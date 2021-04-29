من درر السلف....الحلقة رقم 315

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
ذكر الحافظ ابن عبدُ البّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله عن عمر بن عبد العزيز عليه رَحَمَات الله أنه قال /
قائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه : أفلس يوم القيامة . ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 443 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏و قالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله /
فَالنَّصَارَى يَفْرَحُونَ بِمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْلُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُوَافِقُ دِينَهُمْ وَيُشَابِهُونَهُمْ فِيهِ ..
وَيُحِبُّونَ : أَنْ يَقْوَى ذَلِكَ وَيَكْثُرَ ..
وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجْعَلُوا رُهْبَانَهُمْ مِثْلَ عُبَّادِ الْمُسْلِمِينَ وَقِسِّيسِيهِمْ : مِثْلَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ويضاهئون الْمُسْلِمِينَ ..
فَإِنَّ عُقَلَاءَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ : صِحَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ..
بَلْ يَقُولُونَ : هَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ؛ وَهَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ..
وَلِهَذَا يَسْهُلُ : إظْهَارُ الْإِسْلَامِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ ..
فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى : كَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ..
بَلْ يُسَمُّونَ الْمِلَلَ : مَذَاهِبَ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَذَاهِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ : دِينُهُمْ وَاحِدٌ ..
وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وُسْعِهِ : كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 27 ورقة / 462 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ الإمام عبد السلام ابن برجس عليه رَحَمَات الله /
وقد بُلينا في هذا الزمن بشرذمةٍ قليلةٍ ولله الحمد : يقرؤون كتاباً أو كتابين ..
ويحفظون : مسألة أو مسألتين ..
ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب : يصبحون مجتهدين ..
وليتهم يقتصرون على هذا الخيال : الكاسد ..
بل يستصغرون : غيرهم من العلماء ..
بل : طلبة العلم والدعاة ؛ ويرون لأنفسهم مكاناً عالياً لا يصل إليه أحد ..
يظهر ذلك : على ملابسهم ومشيهم وكلامهم ..
فإنا لله وإنا إليه راجعون ..
ما أعظم : ضررهم ..
وأقلّ : نفعهم ..
وأمتن : جهلهم ..
نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل . ..
🥀 أنظره / عـوائـق الطلـب ورقة / 40 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺪَّﺛﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﺑﺄﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻱ : ﺃﻻّ ﺗﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ..
ﺑﻞ : ﺗﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻟﻢ ﻳَﻤُﺮَّ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺗﺮﻳﻪ : ﺃﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃَﻟِﺒَّﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ..
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ : ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺤَﺪِّﺙ ..
ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ : ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ : ﺑﻨﻔﺴﻚ ..
ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ : ﺍﻷﺩﺏ ..
ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ : ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ . ..
🥀 أنظره / ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ورقة / 548 ... 🌾🌾🌾
 
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