من درر السلف...الحلقة رقم 323

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 14,747
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...
منها ...
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا مع الغفلة عن المسبب ( وهو الله ) : قد وقع في نوع من الشرك ..
أماّ إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى ؛ وجعل الإعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب : فهذا لا ينافي التوكل على الله ..
وقد كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل . ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ج 09 ورقة / 174 ...
ومنها ...
قال عمر بنُ عبد العزيز عليه رَحَمَات الله /
من عدَّ كلامه من عمله : قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه . ..
أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ج 48 ورقة / 117 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وهو كما قال ؛ فإنَّ كثيراً من الناس لا يعدُّ كلامَه من عمله : فيُجازف فيه ..
ولا : يتحرَّى ..
وقد خَفِيَ هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال / أنؤاخذ بما نتكلَّمُ به ؟؟؟
قال / ثَكِلَتكَ أُمُّك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار : إلاّ حصائدُ ألسنتهم . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 312 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق : لسانه ..
فإنه يكون قلبه : في طرف لسانه ..
ما خطر على قلبه : نطقَ به لسانه . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 121 ...
ومنها ...
قال تعالى / ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ ..
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين :
01 / أنه سبحانه : نسيه ..
02 / أنه : أنساه نفسه . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 147 ...
ومنها ...
ﻗﺎﻝ الإمام الحافظ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲّ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ : ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ..
ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ : ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ..
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..
ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ..
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ : ﻗﺮﻳﺒﺎً . ..
أنظره / ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ورقة / 584 ...
ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...
منها ...
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا مع الغفلة عن المسبب ( وهو الله ) : قد وقع في نوع من الشرك ..
أماّ إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى ؛ وجعل الإعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب : فهذا لا ينافي التوكل على الله ..
وقد كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل . ..
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ج 09 ورقة / 174 ...
ومنها ...
قال عمر بنُ عبد العزيز عليه رَحَمَات الله /
من عدَّ كلامه من عمله : قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه . ..
أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ج 48 ورقة / 117 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وهو كما قال ؛ فإنَّ كثيراً من الناس لا يعدُّ كلامَه من عمله : فيُجازف فيه ..
ولا : يتحرَّى ..
وقد خَفِيَ هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال / أنؤاخذ بما نتكلَّمُ به ؟؟؟
قال / ثَكِلَتكَ أُمُّك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار : إلاّ حصائدُ ألسنتهم . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 312 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق : لسانه ..
فإنه يكون قلبه : في طرف لسانه ..
ما خطر على قلبه : نطقَ به لسانه . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 121 ...
ومنها ...
قال تعالى / ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ ..
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين :
01 / أنه سبحانه : نسيه ..
02 / أنه : أنساه نفسه . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 147 ...
ومنها ...
ﻗﺎﻝ الإمام الحافظ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲّ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ : ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ..
ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ : ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ..
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..
ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ..
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ : ﻗﺮﻳﺒﺎً . ..
أنظره / ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ورقة / 584 ...