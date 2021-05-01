من درر السلف....الحلقة رقم 316

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والمتناثرة ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الحياة الطيّبة ليست كما يفهمه بعض الناس : السلامة من الآفات ..مِنْ : فقر ..ومرض ..وكدر ..لا ..بل الحياة الطيبة أن يكون الإنسان : طيّب القلب ..منشرح : الصدر ..مطمئنًّا : بقضاء الله وقَدَرِه ..إنْ أصابته سرّاء : شَكَر فكان خيراً له ..وإن أصابته ضرّاءَ : صبَرَ فكان خيراً له ..هذه هي : الـحياة الطيبة ..وهي : راحة القلب ..أمّا كثرة الأموال وصحة الأبدان : فقد تكون شقاءً على الإنسان وتَعَباً . ..أنظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 64 ...ومنها ...وقال أيضاً /إن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب : النظر إلى وجه الله - عز وجل - ..ويا لها : من قيمة عظيمة ..حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر : تنظر إلى وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 ورقة / 85 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةٍ له /إذا كان الزمان صالحاً وكان الناس فيه على الإستقامةٍ : سهل على الإنسان أن يستقيم ..لكن إذا كان الزمان فاسداً وكان الناس فيه على غير الإستقامة : فإن الإستقامة تكون صعبة ..لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه : غريباً بين الناس ؛ وطوبى للغرباء . ..أنظره / شرح الكافية الشافية ج 04 ورقة / 232 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب /قال تعالى : ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) ..ومن الفوائد /أن من قدم العقل على السمع : فإنما هو متبع لخطوات الشيطان ..لأن الشيطان : قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك ..فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العلميات وهي علم العقائد ..أو في العمليات : فإنه مشابه لإبليس ..متبع : لخطواته ..واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ والإستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها : من إبليس . ..أنظره / تفسير سورة ( ص ) / 01 / 248 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة الفوزان حفظه الرحمن /لزوم السنة : ما هو بالأمر السهل ..فيه : إبتلاء وامتحان ..هناك ناس يعيرونك ويؤذونك وينتقصونك ويقولون : هذا متشدد ؛ متنطع إلى آخره ..أو ربما أنهم : لا يكتفون بالكلام ..ربما : يقتلونك أو يضربونك أو يسجنونك ..ولكن : اصبر إذا كنت تريد النجاة . ..أنظره / شرح الدرة المضية ورقة / 190 ...