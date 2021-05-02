من درر السلف ....الحلقة رقم 317

الحمد لله ...ومن الدَراري والفوائد العوالي ...ومنها ...و ﻗـﺎﻝ شيخنا علاّمة اليمن ﻣـﻘﺒﻞ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻋﻲّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﻭﺍﻟـﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧـﻨﺎ ﻟـﺴﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﻄﻮّﺭ ..ﻭﺃﻧـﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﺪﻫﻮﺭ ..ﻭﻳـﺎ ﺣـﺒّﺬﺍ ﻟـﻮ ﺭﺟـﻌﻨﺎ : ﺇﻟـﻰ ﻋـﺼﺮ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟـﻚ ..ﻣـﺮﺣﺒﺎً ﺑـﺎﻟﺠﻮﻉ ؛ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣـﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟـﺠﻮﻉ ..ﻛِـﺴﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺨﺒﺰ ﺗـﺸﺮﺏ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻟـﺒﻨﺎً ﺃﻭ ﺗـﻤﺮﺍﺕٍ : ﺗـﺨﺮﺝ ﻭﺃﻧـﺖ ﻋـﺰﻳﺰ . ..أنظره / ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ / 259 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /ولكن ينبغي أن يقال إنه يجب على الإنسان : أن يرحم الخلق ..وينصر : الحق ..ويعلم أن ما يرد على نفسه : هو من الضعف يرد على غيره أيضاً ..وما يرد عليه من الجهل : يرد على غيره . ..أنظره / شرح تلخيص الحموية ورقة / 26 ...ومنها ...وقال أيضاً /جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين /القوة : على أداء العمل ..والأمانة : في أداء العمل ..قال الله تبارك وتعالى: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } . ..أنظره / الشرح الممتع ج 15 ورقة / 259 ...ومنها ...وممّا يُستَفاد منهُ ماقاله العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /فرط قوم : فأهملوا الإستشفاء بالذكر المأثور ..واقتصروا على الدواء المادي : فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين ..وأفرط آخرون ؛ فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه ؛ وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة ومَوْردًا للمعاش ؛ ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والإجتماعية التي هي المقصود بالمقام الأول من تنزيله مقتصرين على الوجه الذي وجد منه سبيلاً إلى الإسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا ..فعكسوا : الأمر ..وخالفوا : السنة ..ووقعوا : في المحظور من عدة وجوه ..وهذان الطرفان : مذمومان ..والعدل هو : الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك ..ويقف في الوارد : عندَ ما ورد ..ويتناوله : على ما ورد . ..أنظرهُ / مجالس الذكر ورقة / 146 ...