من درر السلف...الحلقة رقم 320

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
منها ...
قال الشيخ العلاَّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
ومن المعلوم أنّ العشق الذي أضنى كثيراً من النّاس وقتل كثيراً منهم : إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة ..
لا : إلى الأقدام وأطراف الأيدي ..
ولا : إلى الحلي والثياب ..
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها : فوجهها أولى أن يستر . ..
أنظره / الصارم المشهور ورقة / 98 ...
ومنها ...
و قال العلامة المعلميّ عليه رَحَمَات الله /
إياكُم وتركْ السنن : فإنّها شهود اليقين ..
ومن ترّخص في السنن : سَهّل لهُ الشيطان ترك الفرائِضْ العِظَام . ..
أنظره / آثاره ج 22 ورقة / 109 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
متى كنت متقيًا الله : فثق أن الله سيجعل لك مخرجاً من كل ضيق . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 517 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( ما السر في كون السلام آخر الصلاة ؟؟؟ )
أما اختتام الصلاة به : فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها ..
فالتحليل : من الحج بالرمي وما بعده ..
وكذلك التحلل : من الصوم بالفطر بعد الغروب ..
فجعل السلام : تحليلاً من الصلاة ..
كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .. .
تحريمها هنا : هو بابها الذي يدخل منه إليها ..
وتحليلها : بابها الذي يخرج به منها ..
فجعل التكبير : باب الدخول ..
والتسليم : باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله ؛ وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 695 ...
ومنها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي عليه رَحَمَات الله /
من جاء والإمام راكع : فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ..
فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي : فصلاته باطلة ..
وهو : آثم ..
ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام : فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام ؛ وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام . ..
أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 175 ...
ومن الدرر والفوائد والأثر ...
منها ...
قال الشيخ العلاَّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
ومن المعلوم أنّ العشق الذي أضنى كثيراً من النّاس وقتل كثيراً منهم : إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة ..
لا : إلى الأقدام وأطراف الأيدي ..
ولا : إلى الحلي والثياب ..
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها : فوجهها أولى أن يستر . ..
أنظره / الصارم المشهور ورقة / 98 ...
ومنها ...
و قال العلامة المعلميّ عليه رَحَمَات الله /
إياكُم وتركْ السنن : فإنّها شهود اليقين ..
ومن ترّخص في السنن : سَهّل لهُ الشيطان ترك الفرائِضْ العِظَام . ..
أنظره / آثاره ج 22 ورقة / 109 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
متى كنت متقيًا الله : فثق أن الله سيجعل لك مخرجاً من كل ضيق . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 517 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( ما السر في كون السلام آخر الصلاة ؟؟؟ )
أما اختتام الصلاة به : فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها ..
فالتحليل : من الحج بالرمي وما بعده ..
وكذلك التحلل : من الصوم بالفطر بعد الغروب ..
فجعل السلام : تحليلاً من الصلاة ..
كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .. .
تحريمها هنا : هو بابها الذي يدخل منه إليها ..
وتحليلها : بابها الذي يخرج به منها ..
فجعل التكبير : باب الدخول ..
والتسليم : باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله ؛ وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 695 ...
ومنها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي عليه رَحَمَات الله /
من جاء والإمام راكع : فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ..
فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي : فصلاته باطلة ..
وهو : آثم ..
ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام : فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام ؛ وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام . ..
أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 175 ...