زيت الأركان الأصلي 100% انواع و فوائد

هنية تامر
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زيت الأركان الأصلي يتمّ الحصول على زيت الأركان المغربي أو ما يُعرف بالذهب السائل من لوز شجرة الأركان، والتي تعتبر من الأشجار المعمرة والنادرة؛ إذ تنمو في أماكن معينة من منطقة المغرب الغربي وخاصة سهل سوس في المغرب، كما يوجد من هذا الزيت عدة أنواع أحدها يدخل في مجال الطهي، والآخر في مجال التجميل والعناية بالشعر والبشرة، وفي هذا المقال سنذكر مواصفاته وطرق التمييز بين أنواعه، وفوائده. مواصفات زيت الأركان الأصلي للتمييز بين الزيت الأصلي والمقلد هناك عدة خطوات يجب القيام بها ومنها: يتم وضعه في الثلاجة لعدة دقائق، وبعد إخراجه يجب أن يتحول قوامه إلى شبه صلب كالسمن البلدي، وعند إضافة الماء إليه فإنّه سيطفو فوق الزيت وفي هذه الحالة يعتبر من الأنواع المغشوشة. يتميز طعم الزيت الأصلي بالحلاوة والمذاق الطيب، وتناوله للمرة الأولى يؤدي للشعور بالصداع لأن له تأثيراً قوياً وفعالاً. الفرق بين زيت الطبخ وزيت التجميل زيت الطهي: يتمّ تمييزه من خلال لونه البني الداكن، وطعمه القوي الناتج عن تحميص حبات اللوز قبل استخلاص الزيت منها، كما يتميز الأصلي منه في أنّ طعمه يجمع بين طعم البندق واللوز. زيت التجميل: يتميز باللون الأصفر المائل للذهبي، ورائحته الخفيفة المميزة، وسعره الباهظ، ويتمّ استخلاصه دون الحاجة إلى تحميص اللوز قبل استخلاصه. فوائد زيت الأركان العامة تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر بفعل التعرض الطويل لأشعة الشمس، حيث تعمل مضادات الأكسدة وفيتامين هـ في التخلص من الشودار والخلايا الحرة التي تتلف البشرة وتضعفها. علاج الندوب وآثار الحبوب؛ لاحتوائه على مركبات التربينويدات الثلاثية.
والتي تتمتع بخصائص شفائية وعلاجية والتي تعمل كمضادات حيوية للالتهابات. تخفيف ألم التهاب المفاصل والروماتيزوم. تقليل معدلات الكولسترول الضار في الدم وزيادة الكولسترول النافع. تعزيز الدورة الدموية في الجسم. علاج اضطربات الجهاز الهضمي كتسهيل عملية الهضم، وتعزيز إفراز إنزيم الببسين الذي يوزان نسبة العصارة المعوية. علاج الالتهابات الجلدية، كالإكزيما، والجدري المائي. ترطيب الشعر وعلاج معظم مشاكله كالجفاف والتقصف والتكسر؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ، والأحماض الدهنية التي تحافظ على رطوبة الشعر، وتحمي فروة الرأس من الحكة والجفاف، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية فيها، ويتمّ استخدامه بتدليك فروة الرأس به، أو بإضافة القليل منه إلى الشامبو. علاج تشققات الأظافر وتكسرها؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يرطب طبقة الكيوتيكل الموجودة بجانب الأظافر. الوقاية من ظهور حب الشباب؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامين .
الحجم : عبوة 50 ملل
سعر العبوة : ( 35 ) ريال
شحن لجميع مدن المملكة : لحد باب البيت ( 30) ريال خلال 3 ايام .
توصيل داخل الرياض ( 30) ريال
اذا لم يعجبك المنتج استعد نقودك
هذا المنتج خاص بالتجميل لدهن الشعر والجلد والاظافر .
وممكن ان يشرب او يوضع مع الاكل .
ولاكن لاينصح بذلك حيث انه مخصص للتجميل ومرتفع التكلفه مقارنة بالنوع المخصص للأكل .
وهو المحمص اي المسخن على النار وتعرضة حبيباته للتحميص . فهو مستساغ للاكل والشرب ووضعه مع السلطات او الاكلات الخاصة به .
وزيت الاركان المحمص هو النوع المخصص للأكل .
وهو ارخص بكثير من النوع المخصص للتجميل .
للمزيد يرجى التواصل عبر الرقم التالي : 0569948881
والتي تتمتع بخصائص شفائية وعلاجية والتي تعمل كمضادات حيوية للالتهابات. تخفيف ألم التهاب المفاصل والروماتيزوم. تقليل معدلات الكولسترول الضار في الدم وزيادة الكولسترول النافع. تعزيز الدورة الدموية في الجسم. علاج اضطربات الجهاز الهضمي كتسهيل عملية الهضم، وتعزيز إفراز إنزيم الببسين الذي يوزان نسبة العصارة المعوية. علاج الالتهابات الجلدية، كالإكزيما، والجدري المائي. ترطيب الشعر وعلاج معظم مشاكله كالجفاف والتقصف والتكسر؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ، والأحماض الدهنية التي تحافظ على رطوبة الشعر، وتحمي فروة الرأس من الحكة والجفاف، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية فيها، ويتمّ استخدامه بتدليك فروة الرأس به، أو بإضافة القليل منه إلى الشامبو. علاج تشققات الأظافر وتكسرها؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يرطب طبقة الكيوتيكل الموجودة بجانب الأظافر. الوقاية من ظهور حب الشباب؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامين .
الحجم : عبوة 50 ملل
سعر العبوة : ( 35 ) ريال
شحن لجميع مدن المملكة : لحد باب البيت ( 30) ريال خلال 3 ايام .
توصيل داخل الرياض ( 30) ريال
اذا لم يعجبك المنتج استعد نقودك
هذا المنتج خاص بالتجميل لدهن الشعر والجلد والاظافر .
وممكن ان يشرب او يوضع مع الاكل .
ولاكن لاينصح بذلك حيث انه مخصص للتجميل ومرتفع التكلفه مقارنة بالنوع المخصص للأكل .
وهو المحمص اي المسخن على النار وتعرضة حبيباته للتحميص . فهو مستساغ للاكل والشرب ووضعه مع السلطات او الاكلات الخاصة به .
وزيت الاركان المحمص هو النوع المخصص للأكل .
وهو ارخص بكثير من النوع المخصص للتجميل .
للمزيد يرجى التواصل عبر الرقم التالي : 0569948881