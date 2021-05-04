من درر السلف....الحلقة رقم 319

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
و قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
زعم بعض الناس أن الكرسي : هو العلم ..
فقالوا في قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ ﴾ .. أي : علمه ..
والصواب / أن الكرسي : موضع القدمين ..
والعرش : هو الذي استوى عليه الرحمن - سبحانه - ..
والعلم : صفة في العالِم يدرك بها المعلوم . ..
أنظره / القول المفيد ورقة / 719 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لا يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه : فإنه ليس بآثم ..
لأن هذا التأخر : لمصلحة المرأة ..
فإن من لا يرضى دينه وخلقه : سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل ..
إما أن : يصدها عن دينها ..
وإما : أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين ..
فتأخير تزويجها إنتظاراً لخاطب كفء : ليس فيه إثم ؛ بل هو عين المصلحة ..
ولا يعد الولي آثماً بذلك . ..
أنظره / سلسلة اللقاء الشهري برقم / 20 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وليس كل الظن : إثماً ..
فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين : لا بأس به ..
وأما الظن الذي بمجرد الوهم : فإن ذلك لا يجوز ..
فلو فرضنا أن رجلاً رأى مع رجل آخر امرأة ؛ والرجل هذا ظاهره العدالة : فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه ..
لأن هذا : من الظن الذي يأثم به الإنسان ..
أما إذا كان لهذا الظن سببٌ شرعيّ : فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه ..
والعلماء قالوا : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة . ..
أتظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 537 ...
ومنها ...
قال العلاّمة بكر بن عبدالله أبو زيد عليه رَحَمَات الله /
ورد النهي عن الإسبال مطلقاً : في حق الرجال ..
وهذا : بإجماع المسلمين ..
وهو كبيرة إن كان : للخيلاء ..
فإن كان لغير الخيلاء : فهو محرم مذمومٌ في أصحِّ قولي العلماء ..
والخلاف : للإمام الشافعي . ..
أنظره / حد الثوب والأزرة ورقة / 21 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال البكريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
سوء الظن : جائز لمن كان مُظهراً للقبيح ..
وقال / ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ : ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﻮء اﻟﻈﻦ ﻭاﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻪ ..
ﻓﻼ ﺣﺮﺝ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺑﻪ اﻟﻈﻦ . ..
أنظره / شرح البخاري ج 09 ورقة / 262 ...
ومن الفوائد ...
ومنها ...
و قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
زعم بعض الناس أن الكرسي : هو العلم ..
فقالوا في قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ ﴾ .. أي : علمه ..
والصواب / أن الكرسي : موضع القدمين ..
والعرش : هو الذي استوى عليه الرحمن - سبحانه - ..
والعلم : صفة في العالِم يدرك بها المعلوم . ..
أنظره / القول المفيد ورقة / 719 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لا يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه : فإنه ليس بآثم ..
لأن هذا التأخر : لمصلحة المرأة ..
فإن من لا يرضى دينه وخلقه : سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل ..
إما أن : يصدها عن دينها ..
وإما : أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين ..
فتأخير تزويجها إنتظاراً لخاطب كفء : ليس فيه إثم ؛ بل هو عين المصلحة ..
ولا يعد الولي آثماً بذلك . ..
أنظره / سلسلة اللقاء الشهري برقم / 20 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وليس كل الظن : إثماً ..
فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين : لا بأس به ..
وأما الظن الذي بمجرد الوهم : فإن ذلك لا يجوز ..
فلو فرضنا أن رجلاً رأى مع رجل آخر امرأة ؛ والرجل هذا ظاهره العدالة : فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه ..
لأن هذا : من الظن الذي يأثم به الإنسان ..
أما إذا كان لهذا الظن سببٌ شرعيّ : فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه ..
والعلماء قالوا : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة . ..
أتظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 537 ...
ومنها ...
قال العلاّمة بكر بن عبدالله أبو زيد عليه رَحَمَات الله /
ورد النهي عن الإسبال مطلقاً : في حق الرجال ..
وهذا : بإجماع المسلمين ..
وهو كبيرة إن كان : للخيلاء ..
فإن كان لغير الخيلاء : فهو محرم مذمومٌ في أصحِّ قولي العلماء ..
والخلاف : للإمام الشافعي . ..
أنظره / حد الثوب والأزرة ورقة / 21 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال البكريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
سوء الظن : جائز لمن كان مُظهراً للقبيح ..
وقال / ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ : ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﻮء اﻟﻈﻦ ﻭاﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻪ ..
ﻓﻼ ﺣﺮﺝ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺑﻪ اﻟﻈﻦ . ..
أنظره / شرح البخاري ج 09 ورقة / 262 ...