اكلات رمضانية 2021 بدون نت افضل تطبيق لمطبخك

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هنية تامر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 فيفري 2021
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
33
محل الإقامة
تونس
الجنس
أنثى
اليك سيدتي ,نقدم لك تطبيق اكلات رمضانية , والذي يوفر لكم اشهى والذ وصفات الطعام , والتي يقدمها اشهر الطهاة , اذ تتنوع وصفات الطعام فيها , الى الوصفات الشرقيه والغربيه , الاكلات السورية والفلسطينية والمصرية والمغربية والتونسية , اذ وفرناها لكم مجانية مكتوبه بكل وضوح كي تتمكن من نسخها وحفظها والجوع اليها وقت ما تشاء , حمل تطبيق اكلات رمضانية دون تردد واخترقي محدودية قدراتك ومواهبك في فن الطهي

رابط التطبيق للمعاينة و التحميل من على متجر جوجل بلاي : اكلات رمضانية 2021_بدون نت



 
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