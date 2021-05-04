من درر السلف....الحلقة رقم 319

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
زعم بعض الناس أن الكرسي : هو العلم ..
فقالوا في قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ ﴾ .. أي : علمه ..
والصواب / أن الكرسي : موضع القدمين ..
والعرش : هو الذي استوى عليه الرحمن - سبحانه - ..
والعلم : صفة في العالِم يدرك بها المعلوم . ..
🥀 أنظره / القول المفيد ورقة / 719 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا تأخر تزويج الرجل ابنته لأنه لا يتقدم إليها من يرضى دينه وخلقه : فإنه ليس بآثم ..
لأن هذا التأخر : لمصلحة المرأة ..
فإن من لا يرضى دينه وخلقه : سيكون نكبة على الزوجة في المستقبل ..
إما أن : يصدها عن دينها ..
وإما : أن يعاشرها معاشرة سيئة تذوق منه الحرين ..
فتأخير تزويجها إنتظاراً لخاطب كفء : ليس فيه إثم ؛ بل هو عين المصلحة ..
ولا يعد الولي آثماً بذلك . ..
🥀 أنظره / سلسلة اللقاء الشهري برقم / 20 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وليس كل الظن : إثماً ..
فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين : لا بأس به ..
وأما الظن الذي بمجرد الوهم : فإن ذلك لا يجوز ..
فلو فرضنا أن رجلاً رأى مع رجل آخر امرأة ؛ والرجل هذا ظاهره العدالة : فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه ..
لأن هذا : من الظن الذي يأثم به الإنسان ..
أما إذا كان لهذا الظن سببٌ شرعيّ : فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه ..
والعلماء قالوا : يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة . ..
🥀 أتظره / فتاوى إسلامية ج 04 ورقة / 537 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة بكر بن عبدالله أبو زيد عليه رَحَمَات الله /
ورد النهي عن الإسبال مطلقاً : في حق الرجال ..
وهذا : بإجماع المسلمين ..
وهو كبيرة إن كان : للخيلاء ..
فإن كان لغير الخيلاء : فهو محرم مذمومٌ في أصحِّ قولي العلماء ..
والخلاف : للإمام الشافعي . ..
🥀 أنظره / حد الثوب والأزرة ورقة / 21 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال البكريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
سوء الظن : جائز لمن كان مُظهراً للقبيح ..
وقال / ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ : ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺴﻮء اﻟﻈﻦ ﻭاﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺩﻳﻨﻪ ..
ﻓﻼ ﺣﺮﺝ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎء ﺑﻪ اﻟﻈﻦ . ..
🥀 أنظره / شرح البخاري ج 09 ورقة / 262 ... 🌾🌾🌾
 
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