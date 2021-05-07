من درر السلف....الحلقة رقم 322

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات رب عليه /واعلم أنَّ ثمرة التوكل : الرِّضا بالقضاء ..فمن وَكَلَ أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره : فقد حقق التوكل عليه ..ولذلك كان الحسنُ والفضيلُ وغيرهما يُفسِّرون التوكل : على الله بالرِّضا . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...ومنها ...وقال أيضاً /فما دام العبدُ حيّاً : فرزقُه على الله ..وقد يُيسره الله له : بكسب وبغير كسب ..فمن توكَّل على الله لطلب الرزق : فقد جعل التوكُّل سبباً وكسباً ..ومن توكَّل عليه لثقته بضمانه : فقد توكَّل عليه ثقة به وتصديقاً . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1279 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /كان كثيرٌ من الصحابة : يوتر من أول الليل ..منهم : أبو بكر الصديق ..وعثمان بن عفان ..وعائذ بن عمرو ..وأنس ..ورافع بن خديج ..وأبو هريرة ..وأبو ذر ..وأبو الدرداء ..وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك : فتمسكوا بوصيته ..ومنهم من كان يفعل ذلك : خشية من هجوم الموت في النوم ..فإنهم كانوا على نهاية : من قصر الأمل . ..أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 161 ...ومنها ...قال تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً } /قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /نجد بعض الناس يعطيه الله مالاً : ولكنه يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به ..ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ؛ ومع هذا يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل : بيت فلان وفلان ..أو من أجل : أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان ..وكلا المنهجين والطريقين : منهج باطل ..الأول : قصر ..والثاني : أفرط ..والواجب على الإنسان : أن يكون إنفاقه بحسب حاله . ..أنظره / تفسير جزء عم ورقة / 232 ...ومنها ...و قال العلامة الشوكانيّ اليمني عليه رَحَمَات الله /ولا شك أن مجرد التبكير إلى صلاة الجمعة : فضيلة .،وسنة : حافظ عليها السلف ..وأرشد إليها : رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ..حتى فَضَّل أجر المبكرين وثوابهم على حسب اختلافهم في التبكير فقال فيما ثبت عنه في الصحيح / من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب : بدنة ..ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب : بقرة ..ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب : كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب : دجاجة ..ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب : بيضة ..فإذا خرج الإمام : حضرت الملائكة يستمعون الذكر .. .أتظره / الفتح الربانيّ ج 04 ورقة / 1774 ...