من درر السلف...الحلقة رقم 323

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا مع الغفلة عن المسبب ( وهو الله ) : قد وقع في نوع من الشرك ..
أماّ إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى ؛ وجعل الإعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب : فهذا لا ينافي التوكل على الله ..
وقد كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ج 09 ورقة / 174 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال عمر بنُ عبد العزيز عليه رَحَمَات الله /
من عدَّ كلامه من عمله : قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه . ..
أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ج 48 ورقة / 117 ...
قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
وهو كما قال ؛ فإنَّ كثيراً من الناس لا يعدُّ كلامَه من عمله : فيُجازف فيه ..
ولا : يتحرَّى ..
وقد خَفِيَ هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال / أنؤاخذ بما نتكلَّمُ به ؟؟؟
قال / ثَكِلَتكَ أُمُّك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار : إلاّ حصائدُ ألسنتهم . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 312 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق : لسانه ..
فإنه يكون قلبه : في طرف لسانه ..
ما خطر على قلبه : نطقَ به لسانه . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ورقة / 121 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى / ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ ..
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين :
01 / أنه سبحانه : نسيه ..
02 / أنه : أنساه نفسه . ..
🥀 أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 147 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ﻗﺎﻝ الإمام الحافظ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲّ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲّ عليه رَحَمَات الله /
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ : ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ..
ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ : ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ..
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..
ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ..
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ : ﻗﺮﻳﺒﺎً . ..
🥀 أنظره / ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ورقة / 584 ... 🌾🌾🌾
 
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