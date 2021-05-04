اكلات رمضانية 2021 بدون نت افضل تطبيق لمطبخك

هنية تامر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 فيفري 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- أنثى
اليك سيدتي ,نقدم لك تطبيق اكلات رمضانية , والذي يوفر لكم اشهى والذ وصفات الطعام , والتي يقدمها اشهر الطهاة , اذ تتنوع وصفات الطعام فيها , الى الوصفات الشرقيه والغربيه , الاكلات السورية والفلسطينية والمصرية والمغربية والتونسية , اذ وفرناها لكم مجانية مكتوبه بكل وضوح كي تتمكن من نسخها وحفظها والجوع اليها وقت ما تشاء , حمل تطبيق اكلات رمضانية دون تردد واخترقي محدودية قدراتك ومواهبك في فن الطهي
رابط التطبيق للمعاينة و التحميل من على متجر جوجل بلاي : اكلات رمضانية 2021_بدون نت
رابط التطبيق للمعاينة و التحميل من على متجر جوجل بلاي : اكلات رمضانية 2021_بدون نت