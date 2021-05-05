ما هي أهم تفسيرات رؤية الششعر الابيض في المنام؟

ايمان فتحي
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تفسير حلم الشعر الأبيض للشاب
- من الأحلام التي تدعو الحالم للقلق وضرورة أن يكون منتبهًا لما يتعرض له من مشاكل في المستقبل، وقد تعني أن هناك مسؤوليات تضاف إلى ما لديه من أعباء ومسؤوليات فقد يفقد أبيه ويضطر لأن يهتم بإخوته الصغار.
- ذهابه إلى الحلاق لتغيير شعره للون الأبيض علامة على أنه يرغب في الوصول إلى هدف معين ويحتاج لأن يصقل شخصيته بعض الشيء حتى يتمكن من الوصول لهدفه.
- إذا كان بصدد السفر للخارج ويسعى خلف عقد عمل مناسب، عليه أن يفكر مرة أخرى إذ أنه في الغالب يتعب كثيرًا في غربته ولن يكون الأمر سهلًا عليه بأي حال، في حين أنه يمكنه الحصول على عمل وكسب المال في بلده دون الحاجة إلى تلك المغامرة غير المحسوبة.
- الرجل الناضج والذي في الواقع يمتلك بعض الشعيرات البيضاء بعد أن تخطى سن الثلاثين مثلًا، فإن رؤيته تكاثر الشعر في رأسه دليل على كثرة أرباحه في مشروع يدخله قريبًا مع أحد الموثوق فيهم.
- لو كان طموحًا ويخطط جيدًا لحياته ومستقبله، فإن حلمه يشير إلى تحقيق أمنياته ووصوله إلى نفس المنصب الذي خطط له.
- لو كان شخص مستهتر ولديه الكثير من الذنوب التي ارتكبها وهو يعلم جيدًا عاقبة ما يفعل، فإن رؤية الشعر الأبيض بشكل مبالغ فيه علامة على قرب الأجل وضرورة أن يتخلى عن معاصيه ويستبدلها بالعمل الصالح الذي يكون سببًا في غفران الله له ورضاه عنه قبل فوات الأوان.