أستثمر 3$ دولار فقط و تربح دخل ثابت من BTC و LTC

اولا نبذه بسيطة عن فكرة المنصة

ماهي الضمانات



كيف اكسب من الاسهم

طرق الدفع في المنصة هي :

بيتكوين

شرح منصة استثمار الاسهمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الكرام سنقوم بشرح الاستثمار في الاسهم بطريقة مميزة ان شاء الله من الصفر وحتى الاحتراف.عمر المنصة 8 سنوات بدأت منذ العام 2013 م وما زالت الى اليوم وهي تتمتع بمصداقية تامه بحسب تجربتي الشخصية وهي عبارة عن بورصة عالمية للشركات الصغيرة والناشئة والتي تحتاج الى تمويل مشاريعها فتقوم الشركة بطرح عدد من الاسهم في المنصة تبدأ بسعر 3 دولارات ويحصل المستثمرين على عائد مادي يوميا من اسهمهم واذا حققت اي شركة نجاحا فإن الاسهم يزيد سعرها ويزيد معها العائد اليومي والشهري وقد تشتري سهما بقيمة 3 دولار وتجده بعد فترة معينة وصل سعره 50 دولار وتبقى معك الاسهم مدى الحياة الا اذا قررت بيعها.اولا المنصة تقوم بطلب عدد من الضمانات والشروط من الشركات التي ستطرح الاسهم الخاصة بها لبيعها للمستثمرين حتى تحافظ على عملائها وعلى سمعتها ويمكن لأي شركة طرح الاسهم الخاصة بها حتى انت اذا كانت لديك شركة وتحتاج تمويل فيمكنك تقديم الضمانات وطرح اسهمك على المستثمرين.سهم احدى الشركات النشطة في سوق العملات الرقمية تصنيف A+ثانيا: بعد 6 اشهر لن يكون سعر السهم كما هو عليه الان وسوف يرتفع سعره ويتذبذب ويمكنك الدخول الى بيع الاسهم ثم تحديد عدد الاسهم المراد بيعها وتحديد السعر التي تريد ان تبيع بها اسهمك وليكن 8 دولار للسهم الواحد وعندما يزيد سعر السهم ويصل الى 8 دولار عندها سوف يتم بيع اسهمك بالسعر الذي حددته انت .والان عليك ان تحسب الارباح ياصديقي وسترى بنفسك واعلم ان هذه فرضية بحسب تجربتي الشخصية قد تزيد اكثر منه وقد تنقصاحد الاسهم كان بقيمة 4.5 دولار قبل 8 اشهر فقطبرغم ان المنصة لن تترك مجالا للشركات التي تملك اسهما بنصب او خداع عملائها الا ان الشركات يمكن ان تتلاعب بالارباح والعوئد مثلا تقوم بانزل 5 الف سهما بسعر 3 دولار للسهم وعائد شهري 100% او 3% يوميا ثم اذا تم شراء جميع اسهما تقوم بتخفيص العائد الشهري الى 7% او اقل فتبقى الاسهم بنفس السعر ولا ترتفع عن 3 دولار وهنا ليس معناه ان المستثمر سيخسر لا بل معناه ان الربح سيكون قليلا وهذه الخدعه قامت المنصة بحلها ببساطة عن طريق تصنيفها بالرمز A- فاذا كان تصنيف السهم A+ معناه ان هذه الاسهم مضمونة 100% وسوف يرتفع سعرها مع الوقت ويرتفع معها ايضاالعائد المادي اليومي والشهري اما اذا كان تصيف السهم A- معناه ان هذه الشركة سوف ينخفض العائد المادي تدريجيا ولن يرتفع سعر السهم كثيرا الا نادراهذه السهم قوي جدا وسعره يرتفع ويصل احيانا 50$هناك أيضا تصنيفات اخرى وهي B و C ابتعدو عنهابيرفكت مونيلايتكوينبايبال