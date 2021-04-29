مجموعة من أهم تفسيرات رؤية الكلب الأسود في المنام

ايمان فتحي
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تفسير حلم الكلب الأسود للرجل
تفسير حلم كلب أسود يلاحقني
- إذا رأى الرجل كلباً أسوداً شكله مختلف عن الكلاب في الواقع، فَقَدْ كان مُخيفاً وأنيابه طويلة، فإنه مُقبِل على فترة في حياته لا يُحسَد عليها أبداً، وستكون مكتظة بالمكائد والخلافات والأزمات الصعبة في العمل أو الزواج أو في علاقاته الاجتماعية.
- إذا شوهِد في حلمه كلاباً سوداً ضخمة وتلتف حوله من كل الاتجاهات، فإنه يُصادق أشخاصاً ظَنَّ أنهم أحبابه، ولكنهم ألد أعدائه، والحِقد الذي يدفنوه في قلبهم ناحيته كَشَفَهُ الله في الحلم، ولا بد من الانفصال عنهم فوراً كي لا ينجحون في الإيقاع به وتدمير حياته.
- مطاردة الكلب الأسود للرجل قد يكون شيطاناً يريد التمكُّن منه، ولو قتله، فإنه مؤمن ويُحصِّن نفسه بالقرآن والسُنَّة دائماً، وإذا فُسِّرَ الكلب الأسود بأنه عدو من الإنس وقتله الحالم بنجاح، فإنه يتصدَّى لأعدائه ويستعد لمواجهتم في أي وقت.
تفسير حلم كلب أسود يلاحقني
- تفسير حلم الكلب الأسود يهاجمني يدل على المكائد، ولكن سيطرة الحالم عليه في المنام تشير إلى القوة والقُدرة التي أعطاها الله له وتُمكِّنه من الظفر والأنتصار على الأعداء.
- ملاحقة الكلب لشخص من أقارب الرائي في الحلم تكشف حياته الأليمة، ولو تدخَّل الحالم ونقذه من هجوم الكلب، فإنه يتدخَّل في اليقظة لإنقاذ ذلك الشخص من ألم ومُصيبة تجعله مهموماً.
- الكلاب السوداء التي تلاحق ابنة الرائية في حلمها تشير إلى شباب فاسدين يتوددون لابنتها، ويريدون إيذائها في عِرضها وسُمعتها.
- إذا هجم الكلب الأسود على الحالم، وكان يركض وهو خائف، وفجأة شاهد كلباً يهجم على الكلب الذي كان يُلاحقه وقتله، فَقَدْ يرسل الله للرائي شخصاً قوياً يقف بجواره في المِحَن، ويستطيع التغلُّب على أعدائه.