من درر السلف....الحلقة رقم 322

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات رب عليه /
واعلم أنَّ ثمرة التوكل : الرِّضا بالقضاء ..
فمن وَكَلَ أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره : فقد حقق التوكل عليه ..
ولذلك كان الحسنُ والفضيلُ وغيرهما يُفسِّرون التوكل : على الله بالرِّضا . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فما دام العبدُ حيّاً : فرزقُه على الله ..
وقد يُيسره الله له : بكسب وبغير كسب ..
فمن توكَّل على الله لطلب الرزق : فقد جعل التوكُّل سبباً وكسباً ..
ومن توكَّل عليه لثقته بضمانه : فقد توكَّل عليه ثقة به وتصديقاً . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كان كثيرٌ من الصحابة : يوتر من أول الليل ..
منهم : أبو بكر الصديق ..
وعثمان بن عفان ..
وعائذ بن عمرو ..
وأنس ..
ورافع بن خديج ..
وأبو هريرة ..
وأبو ذر ..
وأبو الدرداء ..
وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك : فتمسكوا بوصيته ..
ومنهم من كان يفعل ذلك : خشية من هجوم الموت في النوم ..
فإنهم كانوا على نهاية : من قصر الأمل . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 161 ...
ومنها ...
قال تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً } /
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
نجد بعض الناس يعطيه الله مالاً : ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به ..
ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ؛ ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل : بيت فلان وفلان ..
أو من أجل : أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان ..
وكلا المنهجين والطريقين : منهج باطل ..
الأول : قصر ..
والثاني : أفرط ..
والواجب على الإنسان : أن يكون إنفاقه بحسب حاله . ..
أنظره / تفسير جزء عم ورقة / 232 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولا شك أن مجرد التبكير إلى صلاة الجمعة : فضيلة .،
وسنة : حافظ عليها السلف ..
وأرشد إليها : رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ..
حتى فَضَّل أجر المبكرين وثوابهم على حسب اختلافهم في التبكير فقال فيما ثبت عنه في الصحيح / من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب : بدنة ..
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب : بقرة ..
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب : كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب : دجاجة ..
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب : بيضة ..
فإذا خرج الإمام : حضرت الملائكة يستمعون الذكر .. .
أتظره / الفتح الربانيّ ج 04 ورقة / 1774 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات رب عليه /
واعلم أنَّ ثمرة التوكل : الرِّضا بالقضاء ..
فمن وَكَلَ أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره : فقد حقق التوكل عليه ..
ولذلك كان الحسنُ والفضيلُ وغيرهما يُفسِّرون التوكل : على الله بالرِّضا . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فما دام العبدُ حيّاً : فرزقُه على الله ..
وقد يُيسره الله له : بكسب وبغير كسب ..
فمن توكَّل على الله لطلب الرزق : فقد جعل التوكُّل سبباً وكسباً ..
ومن توكَّل عليه لثقته بضمانه : فقد توكَّل عليه ثقة به وتصديقاً . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كان كثيرٌ من الصحابة : يوتر من أول الليل ..
منهم : أبو بكر الصديق ..
وعثمان بن عفان ..
وعائذ بن عمرو ..
وأنس ..
ورافع بن خديج ..
وأبو هريرة ..
وأبو ذر ..
وأبو الدرداء ..
وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك : فتمسكوا بوصيته ..
ومنهم من كان يفعل ذلك : خشية من هجوم الموت في النوم ..
فإنهم كانوا على نهاية : من قصر الأمل . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 161 ...
ومنها ...
قال تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً } /
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
نجد بعض الناس يعطيه الله مالاً : ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به ..
ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ؛ ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل : بيت فلان وفلان ..
أو من أجل : أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان ..
وكلا المنهجين والطريقين : منهج باطل ..
الأول : قصر ..
والثاني : أفرط ..
والواجب على الإنسان : أن يكون إنفاقه بحسب حاله . ..
أنظره / تفسير جزء عم ورقة / 232 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /
ولا شك أن مجرد التبكير إلى صلاة الجمعة : فضيلة .،
وسنة : حافظ عليها السلف ..
وأرشد إليها : رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ..
حتى فَضَّل أجر المبكرين وثوابهم على حسب اختلافهم في التبكير فقال فيما ثبت عنه في الصحيح / من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب : بدنة ..
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب : بقرة ..
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب : كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب : دجاجة ..
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب : بيضة ..
فإذا خرج الإمام : حضرت الملائكة يستمعون الذكر .. .
أتظره / الفتح الربانيّ ج 04 ورقة / 1774 ...