من درر السلف...الحلقة رقم 320

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والأثر ...منها ...قال الشيخ العلاَّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /ومن المعلوم أنّ العشق الذي أضنى كثيراً من النّاس وقتل كثيراً منهم : إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة ..لا : إلى الأقدام وأطراف الأيدي ..ولا : إلى الحلي والثياب ..وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها : فوجهها أولى أن يستر . ..أنظره / الصارم المشهور ورقة / 98 ...ومنها ...و قال العلامة المعلميّ عليه رَحَمَات الله /إياكُم وتركْ السنن : فإنّها شهود اليقين ..ومن ترّخص في السنن : سَهّل لهُ الشيطان ترك الفرائِضْ العِظَام . ..أنظره / آثاره ج 22 ورقة / 109 ...ومنها ...و قال الإمام شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله رب العالمين /متى كنت متقيًا الله : فثق أن الله سيجعل لك مخرجاً من كل ضيق . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 517 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /( ما السر في كون السلام آخر الصلاة ؟؟؟ )أما اختتام الصلاة به : فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها ..فالتحليل : من الحج بالرمي وما بعده ..وكذلك التحلل : من الصوم بالفطر بعد الغروب ..فجعل السلام : تحليلاً من الصلاة ..كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .. .تحريمها هنا : هو بابها الذي يدخل منه إليها ..وتحليلها : بابها الذي يخرج به منها ..فجعل التكبير : باب الدخول ..والتسليم : باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله ؛ وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 695 ...ومنها ...قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي عليه رَحَمَات الله /من جاء والإمام راكع : فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ..فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي : فصلاته باطلة ..وهو : آثم ..ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام : فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام ؛ وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام . ..أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 175 ...