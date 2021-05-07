من درر السلف....الحلقة رقم 322

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات رب عليه /
واعلم أنَّ ثمرة التوكل : الرِّضا بالقضاء ..
فمن وَكَلَ أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره : فقد حقق التوكل عليه ..
ولذلك كان الحسنُ والفضيلُ وغيرهما يُفسِّرون التوكل : على الله بالرِّضا . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فما دام العبدُ حيّاً : فرزقُه على الله ..
وقد يُيسره الله له : بكسب وبغير كسب ..
فمن توكَّل على الله لطلب الرزق : فقد جعل التوكُّل سبباً وكسباً ..
ومن توكَّل عليه لثقته بضمانه : فقد توكَّل عليه ثقة به وتصديقاً . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كان كثيرٌ من الصحابة : يوتر من أول الليل ..
منهم : أبو بكر الصديق ..
وعثمان بن عفان ..
وعائذ بن عمرو ..
وأنس ..
ورافع بن خديج ..
وأبو هريرة ..
وأبو ذر ..
وأبو الدرداء ..
وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك : فتمسكوا بوصيته ..
ومنهم من كان يفعل ذلك : خشية من هجوم الموت في النوم ..
فإنهم كانوا على نهاية : من قصر الأمل . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 161 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً } /
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
نجد بعض الناس يعطيه الله مالاً : ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به ..
ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ؛ ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل : بيت فلان وفلان ..
أو من أجل : أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان ..
وكلا المنهجين والطريقين : منهج باطل ..
الأول : قصر ..
والثاني : أفرط ..
والواجب على الإنسان : أن يكون إنفاقه بحسب حاله . ..
🥀 أنظره / تفسير جزء عم ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولا شك أن مجرد التبكير إلى صلاة الجمعة : فضيلة .،
وسنة : حافظ عليها السلف ..
وأرشد إليها : رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ..
حتى فَضَّل أجر المبكرين وثوابهم على حسب اختلافهم في التبكير فقال فيما ثبت عنه في الصحيح / من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب : بدنة ..
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب : بقرة ..
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب : كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب : دجاجة ..
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب : بيضة ..
فإذا خرج الإمام : حضرت الملائكة يستمعون الذكر .. .
🥀 أتظره / الفتح الربانيّ ج 04 ورقة / 1774 ... 🌾🌾🌾
 
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