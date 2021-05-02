من درر السلف ....الحلقة رقم 317

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدَراري والفوائد العوالي ...
ومنها ...
و ﻗـﺎﻝ شيخنا علاّمة اليمن ﻣـﻘﺒﻞ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻋﻲّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﺍﻟـﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧـﻨﺎ ﻟـﺴﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﻄﻮّﺭ ..
ﻭﺃﻧـﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﺪﻫﻮﺭ ..
ﻭﻳـﺎ ﺣـﺒّﺬﺍ ﻟـﻮ ﺭﺟـﻌﻨﺎ : ﺇﻟـﻰ ﻋـﺼﺮ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟـﻚ ..
ﻣـﺮﺣﺒﺎً ﺑـﺎﻟﺠﻮﻉ ؛ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣـﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟـﺠﻮﻉ ..
ﻛِـﺴﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺨﺒﺰ ﺗـﺸﺮﺏ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻟـﺒﻨﺎً ﺃﻭ ﺗـﻤﺮﺍﺕٍ : ﺗـﺨﺮﺝ ﻭﺃﻧـﺖ ﻋـﺰﻳﺰ . ..
أنظره / ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ / 259 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولكن ينبغي أن يقال إنه يجب على الإنسان : أن يرحم الخلق ..
وينصر : الحق ..
ويعلم أن ما يرد على نفسه : هو من الضعف يرد على غيره أيضاً ..
وما يرد عليه من الجهل : يرد على غيره . ..
أنظره / شرح تلخيص الحموية ورقة / 26 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين /القوة : على أداء العمل ..
والأمانة : في أداء العمل ..
قال الله تبارك وتعالى: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 15 ورقة / 259 ...
ومنها ...
وممّا يُستَفاد منهُ ماقاله العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فرط قوم : فأهملوا الإستشفاء بالذكر المأثور ..
واقتصروا على الدواء المادي : فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين ..
وأفرط آخرون ؛ فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه ؛ وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة ومَوْردًا للمعاش ؛ ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والإجتماعية التي هي المقصود بالمقام الأول من تنزيله مقتصرين على الوجه الذي وجد منه سبيلاً إلى الإسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا ..
فعكسوا : الأمر ..
وخالفوا : السنة ..
ووقعوا : في المحظور من عدة وجوه ..
وهذان الطرفان : مذمومان ..
والعدل هو : الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك ..
ويقف في الوارد : عندَ ما ورد ..
ويتناوله : على ما ورد . ..
أنظرهُ / مجالس الذكر ورقة / 146 ...
ومن الدَراري والفوائد العوالي ...
ومنها ...
و ﻗـﺎﻝ شيخنا علاّمة اليمن ﻣـﻘﺒﻞ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻋﻲّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﺍﻟـﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧـﻨﺎ ﻟـﺴﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﻄﻮّﺭ ..
ﻭﺃﻧـﻨﺎ : ﻓـﻲ ﺗـﺪﻫﻮﺭ ..
ﻭﻳـﺎ ﺣـﺒّﺬﺍ ﻟـﻮ ﺭﺟـﻌﻨﺎ : ﺇﻟـﻰ ﻋـﺼﺮ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟـﻚ ..
ﻣـﺮﺣﺒﺎً ﺑـﺎﻟﺠﻮﻉ ؛ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣـﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟـﺠﻮﻉ ..
ﻛِـﺴﺮﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺨﺒﺰ ﺗـﺸﺮﺏ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻟـﺒﻨﺎً ﺃﻭ ﺗـﻤﺮﺍﺕٍ : ﺗـﺨﺮﺝ ﻭﺃﻧـﺖ ﻋـﺰﻳﺰ . ..
أنظره / ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ / 259 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
ولكن ينبغي أن يقال إنه يجب على الإنسان : أن يرحم الخلق ..
وينصر : الحق ..
ويعلم أن ما يرد على نفسه : هو من الضعف يرد على غيره أيضاً ..
وما يرد عليه من الجهل : يرد على غيره . ..
أنظره / شرح تلخيص الحموية ورقة / 26 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين /القوة : على أداء العمل ..
والأمانة : في أداء العمل ..
قال الله تبارك وتعالى: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 15 ورقة / 259 ...
ومنها ...
وممّا يُستَفاد منهُ ماقاله العلاّمة ابن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى /
فرط قوم : فأهملوا الإستشفاء بالذكر المأثور ..
واقتصروا على الدواء المادي : فحرموا أنفسهم من خير كثير إذا لم يكونوا له كالمنكرين ..
وأفرط آخرون ؛ فأهملوا الدواء المادي وزهدوا الناس فيه ؛ وتزيدوا في جانب المأثور حتى خرجوا عنه واتخذوا لهم من ذلك حرفة ومَوْردًا للمعاش ؛ ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية والإجتماعية التي هي المقصود بالمقام الأول من تنزيله مقتصرين على الوجه الذي وجد منه سبيلاً إلى الإسترزاق على ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا ..
فعكسوا : الأمر ..
وخالفوا : السنة ..
ووقعوا : في المحظور من عدة وجوه ..
وهذان الطرفان : مذمومان ..
والعدل هو : الوسط الذي لا يهمل هذا ولا ذاك ..
ويقف في الوارد : عندَ ما ورد ..
ويتناوله : على ما ورد . ..
أنظرهُ / مجالس الذكر ورقة / 146 ...