من درر السلف....الحلقة رقم 321

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد والدرر والمفيد ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام العلاّمة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولكن المحروم : من حرم صلاة الجماعة ..
فإن صلاةً يكون أجرها أجر سبعٍ وعشرين صلاةً لا يعدل عنها إلى صلاةٍ ثوابها جزءٌ من سبعةٍ وعشرين جزءًا منها : إلا مغبونٌ ..
ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا : لكان مستحقًّا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية ..
والتوفيق : بيد الرب سبحانه . ..
🥀 أنظره / السيل الجرّار ج 01 ورقة / 246 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أولاً : في الليل ..
يبدأ الإنسان ليله : بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ..
الإنسان يبتدئ ليله بالتقرب إلى الله تعالى : بأكل الفطور ..
أكل الفطور : هو مما يلائم الطبيعة ..
لأن الإنسان : يشتهي الأكل ..
ومع ذلك : هو عبادة تتقرب بها إلى الله ..
إذاً : نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ؛ وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله ؛ واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
هل منكم أحد يدرك هذه النية ؟؟؟
أو إذا أذَّن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهياً لا تعبداً ؟؟؟
أكثر الناس : هكذا ..
ونحن : منهم ..
نسأل الله أن يتوب علينا إلا أن يمن الله علينا بالتذكر ؛ لابد أن يتذكر الإنسان . ..
🥀 أنظره / جلسات رمضانية ج 01 ورقة / 04 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الباقيات الصالحات هي /
سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
وأمثالها : مما يقرب إلى الله عز وجل ..
وإن شئت فقل : الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة ..
لأنها تبقى للإنسان : بعد موته ..
يجدها : يوم القيامة أمامه ..
فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها ..
خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملاً . ..
🥀 أنظره / نور على الدرب برقم / 352 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
والطيرة : من أعمال أهل الشرك والكفر ..
وقد حكاها الله تعالى في كتابه : عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون ..
وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طيرة .. .
وفي حديث / من ردته الطيرة : فقد قارف الشرك .. .
وفي حديث ابن مسعود المرفوع / الطيرة من الشرك ؛ وما منا إلاّ ولكن الله يذهبه بالتوكل .. .
والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها : من الطيرة المنهي عنها ..
والباحثون عن ذلك : غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات ؛ بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة ..
وهذا لا يمنع : نفوذ القضاء والقدر ..
ومنهم : من يشتغل بالمعاصي ..
وهذا مما يقوي : وقوع البلاء ونفوذه ..
والذي جاءت به الشريعة : هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه والإشتغال بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة ..
وتحقيق التوكل على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 71 ... 🌾🌾🌾
 
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