرَ ..
وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجْعَلُوا رُهْبَانَهُمْ مِثْلَ عُبَّادِ الْمُسْلِمِينَ وَقِسِّيسِيهِمْ : مِثْلَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ويضاهئون الْمُسْلِمِينَ ..
فَإِنَّ عُقَلَاءَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ : صِحَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ..
بَلْ يَقُولُونَ : هَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ؛ وَهَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يَسْهُلُ : إظْهَارُ الْإِسْلَامِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ ..
فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى : كَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ..
بَلْ يُسَمُّونَ الْمِلَلَ : مَذَاهِبَ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَذَاهِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ : دِينُهُمْ وَاحِدٌ ..
وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وُسْعِهِ : كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 27 ورقة / 462 ...
ومنها ...
قال الشيخ الإمام عبد السلام ابن برجس عليه رَحَمَات الله /
وقد بُلينا في هذا الزمن بشرذمةٍ قليلةٍ ولله الحمد : يقرؤون كتاباً أو كتابين ..
ويحفظون : مسألة أو مسألتين ..
ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب : يصبحون مجتهدين ..
وليتهم يقتصرون على هذا الخيال : الكاسد ..
بل يستصغرون : غيرهم من العلماء ..
بل : طلبة العلم والدعاة ؛ ويرون لأنفسهم مكاناً عالياً لا يصل إليه أحد ..
يظهر ذلك : على ملابسهم ومشيهم وكلامهم ..
فإنا لله وإنا إليه راجعون ..
ما أعظم : ضررهم ..
وأقلّ : نفعهم ..
وأمتن : جهلهم ..
نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل . ..
أنظره / عـوائـق الطلـب ورقة / 40 ...
ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺪَّﺛﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﺑﺄﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻱ : ﺃﻻّ ﺗﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ..
ﺑﻞ : ﺗﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻟﻢ ﻳَﻤُﺮَّ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺗﺮﻳﻪ : ﺃﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃَﻟِﺒَّﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ..
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ : ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺤَﺪِّﺙ ..
ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ : ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ : ﺑﻨﻔﺴﻚ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ : ﺍﻷﺩﺏ ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ : ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ . ..
أنظره / ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ورقة / 548 ...