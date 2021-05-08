من درر السلف...الحلقة رقم 323

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد المستفيدة ...منها ...قال شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملًا مع الغفلة عن المسبب ( وهو الله ) : قد وقع في نوع من الشرك ..أماّ إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى ؛ وجعل الإعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب : فهذا لا ينافي التوكل على الله ..وقد كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل . ..أنظره / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ج 09 ورقة / 174 ...ومنها ...قال عمر بنُ عبد العزيز عليه رَحَمَات الله /من عدَّ كلامه من عمله : قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه . ..أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ج 48 ورقة / 117 ...قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /وهو كما قال ؛ فإنَّ كثيراً من الناس لا يعدُّ كلامَه من عمله : فيُجازف فيه ..ولا : يتحرَّى ..وقد خَفِيَ هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال / أنؤاخذ بما نتكلَّمُ به ؟؟؟قال / ثَكِلَتكَ أُمُّك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ على مناخرهم في النار : إلاّ حصائدُ ألسنتهم . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 312 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حبان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق : لسانه ..فإنه يكون قلبه : في طرف لسانه ..ما خطر على قلبه : نطقَ به لسانه . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 121 ...ومنها ...قال تعالى / ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ ..قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين :01 / أنه سبحانه : نسيه ..02 / أنه : أنساه نفسه . ..أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 147 ...ومنها ...ﻗﺎﻝ الإمام الحافظ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲّ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲّ عليه رَحَمَات الله /ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ : ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ..ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ : ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ..ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ : ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ..ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ : ﻗﺮﻳﺒﺎً . ..أنظره / ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ورقة / 584 ...