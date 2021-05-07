ما هو الهيروين؟

marwaalwfaa
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الهيروين دواء يأتي من زهرة الخشخاش ، التي تنمو عادة في المكسيك وآسيا وأمريكا الجنوبية. إنه إدمان للغاية وهو غير قانوني في الولايات المتحدة منذ عام 1924. ويمكن أن يبدو مثل مسحوق أبيض أو بني ، أو "قطران" أسود لزج. ويسمى أيضًا الحصان ، والصفع ، والخردة ، والسكر البني.
كيف يتم استخدام الهيروين
كثير من الناس يدخنون أو يشخرون الهيروين. يقوم معظم المستخدمين بحقنها في عروقهم. هذه هي أخطر طريقة لتناولها ، لأنه من الأسهل تناول جرعة زائدة ويمكن أن تصاب بالمرض من خلال إبرة غير نظيفة.
بغض النظر عن كيفية تناوله ، يصل الهيروين إلى عقلك بسرعة. من السهل أيضًا أن تصبح مدمنًا. حتى بعد استخدامه مرة أو مرتين فقط ، قد يكون من الصعب منع نفسك من استخدامه مرة أخرى. تعرف على المزيد حول سبب إدمان الهيروين.
مباشرة بعد تناول الهيروين ، تحصل على اندفاع من المشاعر الطيبة والسعادة. ثم ، لعدة ساعات ، تشعر كما لو أن العالم قد تباطأ. تفكر ببطء وقد تمشي ببطء. يقول بعض المستخدمين أنك تشعر وكأنك في حلم.
واصلت
أحدي أضرار الهيروين يمنع الهيروين جسمك من تلقي رسائل الألم ويبطئ معدل ضربات القلب والتنفس. إذا تناولت جرعة زائدة ، فقد تتوقف عن التنفس وتموت.
يبدأ الكثير من الناس في استخدام الهيروين للتعامل مع القلق والقلق والضغوط الأخرى. وجدت إحدى الدراسات أن 75٪ من المستخدمين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الاضطراب ثنائي القطب.
لماذا يتزايد عدد الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين؟
ارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ عام 2007.
الشيء الوحيد الذي يلعب دورًا في هذا الارتفاع هو إساءة استخدام المسكنات التي تصرف بوصفة طبية مثل الأوكسيكودون والهيدروكودون ، والتي تُصنع أيضًا من نبات الخشخاش وترتبط كيميائيًا بالهيروين. قد يبدأ الأشخاص الذين يسيئون استخدام هذه الأدوية في البحث عن ارتفاع أقوى وأرخص. الهيروين كلاهما. لكنها أيضًا أكثر خطورة. لا توجد طريقة لمعرفة ما تأخذه أو مدى قوته.
ارتفع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الهيروين في الولايات المتحدة بنسبة 400٪ تقريبًا بين عامي 2010 و 2017. وتحدث بعض هذه الوفيات لأن الهيروين ممزوج بالعقاقير الأخرى ، مثل مسكن الألم القوي الفنتانيل يمكنك الضغط هنا لمعرفة علاج إدمان الهيروين
المصدر
مستشفي دار الشفاء - أفضل مستشفي علاج إدمان وطب نفسي
كيف يتم استخدام الهيروين
كثير من الناس يدخنون أو يشخرون الهيروين. يقوم معظم المستخدمين بحقنها في عروقهم. هذه هي أخطر طريقة لتناولها ، لأنه من الأسهل تناول جرعة زائدة ويمكن أن تصاب بالمرض من خلال إبرة غير نظيفة.
بغض النظر عن كيفية تناوله ، يصل الهيروين إلى عقلك بسرعة. من السهل أيضًا أن تصبح مدمنًا. حتى بعد استخدامه مرة أو مرتين فقط ، قد يكون من الصعب منع نفسك من استخدامه مرة أخرى. تعرف على المزيد حول سبب إدمان الهيروين.
مباشرة بعد تناول الهيروين ، تحصل على اندفاع من المشاعر الطيبة والسعادة. ثم ، لعدة ساعات ، تشعر كما لو أن العالم قد تباطأ. تفكر ببطء وقد تمشي ببطء. يقول بعض المستخدمين أنك تشعر وكأنك في حلم.
واصلت
أحدي أضرار الهيروين يمنع الهيروين جسمك من تلقي رسائل الألم ويبطئ معدل ضربات القلب والتنفس. إذا تناولت جرعة زائدة ، فقد تتوقف عن التنفس وتموت.
يبدأ الكثير من الناس في استخدام الهيروين للتعامل مع القلق والقلق والضغوط الأخرى. وجدت إحدى الدراسات أن 75٪ من المستخدمين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الاضطراب ثنائي القطب.
لماذا يتزايد عدد الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين؟
ارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطون الهيروين في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ عام 2007.
الشيء الوحيد الذي يلعب دورًا في هذا الارتفاع هو إساءة استخدام المسكنات التي تصرف بوصفة طبية مثل الأوكسيكودون والهيدروكودون ، والتي تُصنع أيضًا من نبات الخشخاش وترتبط كيميائيًا بالهيروين. قد يبدأ الأشخاص الذين يسيئون استخدام هذه الأدوية في البحث عن ارتفاع أقوى وأرخص. الهيروين كلاهما. لكنها أيضًا أكثر خطورة. لا توجد طريقة لمعرفة ما تأخذه أو مدى قوته.
ارتفع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الهيروين في الولايات المتحدة بنسبة 400٪ تقريبًا بين عامي 2010 و 2017. وتحدث بعض هذه الوفيات لأن الهيروين ممزوج بالعقاقير الأخرى ، مثل مسكن الألم القوي الفنتانيل يمكنك الضغط هنا لمعرفة علاج إدمان الهيروين
المصدر
مستشفي دار الشفاء - أفضل مستشفي علاج إدمان وطب نفسي