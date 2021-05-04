من درر السلف....الحلقة رقم 319

الحمد لله ...ومن الفوائد ...ومنها ...و قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /زعم بعض الناس أن الكرسي : هو العلم ..فقالوا في قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ ﴾ .. أي : علمه ..والصواب / أن الكرسي : موضع القدمين ..والعرش : هو الذي استوى عليه الرحمن - سبحانه - ..والعلم : صفة في العالِم يدرك بها المعلوم . ..أنظره / القول المفيد ورقة / 719 ...ومنها ...وقال أيضاً /إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لا يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه : فإنه ليس بآثم ..لأن هذا التأخر : لمصلحة المرأة ..فإن من لا يرضى دينه وخلقه : سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل ..إما أن : يصدها عن دينها ..وإما : أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين ..فتأخير تزويجها إنتظاراً لخاطب كفء : ليس فيه إثم ؛ بل هو عين المصلحة ..ولا يعد الولي آثماً بذلك . ..أنظره / سلسلة اللقاء الشهري برقم / 20 ...ومنها ...وقال أيضاً /وليس كل الظن : إثماً ..فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين : لا بأس به ..وأما الظن الذي بمجرد الوهم : فإن ذلك لا يجوز ..فلو فرضنا أن رجلاً رأى مع رجل آخر امرأة ؛ والرجل هذا ظاهره العدالة : فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه ..لأن هذا : من الظن الذي يأثم به الإنسان ..أما إذا كان لهذا الظن سببٌ شرعيّ : فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه ..والعلماء قالوا : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة . ..أتظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 537 ...ومنها ...قال العلاّمة بكر بن عبدالله أبو زيد عليه رَحَمَات الله /ورد النهي عن الإسبال مطلقاً : في حق الرجال ..وهذا : بإجماع المسلمين ..وهو كبيرة إن كان : للخيلاء ..فإن كان لغير الخيلاء : فهو محرم مذمومٌ في أصحِّ قولي العلماء ..والخلاف : للإمام الشافعي . ..أنظره / حد الثوب والأزرة ورقة / 21 ...ومنها ...و قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال البكريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /سوء الظن : جائز لمن كان مُظهراً للقبيح ..وقال / ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ : ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﻮء اﻟﻈﻦ ﻭاﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻪ ..ﻓﻼ ﺣﺮﺝ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺑﻪ اﻟﻈﻦ . ..أنظره / شرح البخاري ج 09 ورقة / 262 ...