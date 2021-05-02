من درر السلف ....الحلقة رقم 317

إلياس

إلياس

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📚الحمد لله ...

🥀 ومن الدَراري والفوائد العوالي ...

🥀🥀 ومنها ...
و ﻗـﺎﻝ شيخنا علاّمة اليمن ﻣـﻘﺒﻞ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻋﻲّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﺍﻟـﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧـﻨﺎ ﻟـﺴﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﻄﻮّﺭ ..
ﻭﺃﻧـﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﺪﻫﻮﺭ ..
ﻭﻳـﺎ ﺣـﺒّﺬﺍ ﻟـﻮ ﺭﺟـﻌﻨﺎ : ﺇﻟـﻰ ﻋـﺼﺮ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟـﻚ ..
ﻣـﺮﺣﺒﺎً ﺑـﺎﻟﺠﻮﻉ ؛ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣـﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟـﺠﻮﻉ ..
ﻛِـﺴﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺨﺒﺰ ﺗـﺸﺮﺏ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻟـﺒﻨﺎً ﺃﻭ ﺗـﻤﺮﺍﺕٍ : ﺗـﺨﺮﺝ ﻭﺃﻧـﺖ ﻋـﺰﻳﺰ . ..
🥀 أنظره / ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ / 259 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولكن ينبغي أن يقال إنه يجب على الإنسان : أن يرحم الخلق ..
وينصر : الحق ..
ويعلم أن ما يرد على نفسه : هو من الضعف يرد على غيره أيضاً ..
وما يرد عليه من الجهل : يرد على غيره . ..
🥀 أنظره / شرح تلخيص الحموية ورقة / 26 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين /القوة : على أداء العمل ..
والأمانة : في أداء العمل ..
قال الله تبارك وتعالى: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 15 ورقة / 259 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وممّا يُستَفاد منهُ ماقاله العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فرط قوم : فأهملوا الإستشفاء بالذكر المأثور ..
واقتصروا على الدواء المادي : فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين ..
وأفرط آخرون ؛ فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه ؛ وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة ومَوْردًا للمعاش ؛ ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والإجتماعية التي هي المقصود بالمقام الأول من تنزيله مقتصرين على الوجه الذي وجد منه سبيلاً إلى الإسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا ..
فعكسوا : الأمر ..
وخالفوا : السنة ..
ووقعوا : في المحظور من عدة وجوه ..
وهذان الطرفان : مذمومان ..
والعدل هو : الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك ..
ويقف في الوارد : عندَ ما ورد ..
ويتناوله : على ما ورد . ..
🥀 أنظرهُ / مجالس الذكر ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾
 
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