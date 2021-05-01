من درر السلف....الحلقة رقم 316

إلياس

إلياس

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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والمتناثرة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحياة الطيّبة ليست كما يفهمه بعض الناس : السلامة من الآفات ..
مِنْ : فقر ..
ومرض ..
وكدر ..
لا ..
بل الحياة الطيبة أن يكون الإنسان : طيّب القلب ..
منشرح : الصدر ..
مطمئنًّا : بقضاء الله وقَدَرِه ..
إنْ أصابته سرّاء : شَكَر فكان خيراً له ..
وإن أصابته ضرّاءَ : صبَرَ فكان خيراً له ..
هذه هي : الـحياة الطيبة ..
وهي : راحة القلب ..
أمّا كثرة الأموال وصحة الأبدان : فقد تكون شقاءً على الإنسان وتَعَباً . ..
🥀 أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب : النظر إلى وجه الله - عز وجل - ..
ويا لها : من قيمة عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 85 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ له /
إذا كان الزمان صالحاً وكان الناس فيه على الإستقامةٍ : سهل على الإنسان أن يستقيم ..
لكن إذا كان الزمان فاسداً وكان الناس فيه على غير الإستقامة : فإن الإستقامة تكون صعبة ..
لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه : غريباً بين الناس ؛ وطوبى للغرباء . ..
🥀 أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب /
قال تعالى : ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ..
ومن الفوائد /
أن من قدم العقل على السمع : فإنما هو متبع لخطوات الشيطان ..
لأن الشيطان : قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك ..
فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العلميات وهي علم العقائد ..
أو في العمليات : فإنه مشابه لإبليس ..
متبع : لخطواته ..
واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ والإستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها : من إبليس . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة ( ص ) / 01 / 248 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الفوزان حفظه الرحمن /
لزوم السنة : ما هو بالأمر السهل ..
فيه : إبتلاء وامتحان ..
هناك ناس يعيرونك ويؤذونك وينتقصونك ويقولون : هذا متشدد ؛ متنطع إلى آخره ..
أو ربما أنهم : لا يكتفون بالكلام ..
ربما : يقتلونك أو يضربونك أو يسجنونك ..
ولكن : اصبر إذا كنت تريد النجاة . ..
🥀 أنظره / شرح الدرة المضية ورقة / 190 ... 🌾🌾🌾
 
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