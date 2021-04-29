من درر السلف....الحلقة رقم 315

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والدرر ...ومنها ...ذكر الحافظ ابن عبدُ البّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله عن عمر بن عبد العزيز عليه رَحَمَات الله أنه قال /قائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه : أفلس يوم القيامة . ..أنظره / التمهيد ج 17 ورقة / 443 ...ومنها ...‏و قالَ شيخُ الإسلامِ ابن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله /فَالنَّصَارَى يَفْرَحُونَ بِمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْجَهْلُ : مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُوَافِقُ دِينَهُمْ وَيُشَابِهُونَهُمْ فِيهِ ..وَيُحِبُّونَ : أَنْ يَقْوَى ذَلِكَ وَيَكْثُرَ ..وَيُحِبُّونَ أَنْ يَجْعَلُوا رُهْبَانَهُمْ مِثْلَ عُبَّادِ الْمُسْلِمِينَ وَقِسِّيسِيهِمْ : مِثْلَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ويضاهئون الْمُسْلِمِينَ ..فَإِنَّ عُقَلَاءَهُمْ لَا يُنْكِرُونَ : صِحَّةَ دِينِ الْإِسْلَامِ ..بَلْ يَقُولُونَ : هَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ؛ وَهَذَا طَرِيقٌ إلَى اللَّهِ ..وَلِهَذَا يَسْهُلُ : إظْهَارُ الْإِسْلَامِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ ..فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى : كَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ..بَلْ يُسَمُّونَ الْمِلَلَ : مَذَاهِبَ ..وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الْمَذَاهِبِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ : دِينُهُمْ وَاحِدٌ ..وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وُسْعِهِ : كَانَ مُؤْمِنًا سَعِيدًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 27 ورقة / 462 ...ومنها ...قال الشيخ الإمام عبد السلام ابن برجس عليه رَحَمَات الله /وقد بُلينا في هذا الزمن بشرذمةٍ قليلةٍ ولله الحمد : يقرؤون كتاباً أو كتابين ..ويحفظون : مسألة أو مسألتين ..ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب : يصبحون مجتهدين ..وليتهم يقتصرون على هذا الخيال : الكاسد ..بل يستصغرون : غيرهم من العلماء ..بل : طلبة العلم والدعاة ؛ ويرون لأنفسهم مكاناً عالياً لا يصل إليه أحد ..يظهر ذلك : على ملابسهم ومشيهم وكلامهم ..فإنا لله وإنا إليه راجعون ..ما أعظم : ضررهم ..وأقلّ : نفعهم ..وأمتن : جهلهم ..نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل . ..أنظره / عـوائـق الطلـب ورقة / 40 ...ومنها ...و ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼّﻣﺔ عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺪَّﺛﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪِّﺙ ﺑﺄﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﻮﻱ : ﺃﻻّ ﺗﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ..ﺑﻞ : ﺗﺼﻐﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻟﻢ ﻳَﻤُﺮَّ ﻋﻠﻴﻪ ..ﻭﺗﺮﻳﻪ : ﺃﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃَﻟِﺒَّﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ..ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ : ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺤَﺪِّﺙ ..ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ : ﻋﻠﻴﻪ ..ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ : ﺑﻨﻔﺴﻚ ..ﻭﺳﻼﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ : ﺍﻷﺩﺏ ..ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ : ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺩﺏ . ..أنظره / ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ورقة / 548 ...