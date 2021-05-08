تفسير الرؤي والأحلام

ايمان فتحي
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التفت إلى هذه المعلومة قبل البحث عن رقم شيخ مفسر أحلام واتس
- وهناك عدد من العلامات التي يمكن أن يستند إليها الرائي حينما ينشغل بالإجابة عن سؤال يتعلق بتفسير حلم ما؛ ليتأكد من أن ما رآه حلمًا وليس رؤيا قبل أن يلجأ إلى البحث عن رقم شيخ مفسر أحلام واتس أو غيره من الشيوخ المتخصصين في علم تفسير الأحلام.
- خاصة ممن تمتلأ بهم القنوات الفضائية ومشهورين بذلك؛ ليكونوا مصدر ثقة وأمان، كالبحث عن رقم شيخ مفسر أحلام واتس أو ببرامج مختلفة؛ لعلهم يصلوا إلى نتيجة.. إليكم هذه الدلالات التي ينبغي الالتفات إليها:
- ينام الشخص على هم أو كان يفكر بمشكلة ما في حياته: حينما نذهب إلى النوم وبالنا منشغل ببعض المشكلات والأمور الحياتية التي لا نجد لها منفذًا.
- فغالبًا ما يرى الإنسان بعد ذلك في منامه نفس الضيق ومشاهد متعلقة بالمشكلة التي كانت تشغل باله، فهذه لا تعد رؤيا بل حلم مرتبط بالعقل الباطن والمؤثرات الداخلية للإنسان.
- التي جعلت كل ما في الذاكرة ينصب على المشكلات التي تواجهه، ليبدأ العقل الباطن في صياغة درامية للأحداث المحيطة بما كان يفكر به الإنسان.
- رؤية أحداث خيالية ولا ترتبط بالواقع الذي نعيشه: حينما يرى الإنسان في حلمه أحداث درامية وخيالية لا يمكن أن تحدث على أرض الواقع، ولا يستطيع العقل البشري أن يصدقها.
- فذلك حلم نتاج المؤثرات والتراكيب الداخلية التي تعرض لها الإنسان مسبقًا أو قبل النوم، وليس لها علاقة بالرؤيا؛ لأن الرؤيا دائمًا ما تمس أمرًا واقعيًا يعايشه الإنسان ويحتاج فيه إلى الاهتداء بالتبشير أو التحذير.
- فيهبها الله إلى عباده الصالحين؛ لتكون بمثابة رسالة هدى وتنبيه تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب، أو اختيار طريق ما باطمئنان ورضا دون تردد أو خوف من النتائج المترتبة عليه.
- إذا استيقظ الرائي وهو لا يتذكر أحداث الحلم جيدًا: غالبًا ما نشعر بالازدحام والضوضاء والحركة في ذهننا أثناء النوم، ونشعر حينما نستيقظ أن ثمة أحداث كثيرة ومواقف أكثر مررنا بها في الحلم أثناء النوم، ولكن لا نتذكر منها سوى القليل العابر، وبعض الوقائع الغير مكتملة.
- فغالبًا ما يكون ذلك حلم وليس رؤيا.. وكذلك إذا استيقظ الرائي بدون نهاية لما رأى، فهذه ليست رؤية لكنها حلم. وإذا كان الشخص محمومًا أو مريضًا قبل رؤية المنام، فقد يكون ما رآه مجرد تخاريف منام؛ نتاج الإرهاق والتعب، وليست رؤية كما يظن البعض.
- ينبغي أن تلتفت إلى كل هذه النقاط؛ لتكون على علم ووعي إذا تحدثت إلى أحد المفسرين، فكثير ما نضطر إلى التنقيب بين المواقع والمقالات عن رقم شيخ مفسر أحلام واتس خاصة الشيوخ المشهورين على القنوات الفضائية، كالبحث عن رقم مفسر أحلام بالواتس ناصر الرميح أو فهد العصيمي، أو غيرهم.
- ولكنك بعد الآن لن تشعر بالاضطراب، وتحمل هم البحث والوصول إلى أحدهم.. لأننا سنقدم لك تطبيق تفسير الأحلام المتكامل ليكون بين يديك وقتما تريد تفسير أحلامك ورؤاك، من خلال عدد كبير من العلماء والأئمة المتخصصين في علم تفسير الأحلام، بالاستناد إلى القرآن والسنة النبوية إلى جانب فراسة الحكم على الأشخاص.
- والقدرة على الربط والتوضيح دون تلاعب بمشاعر وعقول الناس؛ فتفسير الحلم الواحد قد يختلف بين شخصين تبعًا لاختلاف الطبائع والأحوال، وكذلك الزمان والمكان، وستلاحظ ذلك الفرق بنفسك بعد تحميل التطبيق واستخدامه في تفسير أحلامك ورؤاك.
- ولن تكون بعد ذلك في حاجة إلى رقم شيخ مفسر احلام واتس أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.