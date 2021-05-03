من درر السلف...الحلقة رقم 318

الحمد لله ...ومن الفوائد ...ومنها ...من أقوال شيخنا المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /سؤال / بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية : فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل ؟؟؟الشيخ / ربنا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ..فالتعاون مع الناس الذين يرتبكون مخالفة الله : لا يجوز إطلاقاً لهذه الآية وللأحاديث المعروفة ..لعن رسولُ اللهِ : آكلَ الرِّبا وموكلَه وشاهدَه وكاتبَه ..والحديث الآخر : لعنَ رسولُ اللَّهِ في الخمرةِ عشرةً ..فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم : يجب أن لا يكون عوناً للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل ..فالبنوك الربوية : لا ينبغي التعامل معها ..ولا أن يكون : موظفاً لديها ولو بأقل وظيفة ..ولو أنه كان : كناساً قماماً يقم الأوساخ ويجمعها . ..أنظره / سلسلة الهدى والنور رقم / 18 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /ذنوب العبد وإن عظمت : فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم ..فهي صغيرة : في جنب عفو الله ومغفرته . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 02 ورقة / 406 ...ومنها ...قــال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ عليه /يحسـب كـثير مـن الجـهال أن الأجـر : عـلى قـدر المـشقة فـي كـل شـيء ..ولكـن الأجـر : عـلى قـدر منفـعة العمـل ومصـلحته وفـائدته ..وعـلى قـدر : طـاعة أمـر الله ورسـوله ..فـأي العمـلين كـان أحسـن وصـاحبه أطـوع وأتبـع : كـان أفـضل ..فـإن الأعـمال لا تتـفاضل بالكـثرة وإنـما تتـفاضل : بـما يحـصل فـي الـقلوب حـال العـمل . ..أنظره / مجـموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ...ومنها ...و قـال شيخنا العـلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ /البكـاء فـي الصـلاة إذا كـان مـن خشـية الله عـز وجل والخـوف مـنه وتـذكر الإنـسان أمـور الآخـرة ومـا يـمر بـه فـي القـرآن الكـريم مـن آيـات الوعـد والـوعيد : فـإنه لا يبـطل الصـلاة ..وأمـا إذا كـان البكـاء لـتذكّر مصـيبة نـزلت بـه أو مـا أشـبه ذلـك : فـإنه يبطـل الصـلاة ..لأنـه حـدث لأمـرٍ : خـارج عـن الصـلاة ..وعلـيه أن يـحاول : عـلاج نفسـه مـن هـذا البكـاء حتـى لا يتعـرض لبطـلان صـلاته ..ويـشرع لـه أن لا يكـون فـي صـلاته مـهتماً بغـير مـا يتعلـق بـها فـلا يفكـر فـي الأمـور الأخـرى ..لأن التفكـير فـي غـير مـا يتعـلق بالصـلاة فـي حـال الصـلاة : ينقصـها كـثيرا . ..أنظره / فـتاوى نور علـى الدرب ج 09 ورقة / 141 ...