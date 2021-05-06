من درر السلف....الحلقة رقم 321

الحمد لله ...ومن المستفيد والدرر والمفيد ...منها ...قال الإمام العلاّمة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /ولكن المحروم : من حرم صلاة الجماعة ..فإن صلاةً يكون أجرها أجر سبعٍ وعشرين صلاةً لا يعدل عنها إلى صلاةٍ ثوابها جزءٌ من سبعةٍ وعشرين جزءًا منها : إلا مغبونٌ ..ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا : لكان مستحقًّا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية ..والتوفيق : بيد الرب سبحانه . ..أنظره / السيل الجرّار ج 01 ورقة / 246 ...ومنها ...و قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أولاً : في الليل ..يبدأ الإنسان ليله : بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ..الإنسان يبتدئ ليله بالتقرب إلى الله تعالى : بأكل الفطور ..أكل الفطور : هو مما يلائم الطبيعة ..لأن الإنسان : يشتهي الأكل ..ومع ذلك : هو عبادة تتقرب بها إلى الله ..إذاً : نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ؛ وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله ؛ واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..هل منكم أحد يدرك هذه النية ؟؟؟أو إذا أذَّن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهياً لا تعبداً ؟؟؟أكثر الناس : هكذا ..ونحن : منهم ..نسأل الله أن يتوب علينا إلا أن يمن الله علينا بالتذكر ؛ لابد أن يتذكر الإنسان . ..أنظره / جلسات رمضانية ج 01 ورقة / 04 ...ومنها ...وقال أيضاً /الباقيات الصالحات هي /سبحان الله ..والحمد لله ..ولا إله إلا الله ..والله أكبر ..ولا حول ولا قوة إلا بالله ..وأمثالها : مما يقرب إلى الله عز وجل ..وإن شئت فقل : الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة ..لأنها تبقى للإنسان : بعد موته ..يجدها : يوم القيامة أمامه ..فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها ..خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملاً . ..أنظره / نور على الدرب برقم / 352 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /والطيرة : من أعمال أهل الشرك والكفر ..وقد حكاها الله تعالى في كتابه : عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون ..وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طيرة .. .وفي حديث / من ردته الطيرة : فقد قارف الشرك .. .وفي حديث ابن مسعود المرفوع / الطيرة من الشرك ؛ وما منا إلاّ ولكن الله يذهبه بالتوكل .. .والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها : من الطيرة المنهي عنها ..والباحثون عن ذلك : غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات ؛ بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة ..وهذا لا يمنع : نفوذ القضاء والقدر ..ومنهم : من يشتغل بالمعاصي ..وهذا مما يقوي : وقوع البلاء ونفوذه ..والذي جاءت به الشريعة : هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه والإشتغال بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة ..وتحقيق التوكل على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 71 ...