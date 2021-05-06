من درر السلف....الحلقة رقم 321

إلياس
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الحمد لله ...
ومن المستفيد والدرر والمفيد ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولكن المحروم : من حرم صلاة الجماعة ..
فإن صلاةً يكون أجرها أجر سبعٍ وعشرين صلاةً لا يعدل عنها إلى صلاةٍ ثوابها جزءٌ من سبعةٍ وعشرين جزءًا منها : إلا مغبونٌ ..
ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا : لكان مستحقًّا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية ..
والتوفيق : بيد الرب سبحانه . ..
أنظره / السيل الجرّار ج 01 ورقة / 246 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أولاً : في الليل ..
يبدأ الإنسان ليله : بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ..
الإنسان يبتدئ ليله بالتقرب إلى الله تعالى : بأكل الفطور ..
أكل الفطور : هو مما يلائم الطبيعة ..
لأن الإنسان : يشتهي الأكل ..
ومع ذلك : هو عبادة تتقرب بها إلى الله ..
إذاً : نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ؛ وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله ؛ واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
هل منكم أحد يدرك هذه النية ؟؟؟
أو إذا أذَّن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهياً لا تعبداً ؟؟؟
أكثر الناس : هكذا ..
ونحن : منهم ..
نسأل الله أن يتوب علينا إلا أن يمن الله علينا بالتذكر ؛ لابد أن يتذكر الإنسان . ..
أنظره / جلسات رمضانية ج 01 ورقة / 04 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الباقيات الصالحات هي /
سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
وأمثالها : مما يقرب إلى الله عز وجل ..
وإن شئت فقل : الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة ..
لأنها تبقى للإنسان : بعد موته ..
يجدها : يوم القيامة أمامه ..
فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها ..
خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملاً . ..
أنظره / نور على الدرب برقم / 352 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
والطيرة : من أعمال أهل الشرك والكفر ..
وقد حكاها الله تعالى في كتابه : عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون ..
وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طيرة .. .
وفي حديث / من ردته الطيرة : فقد قارف الشرك .. .
وفي حديث ابن مسعود المرفوع / الطيرة من الشرك ؛ وما منا إلاّ ولكن الله يذهبه بالتوكل .. .
والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها : من الطيرة المنهي عنها ..
والباحثون عن ذلك : غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات ؛ بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة ..
وهذا لا يمنع : نفوذ القضاء والقدر ..
ومنهم : من يشتغل بالمعاصي ..
وهذا مما يقوي : وقوع البلاء ونفوذه ..
والذي جاءت به الشريعة : هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه والإشتغال بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة ..
وتحقيق التوكل على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 71 ...
ومن المستفيد والدرر والمفيد ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولكن المحروم : من حرم صلاة الجماعة ..
فإن صلاةً يكون أجرها أجر سبعٍ وعشرين صلاةً لا يعدل عنها إلى صلاةٍ ثوابها جزءٌ من سبعةٍ وعشرين جزءًا منها : إلا مغبونٌ ..
ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا : لكان مستحقًّا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية ..
والتوفيق : بيد الرب سبحانه . ..
أنظره / السيل الجرّار ج 01 ورقة / 246 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أولاً : في الليل ..
يبدأ الإنسان ليله : بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ..
الإنسان يبتدئ ليله بالتقرب إلى الله تعالى : بأكل الفطور ..
أكل الفطور : هو مما يلائم الطبيعة ..
لأن الإنسان : يشتهي الأكل ..
ومع ذلك : هو عبادة تتقرب بها إلى الله ..
إذاً : نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور ؛ وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله ؛ واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
هل منكم أحد يدرك هذه النية ؟؟؟
أو إذا أذَّن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهياً لا تعبداً ؟؟؟
أكثر الناس : هكذا ..
ونحن : منهم ..
نسأل الله أن يتوب علينا إلا أن يمن الله علينا بالتذكر ؛ لابد أن يتذكر الإنسان . ..
أنظره / جلسات رمضانية ج 01 ورقة / 04 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الباقيات الصالحات هي /
سبحان الله ..
والحمد لله ..
ولا إله إلا الله ..
والله أكبر ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ..
وأمثالها : مما يقرب إلى الله عز وجل ..
وإن شئت فقل : الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة ..
لأنها تبقى للإنسان : بعد موته ..
يجدها : يوم القيامة أمامه ..
فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها ..
خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملاً . ..
أنظره / نور على الدرب برقم / 352 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
والطيرة : من أعمال أهل الشرك والكفر ..
وقد حكاها الله تعالى في كتابه : عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون ..
وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طيرة .. .
وفي حديث / من ردته الطيرة : فقد قارف الشرك .. .
وفي حديث ابن مسعود المرفوع / الطيرة من الشرك ؛ وما منا إلاّ ولكن الله يذهبه بالتوكل .. .
والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها : من الطيرة المنهي عنها ..
والباحثون عن ذلك : غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات ؛ بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة ..
وهذا لا يمنع : نفوذ القضاء والقدر ..
ومنهم : من يشتغل بالمعاصي ..
وهذا مما يقوي : وقوع البلاء ونفوذه ..
والذي جاءت به الشريعة : هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه والإشتغال بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة ..
وتحقيق التوكل على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 71 ...