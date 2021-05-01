من درر السلف....الحلقة رقم 316

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والمتناثرة ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحياة الطيّبة ليست كما يفهمه بعض الناس : السلامة من الآفات ..
مِنْ : فقر ..
ومرض ..
وكدر ..
لا ..
بل الحياة الطيبة أن يكون الإنسان : طيّب القلب ..
منشرح : الصدر ..
مطمئنًّا : بقضاء الله وقَدَرِه ..
إنْ أصابته سرّاء : شَكَر فكان خيراً له ..
وإن أصابته ضرّاءَ : صبَرَ فكان خيراً له ..
هذه هي : الـحياة الطيبة ..
وهي : راحة القلب ..
أمّا كثرة الأموال وصحة الأبدان : فقد تكون شقاءً على الإنسان وتَعَباً . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب : النظر إلى وجه الله - عز وجل - ..
ويا لها : من قيمة عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 85 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ له /
إذا كان الزمان صالحاً وكان الناس فيه على الإستقامةٍ : سهل على الإنسان أن يستقيم ..
لكن إذا كان الزمان فاسداً وكان الناس فيه على غير الإستقامة : فإن الإستقامة تكون صعبة ..
لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه : غريباً بين الناس ؛ وطوبى للغرباء . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب /
قال تعالى : ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ..
ومن الفوائد /
أن من قدم العقل على السمع : فإنما هو متبع لخطوات الشيطان ..
لأن الشيطان : قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك ..
فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العلميات وهي علم العقائد ..
أو في العمليات : فإنه مشابه لإبليس ..
متبع : لخطواته ..
واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ والإستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها : من إبليس . ..
أنظره / تفسير سورة ( ص ) / 01 / 248 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الفوزان حفظه الرحمن /
لزوم السنة : ما هو بالأمر السهل ..
فيه : إبتلاء وامتحان ..
هناك ناس يعيرونك ويؤذونك وينتقصونك ويقولون : هذا متشدد ؛ متنطع إلى آخره ..
أو ربما أنهم : لا يكتفون بالكلام ..
ربما : يقتلونك أو يضربونك أو يسجنونك ..
ولكن : اصبر إذا كنت تريد النجاة . ..
أنظره / شرح الدرة المضية ورقة / 190 ...
ومن الدرر والفوائد والمتناثرة ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الحياة الطيّبة ليست كما يفهمه بعض الناس : السلامة من الآفات ..
مِنْ : فقر ..
ومرض ..
وكدر ..
لا ..
بل الحياة الطيبة أن يكون الإنسان : طيّب القلب ..
منشرح : الصدر ..
مطمئنًّا : بقضاء الله وقَدَرِه ..
إنْ أصابته سرّاء : شَكَر فكان خيراً له ..
وإن أصابته ضرّاءَ : صبَرَ فكان خيراً له ..
هذه هي : الـحياة الطيبة ..
وهي : راحة القلب ..
أمّا كثرة الأموال وصحة الأبدان : فقد تكون شقاءً على الإنسان وتَعَباً . ..
أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 64 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب : النظر إلى وجه الله - عز وجل - ..
ويا لها : من قيمة عظيمة ..
حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 85 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ له /
إذا كان الزمان صالحاً وكان الناس فيه على الإستقامةٍ : سهل على الإنسان أن يستقيم ..
لكن إذا كان الزمان فاسداً وكان الناس فيه على غير الإستقامة : فإن الإستقامة تكون صعبة ..
لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه : غريباً بين الناس ؛ وطوبى للغرباء . ..
أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب /
قال تعالى : ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ..
ومن الفوائد /
أن من قدم العقل على السمع : فإنما هو متبع لخطوات الشيطان ..
لأن الشيطان : قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك ..
فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العلميات وهي علم العقائد ..
أو في العمليات : فإنه مشابه لإبليس ..
متبع : لخطواته ..
واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ والإستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها : من إبليس . ..
أنظره / تفسير سورة ( ص ) / 01 / 248 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة الفوزان حفظه الرحمن /
لزوم السنة : ما هو بالأمر السهل ..
فيه : إبتلاء وامتحان ..
هناك ناس يعيرونك ويؤذونك وينتقصونك ويقولون : هذا متشدد ؛ متنطع إلى آخره ..
أو ربما أنهم : لا يكتفون بالكلام ..
ربما : يقتلونك أو يضربونك أو يسجنونك ..
ولكن : اصبر إذا كنت تريد النجاة . ..
أنظره / شرح الدرة المضية ورقة / 190 ...