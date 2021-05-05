من درر السلف...الحلقة رقم 320

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والأثر ...

🥀🥀 منها ...
قال الشيخ العلاَّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
ومن المعلوم أنّ العشق الذي أضنى كثيراً من النّاس وقتل كثيراً منهم : إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة ..
لا : إلى الأقدام وأطراف الأيدي ..
ولا : إلى الحلي والثياب ..
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترها : فوجهها أولى أن يستر . ..
🥀 أنظره / الصارم المشهور ورقة / 98 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة المعلميّ عليه رَحَمَات الله /
إياكُم وتركْ السنن : فإنّها شهود اليقين ..
ومن ترّخص في السنن : سَهّل لهُ الشيطان ترك الفرائِضْ العِظَام . ..
🥀 أنظره / آثاره ج 22 ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله رب العالمين /
متى كنت متقيًا الله : فثق أن الله سيجعل لك مخرجاً من كل ضيق . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 517 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
( ما السر في كون السلام آخر الصلاة ؟؟؟ )
أما اختتام الصلاة به : فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها ..
فالتحليل : من الحج بالرمي وما بعده ..
وكذلك التحلل : من الصوم بالفطر بعد الغروب ..
فجعل السلام : تحليلاً من الصلاة ..
كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .. .
تحريمها هنا : هو بابها الذي يدخل منه إليها ..
وتحليلها : بابها الذي يخرج به منها ..
فجعل التكبير : باب الدخول ..
والتسليم : باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله ؛ وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 695 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي عليه رَحَمَات الله /
من جاء والإمام راكع : فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ..
فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي : فصلاته باطلة ..
وهو : آثم ..
ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام : فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام ؛ وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام . ..
🥀 أنظره / الفواكه الشهية ورقة / 175 ... 🌾🌾🌾
 
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